Connect with us

top2

ভোটের ফল দিতে দেরি হলে তা মেনে নেওয়া হবে না : মির্জা আব্বাস

Published

7 minutes ago

on

ভোটের ফলাফল ঘোষণা করতে দেরি হলে তা মেনে নেওয়া হবে না বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনের বিএনপি প্রার্থী মির্জা আব্বাস।

শনিবার (৩১ জানুয়ারি) রাজধানীর পল্টনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্বাচনী মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।

মির্জা আব্বাস বলেন, নির্বাচন কমিশন বলছে তিনদিন লাগবে ফল দিতে, কাকে জেতাতে তারা এমনটা বলছে। এর পেছনে কারা কাজ করছে সেটা সরকারকে বের করার অনুরোধ।

যদি ১২ ঘণ্টার বেশি দেরি করে তাহলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্য আছে, সেটা আমরা মেনে নেব না। কোনো ধরনের অসততার কারণে অর্জিত এই ভোটাধিকার নষ্ট হতে দেব না, বলেন তিনি।

এদিকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার আগে অবধি পোলিং এজেন্টরা স্থান ত্যাগ না করার আহ্বানও জানান তিনি।

বিএনপির এ নেতা বলেন, বিএনপির বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্র বন্ধ হয়নি। ঢাকা-৮ নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে, যা সফল হতে দেওয়া হবে না। আমি সহ্য করছি। কিন্তু ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবেন না। আমরা পরিচ্ছন্ন নির্বাচন চাই।

এই নির্বাচন অনেক সংগ্রাম করে আদায় করতে হয়েছে জানিয়ে মির্জা আব্বাস বলেন, এই নির্বাচন কেউ দান করে নাই। অনেক ছেলেপেলে মনে করেন ২৪ এর জুলাইয়ে সব করেছেন, তাহলে ১৭ বছর কী করেছি আমরা? আমরা বরং এদের পায়ের তলার মাটি শক্ত করেছি, সবাই সমর্থন দিয়েছে ২৪ এ।

তিনি আরও বলেন, হাসিনা যাওয়ার পর যতটা ভালো থাকার কথা, ততটা ভালো থাকতে পারেনি দেশের মানুষ। তাই বিএনপিকে নির্বাচনে জয়যুক্ত করতে হবে। ভোটাধিকার ১২ তারিখে ঠিক করে প্রয়োগ করতে হবে, কারণ সেদিন খারাপ কিছু হতে পারে সেই শঙ্কা আছে।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top2

নারায়ণগঞ্জে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১

Published

4 hours ago

on

জানুয়ারি ৩১, ২০২৬

By

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার কাঞ্চনে দলীয় কর্মসূচিতে নাম আগে-পরে দেওয়াকে কেন্দ্র করে হাতাহাতি ঘটনা ঘটেছে। এ সময় যুবদল নেতার ঘুষিতে আজাহার নামে এক স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৩ জন।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার কাঞ্চন পৌরসভার ত্রিশকাহনীয়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আজাহার কাঞ্চন পৌরসভার নরাবো এলাকার আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি কাঞ্চন পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের ৯নং ওয়ার্ডের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন।

স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী ও নিহতের পরিবার জানায়, শনিবার দলীয় কর্মসূচিকে ঘিরে শুক্রবার সন্ধ্যায় কাঞ্চন পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ড বিএনপির দলীয় কার্যালয়ে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা আলোচনায় বসেন।

এ সময় তালিকায় নাম আগে-পরে দেওয়াকে কেন্দ্র করে ৯নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি সবুজের সঙ্গে যুবদলকর্মী রাজিবের কথাকাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে রাজিবের সহযোগী হাসানসহ কয়েকজন উত্তেজিত হয়ে সবুজ, সিনিয়র সহসভাপতি আজাহার, যুবদলের সভাপতি রিপন ও এমরানকে মারধর করেন। এ সময় ঘটনাস্থলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন আজাহার। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে আজহারের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে কাঞ্চন পৌর বিএনপির নেতারা নিহতের বাড়িতে গিয়ে শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

এ ব্যাপারে রূপগঞ্জ থানার ওসি সাবজেল হোসেন বলেন, মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লাশের প্রাথমিক সুরতহাল শেষে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

Continue Reading

top2

জোটে গেলেও নতুন বন্দোবস্তের লড়াই চলমান থাকবে: নাহিদ ইসলাম

Published

9 hours ago

on

জানুয়ারি ৩১, ২০২৬

By

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, নির্বাচনে জোট গঠন করা হলেও নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের লড়াই অব্যাহত থাকবে। ১১ দলীয় নির্বাচনি ঐক্যের মাধ্যমে এনসিপির মূল লক্ষ্য সংস্কার বাস্তবায়ন করা।

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর গুলশানের লেকশোর গ্র্যান্ড হোটেলে এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, এনসিপির জন্য এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ২০২৪–পরবর্তী সময়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এনসিপি আজ জোট প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে। দল গঠনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতি ও ঘোষণাপত্রের সঙ্গেই এনসিপির বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থান সম্পৃক্ত।

তিনি বলেন, গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই দলের নেতৃত্ব ও আদর্শের ভিত্তি তৈরি হয়েছে। আগস্টে শহীদ মিনারে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলোপ এবং নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের যে দাবি তোলা হয়েছিল, এনসিপি এখনো সেই দাবিতে অটল রয়েছে।

নাহিদ ইসলাম বলেন, গত ১৬ বছরে এবং স্বাধীনতার পর দীর্ঘ সময় ধরে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কারণে দেশ প্রকৃত গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিগত শাসনামলে দমন-পীড়ন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভাঙন এবং জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার মধ্য দিয়েই জনগণ রাজপথে নেমে আসে। এই পরিস্থিতি থেকেই নতুন বন্দোবস্তের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসে।

তিনি বলেন, নতুন বন্দোবস্ত এমন হতে হবে, যা স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবৃত্তি রোধ করবে, গণতন্ত্র নিশ্চিত করবে, অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাবে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তুলবে। একই সঙ্গে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বজায় রেখে আন্তর্জাতিক পরিসরে জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করবে।

জোট গঠন নিয়ে সমালোচনার জবাবে এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, এটি একটি নির্বাচনি জোট এবং ন্যূনতম কিছু রাজনৈতিক বিষয়ে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গঠিত। এই জোটের মধ্য দিয়েই সংস্কারের দাবি বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হবে। এ কারণেই এনসিপি আলাদাভাবে নিজস্ব ইশতেহার ঘোষণা করেছে।

তিনি আরও বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে পূর্ণাঙ্গ সাংবিধানিক পরিবর্তন সম্ভব না হলেও বিভিন্ন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে, যা নির্বাচনের মাধ্যমে গণভোটে বাস্তবায়নের পথ তৈরি করবে। নতুন বন্দোবস্তের সংগ্রামকে এনসিপি দীর্ঘমেয়াদি লড়াই হিসেবে দেখছে।

অনুষ্ঠানে দলটির ৩৬ দফা ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। এতে এনসিপির শীর্ষ নেতারা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমকর্মী ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন।

Continue Reading

top2

গণভোটে হ্যাঁ’র পক্ষে ভোট চাইলেন তারেক রহমান

Published

18 hours ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পাশাপাশি গণভোটে হ্যাঁ ভোট দিতে হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। 

শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) রাতে রংপুরে কালেক্টরেট ঈদগাহ মাঠে নির্বাচনি জনসভায়  একথা বলেন তিনি।

তারেক রহমান বলেন, রংপুরকে সত্যিকারের উন্নয়নের পথে নিয়ে যেতে হলে সঠিক নেতৃত্ব প্রয়োজন। আর সেই নেতৃত্ব আমরা দিতে প্রস্তুত।

তিনি বলেন, পীরগঞ্জের কয়লা দিয়ে আমরা অনেক উন্নয়ন করতে পারব। রংপুরের সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করা হবে।

তারেক রহমান বলেন, রংপুর বিভাগকে কৃষিজাত পণ্যের শিল্পকেন্দ্রে পরিণত করা হবে। বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে যাতে সবাই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। আইটি কোম্পানির ক্ষেত্রে করের ছাড় দেওয়া হবে।

আবু সাঈদের স্বপ্ন পূরণ করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা আবু সাঈদের স্বপ্ন পূরণ করব। তার আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না।

বিএনপির চেয়ারম্যান বলেন, রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে আনা হবে। বাংলাদেশের জনগণকে সামনের কাতারে এসে বিএনপিকে নির্বাচিত করতে হবে। এই অঞ্চলের উন্নয়ন করবে; এমন প্রার্থীদের নির্বাচিত করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, নারী সমাজকে ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দলমত নির্বিশেষে সকল মায়ের হাতে ফ্যামিলি কার্ড তুলে দেওয়া হবে। কৃষকদের হাতে কৃষি কার্ড পৌঁছে দেওয়া হবে। সকলের হাতে সহযোগিতা পৌঁছাবে। প্রত্যেক কৃষকের হাতে একটি ফসলের বীজ পৌঁছে দেওয়া হবে।

তারেক রহমান বলেন, এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জনগণের সহযোগিতা খুবই দরকার। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন, আমরা রংপুরকে বৈষম্যমুক্ত, সমৃদ্ধ ও উন্নত অঞ্চলে পরিণত করব।

Continue Reading

Trending