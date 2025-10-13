Connect with us

top1 সারাদেশ

মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা

top1 জাতীয়

জুলাই সনদে স্বাক্ষর নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে প্রধান উপদেষ্টার অতি জরুরি বৈঠক

top1 জাতীয়

মিরপুরে অগ্নিকাণ্ডে এখনও নিখোঁজ অনেকে, স্বজনদের আহাজারি

top1 আন্তর্জাতিক

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠিত না হলে মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যাবে :জর্ডানের বাদশাহ

top1 আন্তর্জাতিক

‘জেন-জি’ এর বিক্ষোভে দেশ ছেড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

top1 খেলাধুলা

টানা ৩ হার বাংলাদেশের

top1

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নিহত হৃদয়ের লাশ কড্ডা নদীতে ফেলে পুলিশ: চিফ প্রসিকিউটর

top1 আন্তর্জাতিক

গাজায় জিম্মি হস্তান্তর শুরু, মুক্তি পেয়েছেন ৭ জন

top1 জাতীয়

রোমে পৌঁছেছেন ড. ইউনূস

top1

পাকিস্তানের পাল্টা হামলায় ২০০-এর বেশি ‘তালেবান ও সহযোগী সন্ত্রাসী’ নিহত

top1

মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা

Published

2 days ago

on

অলটাইম নিউজ ডেস্ক

বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচিr ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুরে তারা এ কর্মসূচি পালন করবেন।

সোমবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এই ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী। তিনি জানান, বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকরা আগামীকাল ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি পালন করবেন।

এছাড়া অধ্যক্ষ আজিজী বলেন, আজ রাতের মধ্যে যদি প্রজ্ঞাপন বা কোনো ঘোষণা না দেওয়া হয়, তাহলে লং মার্চ এবং চলমান কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।

অন্যদিকে আন্দোলনের অংশ হিসেবে সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোমবার (১৩ অক্টোবর) থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকরা। একইসঙ্গে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচিও চলছে।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2025. powered by All Time News.