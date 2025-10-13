top1
মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি করবেন শিক্ষকরা
অলটাইম নিউজ ডেস্ক
বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচিr ঘোষণা দিয়েছেন আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা। আগামীকাল মঙ্গলবার দুপুরে তারা এ কর্মসূচি পালন করবেন।
সোমবার বিকেলে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে এই ঘোষণা দেন এমপিওভুক্ত শিক্ষা জাতীয়করণ প্রত্যাশী জোটের সদস্যসচিব অধ্যক্ষ দেলাওয়ার হোসেন আজিজী। তিনি জানান, বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে শিক্ষকরা আগামীকাল ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি পালন করবেন।
এছাড়া অধ্যক্ষ আজিজী বলেন, আজ রাতের মধ্যে যদি প্রজ্ঞাপন বা কোনো ঘোষণা না দেওয়া হয়, তাহলে লং মার্চ এবং চলমান কর্মবিরতি অব্যাহত থাকবে।
অন্যদিকে আন্দোলনের অংশ হিসেবে সারা দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সোমবার (১৩ অক্টোবর) থেকে অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি পালন করছেন শিক্ষকরা। একইসঙ্গে রাজধানীর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শিক্ষকদের ওপর হামলার প্রতিবাদে অবস্থান কর্মসূচিও চলছে।