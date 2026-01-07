Connect with us

মধ্যরাতে ইবিতে নারায়ে তাকবির স্লোগান

Published

5 hours ago

on

ইবি প্রতিনিধি

নির্বাচনী মাঠে নারায়ে তাকবির স্লোগান দিয়ে হেনস্তার শিকার ইনকিলাব মঞ্চের নেত্রী শান্তা আক্তার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদে (জকসু) বিজয়ী হওয়ায় মিছিল করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা। এতে ‘নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর’ স্লোগান দেয় তারা।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) রাত সোয়া বারোটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জিয়া মোড় থেকে মিছিল বের হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রধান ফটকে সমবেত হয়। পরে সেখানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবর; তাকবির হবে ক্যাম্পাসে, তাকবির হবে সংসদে; শ্লোগানে এলার্জি যার, যা তারা ক্যাম্পাস ছাড়’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে শিক্ষার্থী তানভীর মন্ডল বলেন, গত ১ জানুয়ারি জকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইনকিলাব মঞ্চের নেত্রী শান্তা আক্তার তাকবির স্লোগান দিলে কথিত ছাত্রলীগের স্থলাভিষিক্ত কিছু কীট তাতে বাঁধা দেয়। আল্লাহর এই জমিনে ‘নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার’ স্লোগান ছিল, আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। যারা আল্লাহর বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহু আকবার মনে ধারণ করে, বুকে লালন করে যুগে যুগে, এখনও এবং ভবিষ্যতেও তাদেরকে সম্মানিত করবেন। যারা আল্লাহু আকবার স্লোগানকে বাধাগ্রস্ত করবে তারা দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং কেয়ামতের দিনও অপমানিত হবে। যারা আল্লাহু আকবার স্লোগানকে বাধাগ্রস্ত করার দৃষ্টতা দেখাবে আমরা তাদেরকে প্রতিহত করব।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে শিবিরের প‍্যানেল থেকে নির্বাহী সদস্য হিসেবে প্রার্থী হন ইনকিলাব মঞ্চের নেত্রী এবং শিক্ষা ও গবেষণা অনুষদের ১৭ব‍্যাচের শিক্ষার্থী শান্তা আক্তার। গত ৩০ ডিসেম্বর তিনি নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবার স্লোগান দিলে তার হাত থেকে মাইক কেড়ে নিয়ে ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিতে দেখা যায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের। এ ঘটনায় সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

জকসু নির্বাচন: ভিপিসহ ৩ শীর্ষ পদে শিবিরের জয়

Published

6 hours ago

on

জানুয়ারি ৭, ২০২৬

By

শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ, ভিপিপ্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম ও এজিএসপ্রার্থী মাসুদ রানা। ছবি : আমার দেশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিন শীর্ষ তিন পদেই ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের পরাজয় হলো।

কেন্দ্রীয় সংসদের ৩৮টি কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে বুধবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নির্বাচন কমিশন এই ফলাফল ঘোষণা করে।

৩৮ কেন্দ্রের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, শিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিবকে ৮৭৬ ভোটে হারিয়েছেন।

ভিপি পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন মোট ৫ হাজার ৫৬৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৮৮ ভোট।

জিএস পদে শিবিরের আব্দুল আলিম আরিফ পেয়েছেন ৫ হাজার ৪৭০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ২ হাজার ২০৩ ভোট। অর্থাৎ কুবরাকে ৩ হাজার ২৬৭ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন আরিফ।

সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শিবিরের মাসুদ রানা পেয়েছেন ৫ হাজার ২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএম আতিকুর তানজিল পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৪৪ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী তানজিলকে ১ হাজার ৫৮ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন শিবির প্যানেলের প্রার্থী মাসুদ।

উল্লেখ, এর আগে কয়েক দফা পেছানো ও স্থগিতের পর গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় বহুল আকাঙ্ক্ষিত জকসু নির্বাচন। নির্বাচনে জকসু ও হল সংসদে ১৬ হাজার ৪৪৫ জন ভোটারের মধ্যে ৬৬ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনে মোট ভোটারের মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১৯০ জন। ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে নেওয়া হয় ভোট। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি কেন্দ্র এবং একটি হল সংসদের জন্য আলাদা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়।

তিন দফা দাবি ও তিন দফা কর্মসূচি ঘোষণা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের

Published

16 hours ago

on

জানুয়ারি ৭, ২০২৬

By

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ জেলা শাখার সদস্য সচিব মাহদী হাসান ও ‘জুলাইযোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাত সুরভীকে নিঃশর্ত মুক্তি সহ তিনদফা দাবি ও তিন দফা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

বুধবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন সংগঠনটির সভাপতি রিফাত রশিদ।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন দফা দাবি হলো :

১. মাহাদী ও সুরভীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেওয়া এবং ওমর ফারুকসহ হেনস্তাকারী পুলিশ ও প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র–শ্রমিক-জনতার ১ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত পরিচালিত সকল কর্মকাণ্ডের জন্য দায়মুক্তি প্রদান করে আগামী ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে অধ্যাদেশ জারি করতে হবে।

৩. জুলাই বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনীসহ সামরিক, আধা-সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের সকল কর্মকর্তা, সৈনিক ও কর্মচারীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে হবে; তাদের সম্মাননা, স্বীকৃতি ও আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কর্মক্ষেত্রে হয়রানি রোধে একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা। পাশাপাশি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে ফ্যাসিবাদের রোষানলে পড়ে সশস্ত্র বাহিনীতে পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত অফিসারদের দ্রুত পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ সংবেদনশীল পদে পদায়ন নিশ্চিত করা।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন দফা কর্মসূচি হলো-

১. জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে সারাদেশে যে যে থানার অধীনে ছাত্র–জনতা শহীদ হয়েছেন, সেই সকল থানার ওসি এবং সংশ্লিষ্ট জেলাগুলোর এসপি থেকে শুরু করে তদূর্ধ্ব কমান্ডিং অফিসারদের তালিকা প্রণয়ন করছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এই তালিকাটি আইসিটি ট্রাইব্যুনালে দাখিল করে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

২. একইসঙ্গে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে জারি নিশ্চিত করতে আইন উপদেষ্টা ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাদের সঙ্গে মতবিনিময় করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

৩. নির্বাচনকালীন বৃহত্তম দুটি জোটের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে জুলাইয়ের বৈপ্লবিক চেতনাকে সমুন্নত রাখা এবং জুলাই বিপ্লবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করার লক্ষ্যে আমাদের কর্মসূচি চলমান থাকবে।

সংবাদ সম্মেলনে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের হবিগঞ্জ শাখার সদস্য সচিব মাহদী হাসান বলেন, যখন সারা বাংলাদেশ বিজয় মিছিলে করছিল সেদিনই একই সময়ে আমার হবিগঞ্জ জেলায় নয়জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। হবিগঞ্জে থানায় সবচেয়ে বেশি মামলা বাণিজ্য হয়েছিল‌ । মামলা বাণিজ্যের মহা উৎসব হয়েছে। একজন জুলাই সহযোদ্ধাকে যখন থানায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন এর প্রতিবাদে আমার থানায় যাই। আলোচনার এক পর্যায়ে আমি থানা পুড়িয়েছে একবারও বলি নি। বলেছি বানিয়াচং থানা কিন্তু আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। এই আমরা মানে আমি না, এই আমরা মানে আন্দোলনে অংশ নেওয়া সবাই। তখন প্রেক্ষাপটই এমন ছিল। এই ঘটনার জন্য আমাকে গ্ৰেফতার করা হয়।

তিনি বলেন, ২৫ দিন হয়ে গেলেও ওসমান হাদির বিচার হয় না। এই দেশ লাশ হজম করা শিখে গেছে। আইনের এতই দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে যে ২৫ দিনেও হত্যাকারীদের ধরতে পারেন না।

‘জুলাইযোদ্ধা’ তাহরিমা জান্নাত সুরভী বলেন, যে পুলিশগুলো আমাকে আপু বলে ডাকতো তারাই আমার সাথে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করেছে যা বলার মত না‌। আমার মা দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে কিভাবে আমাকে ছাড়াবে। আমি ১১ দিন জেলে থাকায় যে পরিমাণ নির্যাতন হয়েছে তা বলার মতো না। আমকে দুইবার রিমান্ড দেওয়া হয়েছিল।

তিনি আরও বলেন, আমি কোন রাজনৈতিক দলের না। অরাজনৈতিক ভাবেই আন্দোলন করেছি। দেশের জন্য এতো কিছু করার পরও আমারে ১১ দিন যে নির্যাতন করা হয়েছে। পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে দেয় নি। আমার এখন এই মামলা থেকে মুক্তি চাই

ক্যাম্পাস

জকসু: প্রধান ফটকে ছাত্রদল সভাপতি রাকিবের নেতৃত্বে নেতাকর্মীদের অবস্থান

Published

16 hours ago

on

জানুয়ারি ৭, ২০২৬

By

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল ঘোষণা চলছে। এ উপলক্ষে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিবের নেতৃত্বে সহস্রাধিক নেতাকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের বিপরীত পাশে অবস্থান নিয়েছেন।

বুধবার সকালে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে নেতাকর্মীদের নিয়ে এই অবস্থান নিতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রথমবারের মতো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল প্রকাশের প্রক্রিয়া চলছে। ফলাফল ঘোষণা উপলক্ষে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সভাপতির নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী সেখানে উপস্থিত হন।

সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল থেকেই বিএনপি ও ছাত্রদলসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের নিয়ে ছাত্রদল সভাপতি রাকিব বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অবস্থান করছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেতাকর্মী বলেন, “আমরা জকসু নির্বাচনের ফলাফল জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর আমরা বিজয় মিছিল নিয়ে ফিরে যাব।”

