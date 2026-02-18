Connect with us

মব কালচারের দিন শেষ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

Published

48 minutes ago

on

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, দেশে আর মব কালচার বরদাশত করা হবে না। দাবি-দাওয়া আদায়ের নামে সড়ক-মহাসড়ক অবরোধ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ দেওয়া হবে না।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি অব্যাহত থাকবে। মিছিল-সমাবেশ করা যাবে, মত প্রকাশের অধিকার থাকবে। তবে মব সৃষ্টি করে জনভোগান্তি তৈরি বা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করা যাবে না।

তিনি বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানেই শুধু পুলিশ, এমন ধারণা অনেকের মধ্যে রয়েছে। অথচ এ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আরও বিভিন্ন সংস্থা কাজ করে। পুলিশকে জনগণের বন্ধু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং অতীতে যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে তা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে সালাহ উদ্দিন আহমদ বলেন, সর্বস্তরে জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে। কোনও ধরনের অবৈধ তদবির সহ্য করা হবে না।

বাহিনীর কোনও সদস্য অপরাধে জড়িত থাকলে তাৎক্ষণিক তদন্তের মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

আইজিপিসহ বাহিনীর কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না—এমন প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, তারা সাক্ষাৎ করে গেছেন, সম্ভবত অন্য দায়িত্বে ব্যস্ত ছিলেন।

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী

Published

4 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬

By

নতুন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন। বুধবার রাত পৌনে দশটায় দেওয়া তার ভাষণটি বিটিভিসহ সব বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল প্রচার করছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। তার নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভায় ২৫ জন মন্ত্রী এবং ২৪ প্রতিমন্ত্রী রয়েছেন। এরইমধ্যে দপ্তর বণ্টন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাত্তরের মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বেলা ১১টার দিকে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। এরপর মন্ত্রিপরিষদের নতুন সদস্যদের নিয়ে আবারও স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন তিনি।

টানা ৩৫ দিনের ছুটিতে দেশের সকল স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা

Published

53 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬

By

মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলে বৃহস্পতিবার (১৯ ফেব্রুয়ারি) রমজানের প্রথম দিন থেকেই ছুটি শুরু হচ্ছে। নানা আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা প্রথম দিন থেকেই রোজা ও ইবাদতের পরিবেশে পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবে।

এর আগে মাদ্রাসা ও কলেজের ছুটির তালিকা ও বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, পুরো রমজান বন্ধ থাকার কথা বলা হয়েছিল। এসব প্রতিষ্ঠানেও ক্লাস শুরু হবে ২৯ মার্চ।

বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) ছুটির তালিকা সংশোধন করে নতুন সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এসব বিদ্যালয় ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত অর্থাৎ টানা ৩৫ দিন বন্ধ থাকবে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস হওয়ায় দিনটি সরকারি ছুটি হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তী দুই দিন শুক্র ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় শিক্ষক-কর্মচারীরা কার্যত ২৮ মার্চ পর্যন্ত ছুটি ভোগ করতে পারবেন।

রমজানের ছুটি নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছিল। অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে রোজার সময়সূচি ও শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে ছুটি শুরুর দাবি জানানো হয়। এসব আলোচনা ও পর্যালোচনার পর অবশেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বুধবার মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এক কর্মকর্তা গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, রমজান মাসে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক পড়াশোনা ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা এবং ধর্মীয় অনুশীলনের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই ছুটির ফলে দেশের সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে। তবে ছুটি শেষে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী আবারও পাঠদান কার্যক্রম শুরু হবে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

রমজানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি নিয়ে এখনো কেন জটিলতা?

রমজান মাস মুসলমানদের জন্য আত্মসংযম, আত্মশুদ্ধি ও ইবাদতের মাস। তাই শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় চর্চা ও শারীরিক সক্ষমতার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে এ ছুটি অনেকের কাছেই ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

প্রথম মন্ত্রী সভায় জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের ডাক তারেক রহমানের

Published

1 hour ago

on

ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০২৬

By

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সরকারের প্রথম মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) সচিবালয়ের এক নম্বর ভবনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে এই বৈঠক সম্পন্ন হয়। বৈঠকে জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দ্রুততম সময়ে জনকল্যাণমূলক কাজ দৃশ্যমান করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

১৮০ দিনের অগ্রাধিকার রোডম্যাপ

বৈঠক শেষে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. জোনায়েদ সাকি জানান, সরকার পরিচালনার জন্য একটি ১৮০ দিনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা হবে। এই সময়ের মধ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া গণমাধ্যম কমিশনের প্রস্তাবনা নিয়ে কাজ শুরু করার বিষয়েও বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

বাজার নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ

আসন্ন রমজান উপলক্ষে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমাতে প্রধানমন্ত্রী বিশেষ নির্দেশনা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জাহেদুর রহমান জানান:

রোজায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঈদে ঘরমুখো মানুষের যাতায়াত যেন নির্বিঘ্ন হয়, সেদিকে নজর দিতে বলা হয়েছে।

দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন ও শ্রমবাজার সম্প্রসারণ

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মো. নুরুল হক নুর জানান, প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনকে সম্পূর্ণ দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের শ্রমবাজার আরও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখতে কঠোর অবস্থানে থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

জনগণের ম্যান্ডেট ও দায়বদ্ধতা

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ বলেন, “জনগণ আমাদের বড় ম্যান্ডেট দিয়েছে। তাই প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তাঁরা জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকেন।”

উল্লেখ্য, আজ বেলা ১২টা ৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে পৌঁছান এবং বিকাল ৩টায় মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয়। মন্ত্রিসভার এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিবদের সঙ্গেও একটি বিশেষ বৈঠকে মিলিত হওয়ার কথা রয়েছে।

