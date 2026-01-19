top3
মাদারীপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বেড়ে ৭
মাদারীপুর সদর উপজেলায় ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস ও একটি ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে নিহত বেড়ে সাতজনে দাঁড়িয়েছে। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়ে চিকিৎসাধীন। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের ওই অংশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সদর উপজেলার ঘটকচর এলাকায় এ মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার পর থেকে মহাসড়কের প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় যান চলাচল ব্যাহত হয়। উদ্ধার অভিযান রাত পর্যন্ত চলমান ছিল।
নিহতরা হলেন—কেন্দুয়া ইউনিয়নের ঘটকচর এলাকার শাহ আলমের ছেলে রুমান (২৫), কলেজ রোড এলাকার নেছার উদ্দিন মুন্সির ছেলে পান্নু মুন্সি (৫০) এবং কুনিয়া ইউনিয়নের দক্ষিণপাড়া গ্রামের জসিম বেপারীর ছেলে ইজিবাইকচালক সাগর বেপারী। এ ছাড়া দুর্ঘটনায় আরও চারজন অজ্ঞাতনামা নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে একজন নারী রয়েছেন।
মাদারীপুর সদর হাসপাতাল ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, যাত্রীবাহী বাস ‘সার্বিক পরিবহন’ মাদারীপুর থেকে ঢাকার দিকে যাচ্ছিল। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলছিল। একপর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসটি রাস্তার পাশের খাদে উল্টে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকচালকসহ চারজনের মৃত্যু হয়।
পরে স্থানীয় লোকজন, পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় আহত ও নিহতদের উদ্ধার করে মাদারীপুর ২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আরও তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত এক নারী বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
দুর্ঘটনাটি দ্রুতগতির কারণেই ঘটেছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। প্রত্যক্ষদর্শী রুবেল ফকির জানান, ঢাকা–বরিশাল মহাসড়কের ওই অংশটি অত্যন্ত সরু এবং সেখানে প্রতিদিন প্রচুর যানবাহন চলাচল করে। এ অবস্থায় দ্রুতগতির যানবাহন চলাচলের কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটছে।
স্থানীয় আরেক বাসিন্দা শামীম মোল্লা জানান, মহাসড়কের এই অংশটি এখন কার্যত একটি ‘মরণফাঁদে’ পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি দুর্ঘটনা রোধে দ্রুত সময়ের মধ্যে সড়কটি চার লেনে উন্নীত করার দাবি জানান।
২৫০ শয্যা জেলা হাসপাতালের পুলিশ ইনচার্জ এএসআই আব্দুর রাজ্জাক জানান, নিহতদের মরদেহ ময়নাতদন্তের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।
মাদারীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, এ পর্যন্ত ৭ মরদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উদ্ধার কাজ চলমান রয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।
মাদারীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, দুর্ঘটনার পর মহাসড়কের ওই অংশে কিছু সময় যান চলাচল ব্যাহত হলেও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
top3
বাংলাদেশ না খেললে সরে যেতে পারে পাকিস্তানও
বাংলাদেশ যদি আসন্ন টি২০ বিশ্বকাপ না খেলতে পারে, তাহলে পাকিস্তানও আসর থেকে নিজেদের নাম তুলে নিতে পারে। পাকিস্তানের জিও উর্দু টিভি গতকাল এমনই একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
যেখানে পাকিস্তান সরকারের একটি সূত্রের বরাত দিয়ে চ্যানেলটি জানিয়েছে, বাংলাদেশ সরকার থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে; যেখানে বাংলাদেশ সরকারের ভারতে টি২০ বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছে। পাকিস্তান সরকার এ সিদ্ধান্তের পক্ষে পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছে। বাংলাদেশের উদ্বেগ ও কারণগুলোতে গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং কোনো দেশকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া ঠিক নয়। এমন অবস্থানই জানিয়েছে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ।
পাশাপাশি জানানো হয়েছে, যদি বাংলাদেশের সমস্যা সমাধান না হয়, তাহলে পাকিস্তান টি২০ বিশ্বকাপে নিজেদের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন করে ভাববে।
কয়েক দিন আগে জিও টিভির একটি প্রতিবেদনে পিসিবির একটি সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছিল, শ্রীলঙ্কা যদি কোনো কারণে বাংলাদেশের ম্যাচগুলো আয়োজন করতে না পারে, তাহলে পাকিস্তান তা আয়োজন করতে প্রস্তুত। পাকিস্তানের সব ভেন্যু বাংলাদেশের ম্যাচ আয়োজনের জন্য তৈরি। যদিও এ ব্যাপারে পিসিবির পক্ষ থেকে আইসিসির কাছে কোনো অফিসিয়াল বার্তা দেওয়া হয়নি।
একইভাবে পিসিবির পক্ষ থেকেও এমন কোনো ঘোষণা আসেনি, যেখানে তারা বলেছে যে বাংলাদেশ টি২০ বিশ্বকাপে না খেলতে পারলে তারাও খেলবে না। তার পরও জিও টিভির এ খবরে আলোড়ন তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে ভারতীয় গণমাধ্যমে খবরটি ছড়িয়ে পড়েছে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানের এই অবস্থান ক্রিকেট অঙনে আলোচনা তৈরি করেছে।
বাংলাদেশ সরকারের সমর্থনে আইসিসির বোর্ড সভায় পাকিস্তান যে পাশে থাকবে, সেটা স্পস্ট। তবে অতীতে পাকিস্তান কখনই বিশ্বকাপ বয়কট করেনি। এমনকি ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বন্ধ হওয়ার পরও ২০১৬ টি২০ বিশ্বকাপ এবং ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে পাকিস্তান ভারতে গেছে। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত পাকিস্তানে না যাওয়ায় দুই দেশের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে দুই দেশ এমওইউ করেছে এই বলে যে পরবর্তী তিন বছরে কেউ কারও দেশে খেলবে না। সে কারণেই এবার টি২০ বিশ্বকাপে ভারতের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কাকেও সহ-আয়োজক রাখা হয়েছে। সুতরাং এবার বাংলাদেশ যদি বিশ্বকাপ না খেলতে পারে, তাহলে পাকিস্তান নিজেদের নাম উঠিয়ে নেয় কিনা, সেটা বড় ধরনের প্রশ্ন।
top3
আবারও বাড়ল স্বর্ণের দাম, ভেঙে গেছে সব রেকর্ড
আবারও বড় এক লাফ দিয়েছে স্বর্ণের দাম। এবার পুরোনো সব রেকর্ড ভেঙে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে স্বর্ণের দাম। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপের কয়েকটি শীর্ষ দেশকে শুল্ক আরোপের হুমকি দেওয়ার পর এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বিশ্ববাজারে।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) মার্কিন স্পট মার্কেটে লেনদেনের একপর্যায়ে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম বেড়ে সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৬৯০ দশমিক ৫৯ ডলারে (যা বাংলাদেশি ৫,৭৩,২২৯ টাকা) পৌঁছায়। একই সময়ে রুপার দাম উঠে যায় আউন্স প্রতি ৯৪ দশমিক ১২ ডলারে, যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। (১ আউন্স = প্রায় ২ দশমিক ৪৩ ভরি)
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে নেওয়ার পরিকল্পনার বিরোধিতা করায় যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও ফিনল্যান্ডের ওপর শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন ট্রাম্প। এসব দেশ থেকে আমদানি করা সব ধরনের পণ্যের ওপর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে বলে জানান তিনি।
পোস্টে ট্রাম্প হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রকে গ্রিনল্যান্ড কেনার অনুমতি দেওয়া হবে ততক্ষণ ইউরোপের মিত্রদের ওপর শুল্ক আরোপ ক্রমবর্ধমান হারে অব্যাহত রাখা হবে।
এমন উদ্বেগের মধ্যে নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে স্বর্ণ ও রুপার দিকে ঝুঁকেছেন বিনিয়োগকারীরা। এশিয়ার বাজারেও দিনের শুরুতেই সেই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
বিশ্লেষকদের মতে, শুল্ক আরোপ ও সম্ভাব্য বাণিজ্য উত্তেজনা ঘিরে অনিশ্চয়তা বাড়ায় বিনিয়োগকারীরা ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ এড়িয়ে স্বর্ণ ও রুপার মতো নিরাপদ সম্পদের দিকে ঝুঁকছেন।
এদিকে দেশের বাজারে ইতোমধ্যে ইতিহাসের সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হচ্ছে স্বর্ণ। গত ১৫ জানুয়ারি থেকে দেশের বাজারে প্রতি ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) ২২ ক্যারেটের স্বর্ণ বিক্রি হচ্ছে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৬৮০ টাকায়। এ ছাড়া, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ ২ লাখ ২৪ হাজার ৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ৯১ হাজার ৯৮৯ এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণ ১ লাখ ৫৭ হাজার ২৩১ টাকায় বিক্রি হচ্ছে বর্তমানে।
অন্যদিকে দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপা বর্তমানে বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার ৯৪৯ টাকায়। এ ছাড়া ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৫ হাজার ৭১৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপা ৪ হাজার ৮৯৯ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপা ৩ হাজার ৬৭৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।
বিশ্ববাজারে ফের স্বর্ণ-রুপার দামে যে লাফ দেখা গেছে, তার প্রভাব পড়তে পারে দেশের বাজারেও। ফলে, বাংলাদেশেও নতুন আরেক রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে স্বর্ণ-রুপার দামে।
top3
সিরিয়ার সঙ্গে কুর্দি বাহিনীর যুদ্ধবিরতি সই
কুর্দি নিয়ন্ত্রিত সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) সঙ্গে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে সিরিয়া সরকার। এ চুক্তির মধ্য দিয়ে গত কয়েক দিনের তীব্র সংঘাতের অবসান হয়েছে। চুক্তির আওতায় কুর্দিদের বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে একীভূত করা হবে।
২০২৪ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন বিদ্রোহীদের গোষ্ঠীর হাতে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদের পতন হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন আহমেদ আল-শারা। শারার ইসলামপন্থি সরকার শুরু থেকে এসডিএফকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একীভূত করতে চেষ্টা করে। উদার ও ধর্মনিরপেক্ষ এসডিএফ তাতে এতদিন রাজি হয়নি; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের চাপে কুর্দিদের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে উচ্চকণ্ঠ সংগঠনটি শেষ পর্যন্ত তা করতে বাধ্য হলো।
সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, সিরিয়ার সরকার ও এসডিএফের মধ্যে ১৪ দফার ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে। এতে সরকারের পক্ষে প্রেসিডেন্ট শারা ও এসডিএফের পক্ষে আবদি স্বাক্ষর করেছেন। তবে তারা একই জায়গায় বসে চুক্তিতে সই করেননি।
কুর্দি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, আবদি সোমবার রাজধানী দামেস্কে গিয়ে শারার সঙ্গে বৈঠক করবেন। বৈঠক শেষে নিজ অঞ্চলে ফিরে তিনি চুক্তির বিস্তারিত জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন।
যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত টম ব্যারাক এ চুক্তিকে একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল’ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি বলেন, ‘পূর্ণাঙ্গ একীভূতকরণ চুক্তির বিস্তারিত চূড়ান্ত হয়নি। এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ সামনে রয়ে গেছে।’
চুক্তির অধিকাংশ শর্ত কুর্দি-নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) বিপক্ষে গেছে। তাই এ চুক্তিকে সংগঠনটির জন্য একটি বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। সংগঠনটি এক দশকের বেশি সময় ধরে সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি আধা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল পরিচালনা করে আসছিল।
চুক্তি অনুসারে, এসডিএফকে দুটি আরব সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে সরে যেতে হবে। প্রদেশ দুটি হলো—দেইর আল-জোর ও রাক্কা। এর মধ্যে দেইর আল-জোর সিরিয়ার প্রধান তেল ও গম উৎপাদনকারী অঞ্চল এবং ফোরাত নদীর তীরবর্তী রাক্কা গুরুত্বপূর্ণ জলবিদ্যুৎ বাঁধের জন্য বিখ্যাত।
জরুরি সংবাদ সম্মেলনের ডাক বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
