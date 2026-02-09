Connect with us

মোবাইল নিষিদ্ধের অর্থ সুস্পষ্টভাবে ভোট চুরির সুযোগ করে দেওয়া : হাসনাত আবদুল্লাহ 

Published

7 minutes ago

on

ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন বহন নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্তকে হঠকারী ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপি নেতা হাসনাত আব্দুল্লাহ। তিনি বলেন, এই সিদ্ধান্ত ভোট চুরি ও অনিয়মের সুযোগ করে দেওয়ার শামিল।

রোববার (৯ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে হাসনাত আব্দুল্লাহ বলেন, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের অর্থ হলো ভোটারদের নিজ নিজ মোবাইল ঘরে রেখে কেন্দ্রে যেতে বাধ্য করা। এমনকি মোজো সাংবাদিকতা বা সিটিজেন জার্নালিজমও এতে কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধের অর্থ হলো সবাইকে নিজের মোবাইল ঘরে রেখে যেতে হবে। এমনকি কোনো মোজো সাংবাদিক বা সিটিজেন জার্নালিজমও এলাউড না। এটা স্পষ্টত হঠকারী সিদ্ধান্ত। ইঞ্জিনিয়ারিং বা জালিয়াতি করার ইচ্ছে থাকলেই কেবল এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল নিয়ে না যাওয়ার কোনো লজিক নেই। এমনটা আগে কখনো দেখিনি। এটার মানে কোনো বিপদ হইলেও কল করে কাউকে জানানো যাবে না। অনেকে নিরাপত্তাহীনতার জন্য মোবাইল নিতে না পারলে ভোট দিতেও যাবে না। 

সিসি ক্যামেরা থাকলেও তাৎক্ষণিক কোনো কাজে দিবে না। মোবাইলের মাধ্যমে সাংবাদিকরা যেভাবে ভূমিকা রাখতে পারবে, অনিয়ম জালিয়াতির চিত্র দেখাতে পারবে তা ক্যামেরা পারবে না। কেন্দ্র দখল-ভোট চুরি ঠেকাতে ব্যক্তিগত ফোন কার্যকর হবে। সাথে সাথেই ভিডিও রেকর্ড হয়ে যাবে। হয়ত এসব জালিয়াতির ভিডিও কেউ করতে না পারে; সে জন্য ৪০০ গজের মধ্যে মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ করেছে নির্বাচন কমিশন। এটা সুস্পষ্টভাবে ভোট চুরির সুযোগ করে দেয়া।অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা উচিত।

ভোটের আগে বিএনপি ও জামায়াত জোটের ব্যবধান মাত্র ০.২০ শতাংশ : আইএলডির জরিপ

Published

15 seconds ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে করা এক জরিপে বিএনপি ও জামায়াত নেতৃত্বাধীন দুই জোটের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র উঠে এসেছে। ইনস্টিটিউট ফর লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট (আইএলডি) পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে, বিএনপি জোটের পক্ষে সমর্থন ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ, আর জামায়াত জোটের পক্ষে ৪৩ দশমিক ৯ শতাংশ ভোটার। অর্থাৎ দুই জোটের ব্যবধান মাত্র শূন্য দশমিক ২০ শতাংশ।

সোমাবার (৯ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ফারস হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

জরিপটি করা হয় চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।

পুরুষদের বিএনপি, নারীদের প্রথম পছন্দ জামায়াত জোট

জরিপের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, ভোটারদের লিঙ্গভেদে রাজনৈতিক পছন্দে পার্থক্য রয়েছে। পুরুষ ভোটারদের মধ্যে বিএনপি জোট এগিয়ে থাকলেও নারীদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি সমর্থন পেয়েছে জামায়াত জোট।

মোট উত্তরদাতার মধ্যে পুরুষ ভোটার ছিলেন ৫৭ দশমিক ৫৯ শতাংশ এবং নারী ভোটার ৪২ দশমিক ৪১ শতাংশ।

আসনভিত্তিক চিত্র

আসনভিত্তিক পূর্বাভাসে দেখা যায়, ১০৫টি আসনে জামায়াত জোট এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ১০১টি আসনে এগিয়ে বিএনপি জোট। এ ছাড়া ৭৫টি আসনে দুই জোটের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে জরিপটি।

গবেষকদের মতে, এসব আসনে সামান্য ভোটের ব্যবধানেই ফলাফল পাল্টে যেতে পারে।

কেন বিএনপি ও জামায়াত জোটকে পছন্দ করছেন ভোটাররা

জরিপে অংশ নেওয়া ভোটারদের কাছে রাজনৈতিক পছন্দের কারণও জানতে চাওয়া হয়। বিএনপি জোটকে সমর্থনের পেছনে ভোটাররা সরকারের পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা, অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার প্রত্যাশা ও অতীত শাসনামলের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে জামায়াত জোটকে পছন্দ করার কারণ হিসেবে ভোটারদের একটি বড় অংশ নৈতিকতা, সুশাসনের প্রতিশ্রুতি, দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধার বিষয়টি তুলে ধরেছেন।

বয়স, শিক্ষা ও ধর্মভিত্তিক অংশগ্রহণ

জরিপে দেখা যায়, ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সী ভোটার ছিলেন ২৭ দশমিক ৪৮ শতাংশ, ৩০ থেকে ৪৪ বছর বয়সী ৪১ দশমিক ২৫ শতাংশ, ৪৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সী ২৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ এবং ৬০ বছরের বেশি বয়সী ভোটার ছিলেন ৭ দশমিক ৫০ শতাংশ।

শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণ ছিল মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের ভোটারদের। ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম ভোটার ছিলেন ৮৭ দশমিক ৪৭ শতাংশ, হিন্দু ১০ দশমিক ৭৪ শতাংশ এবং বাকি অংশ বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী।

জরিপের পদ্ধতি

আইএলডি জানিয়েছে, জরিপটি ছিল জাতীয় পর্যায়ের এবং এতে টু-স্টেজ স্ট্র্যাটিফায়েড র‌্যান্ডম স্যাম্পলিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। দেশের ৩০০টি সংসদীয় আসনকে আলাদা স্ট্র্যাটাম ধরে প্রতিটি আসনের ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা নেওয়া হয়।

প্রতিটি আসনে ১০০ থেকে ৩০০ জন ভোটারের মতামত নেওয়া হয়েছে। সব উপজেলা কাভার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। পরে পোস্ট-স্ট্র্যাটিফিকেশন পদ্ধতিতে তথ্য ভারসাম্য করা হয় এবং মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করা হয়।

গবেষকদের মতে, এই জরিপ আসন্ন নির্বাচনে ভোটের মাঠে দুই প্রধান জোটের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। ভোটের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এই সমীকরণ আরও বদলাতে পারে বলেও তারা মনে করছেন।

গায়েবি ভোট করতে চায় নাসির কমিশন?

Published

21 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

১৭ বছর পর আবারও ভোট উৎসবের অপেক্ষায় বাংলাদেশ। শঙ্কা-আশঙ্কা থাকলেও পরিস্থিতি এখনও নিয়ন্ত্রণে। শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা। এই সময়ে অদ্ভুত এক সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। প্রশ্ন উঠছে—এ এম এম নাসির উদ্দিনের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন কি একটি কলঙ্কিত নির্বাচন করতে চায়? তারা কি কোনো পক্ষকে অবাধে সিল মারার সুযোগ করে দিতে চায়?

রোববার আসন্ন নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে মোবাইল নিয়ে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. শহিদুল ইসলাম নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়নে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের নির্দেশনা পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে ফোন নিয়ে যাওয়া যাবে না।

কেবল দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার, ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ ইনচার্জ, দায়িত্বপ্রাপ্ত আনসার, সাধারণ আনসার বা ভিডিপির ‘নির্বাচন সুরক্ষা ২০২৬’ অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারকারী দুজন আনসার সদস্য ফোন রাখতে পারবেন।

নির্বাচন কমিশনের এ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এতে সাংবাদিকরাও মোবাইল নিয়ে কেন্দ্রে যেতে পারবেন না। স্বাভাবিকভাবেই ভোট কারচুপি হলেও তার ভিডিও ধারণ করা যাবে না। সাধারণ মানুষও ভোটের দিন কেন্দ্রে মোবাইল নিতে পারবেন না। এতে বহু ঘটনাই আড়ালে থেকে যাবে। অনেকে ভোট দিতেও নিরুৎসাহিত হবেন।

বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা নিয়ে এর আগেও অনেকে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সর্বশেষ সিদ্ধান্তে নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল।

বর্তমানে দুইজন সাবেক প্রধান নির্বাচন কমিশনার কারাগারে রয়েছেন। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো—কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না।

সুত্র: আরটিএনএন

ভোট পর্যবেক্ষণে আকাশ থেকে নজর রাখবে ১০০০ ড্রোন

Published

1 hour ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

আসন্ন সংসদ নির্বাচনে সারা দেশের ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এক হাজার ড্রোন ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকায় নজরদারি জোরদার করতে এই নজিরবিহীন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ জানিয়েছেন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কারিগরি সহায়তায় এই ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

তিনি বলেন, “এই ড্রোনগুলো অনেকটা উপগ্রহের মতো কাজ করবে। এগুলো থেকে সরাসরি প্রধান নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে স্থাপিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় সেলে রিয়েল টাইম তথ্য ও ভিডিও পাঠানো হবে।”

ইসি সূত্র জানায়, কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্প, পার্বত্য অঞ্চল এবং টেকনাফ থেকে ফেনী পর্যন্ত সীমান্ত এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হবে। দুর্গম পাহাড় ও চরাঞ্চলে প্রার্থীর সমর্থক ও ভোটারদের গতিবিধিও পর্যবেক্ষণ করবে এসব ড্রোন।

সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে এই প্রযুক্তির পাশাপাশি মাঠে সক্রিয় থাকবে ডি‌জিএফআই, এনএসআই, র‍্যাব ও বিজিবিসহ মোট ২১টি আইনশৃঙ্খলা ও গোয়েন্দা সংস্থা। পুরো প্রক্রিয়াটি সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য ব্যবহার করা হবে বিশেষায়িত ‘ই-মনিটরিং’ অ্যাপ।

নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল আরও বলেন, “আমরা নির্বাচনের মাঠ পুরোপুরি স্বচ্ছ রাখতে চাই। পাহাড় কিংবা সীমান্ত—কোথাও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে আমাদের ড্রোন তা সেকেন্ডের মধ্যে ইসির নজরে আনবে এবং তৎক্ষণাৎ কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ইসি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ড্রোনের মাধ্যমে কোনো ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা বা অস্ত্র প্রদর্শনের তথ্য পাওয়ামাত্রই আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাৎক্ষণিক অভিযানে যাবে। বিশেষ করে টেকনাফ অঞ্চলে রোহিঙ্গা ভোটার বা বহিরাগতদের প্রভাব বিস্তার ঠেকাতে কাজ করবে বিশেষ স্কোয়াড।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনি সহিংসতা রোধ এবং সাধারণ ভোটারদের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ তৈরিতে এই প্রযুক্তিগত মাইলফলকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

