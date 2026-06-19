ম্যাচের ২ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি চায় ইরান

খেলাধুলা
ম্যাচের ২ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি চায় ইরান
বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণ নিষেজ্ঞাধার বিষয়ে ফিফার কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে ইরান। দেশটির ফুটবল ফেডারেশন বলছে, অনেকদিন আগে নিজেদের প্রস্তুতি সূচি জমা দেওয়ার পরও আয়োজকদের বিভিন্ন সিদ্ধান্তে দলের স্বাভাবিক প্রস্তুতি ব্যাহত হচ্ছে।
বৃহস্পতিবার ইরান ফুটবল ফেডারেশনের এক মুখপাত্র জানান, টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই দলটির প্রস্তুতি সূচি জমা দেওয়া হয়েছিল। তবে আয়োজকদের আরোপিত বিধিনিষেধের কারণে কোচিং স্টাফের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যাহত হচ্ছে।
বর্তমানে ইরান ফুটবল দলের বেস ক্যাম্প রয়েছে মেক্সিকোর তিহুয়ানায়। আগামী রবিবার লস অ্যাঞ্জেলেসে গ্রুপ-জি’র ম্যাচে বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে তারা। ম্যাচটি স্থানীয় সময় দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।
কারণ খেলোয়াড়দের স্থানীয় পরিবেশ ও আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে নিজেদের প্রস্তুতি শেষ করা। কিন্তু আয়োজক কর্তৃপক্ষ সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।
ফেডারেশনের মুখপাত্র আরও বলেন, ‘লস অ্যাঞ্জেলেসে ম্যাচটি দুপুরে অনুষ্ঠিত হবে। তাই খেলোয়াড়দের পর্যাপ্ত সময় দেওয়ার জন্য আমরা দুই দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি চেয়েছিলাম।
কিন্তু কারিগরি ও পেশাদার কারণ দেখানোর পরও আমাদের অনুরোধ আবারও নাকচ করা হয়েছে। ’
হোয়াইট হাউসের ফিফা টাস্কফোর্সের নির্বাহী পরিচালক অ্যান্ড্রু জুলিয়ানি সিবিএস নিউজকে বলেন, ‘ইরানকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ম্যাচের এক দিন আগে তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবে। দলটি ম্যাচের আগের দিন যুক্তরাষ্ট্রে আসতে পারবে। এরপর ম্যাচ শেষ হওয়ার দিন সন্ধ্যাতেই তাদের চলে যেতে হবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে এই নিয়মই কার্যকর থাকবে।
তিনি আরও জানান, ২৬ জুন সিয়াটলে মিসরের বিপক্ষে ইরানের শেষ গ্রুপ ম্যাচের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
এর আগে সোমবার লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২-২ গোলে ড্র করে ইরান। রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে অনুষ্ঠিত ম্যাচটির পরই নতুন বিতর্কের জন্ম হয়। মার্কিন কর্মকর্তারা জানিয়ে দেন, লস অ্যাঞ্জেলেস ও সিয়াটলে অনুষ্ঠিত ইরানের বিশ্বকাপ ম্যাচগুলোর ক্ষেত্রে খেলা শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দলটিকে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করতে হবে।
মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই অবস্থান স্পষ্ট করা হয়। এর আগে ইরানি কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছিলেন, দলটির ভিসা ও অবস্থান সংক্রান্ত বিষয়ে মার্কিন প্রশাসনের আচরণ যথাযথ ছিল না। নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচটি স্থানীয় সময় রাত ৮টার দিকে শেষ হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পুরো ইরান প্রতিনিধি দলকে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়তে হয়। তারা সঙ্গে সঙ্গে মেক্সিকোর তিহুয়ানায় ফিরে যায়। এতে খেলোয়াড়রা হোটেলে থেকে বিশ্রাম নেওয়ারও সুযোগ পাননি, যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হয়।
সূত্র: আল-জাজিরা
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হাইতির বিপক্ষে ব্রাজিলের একাদশে পরিবর্তনের ইঙ্গিত
বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে প্রত্যাশার ছিঁটেফোটাও পূরণ করতে পারেনি ব্রাজিল। মরক্কোর বিপক্ষে ১-১ গোলের ড্র নিয়েই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল সেলেসাওদের। তবে একটি ম্যাচের ফল নিয়ে বিচলিত নন কোচ কার্লো আনচেলত্তি। বরং হাইতির বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে দলের ভিন্ন চেহারা দেখার আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে একাদশেও আসতে পারে বেশ কয়েকটি পরিবর্তন।
শনিবার (১৯ জুন) ফিলাডেলফিয়ায় ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি বলেন, মরক্কোর বিপক্ষে তার দলের পারফরম্যান্স প্রত্যাশার কাছাকাছিও ছিল না। বিশেষ করে প্রথমার্ধে খেলোয়াড়রা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলতে পারেননি।
এর কারণ হিসেবে ব্রাজিলের জার্সির বাড়তি চাপকে সামনে এনেছেন ইতালিয়ান এই কোচ। তার মতে, জাতীয় দলের হয়ে খেলার প্রত্যাশা ও দায়িত্ব অনেক সময় ফুটবলারদের মানসিকভাবে প্রভাবিত করতে পারে।
আনচেলত্তি বলেন, ‘প্রথম ম্যাচে আমরা আমাদের সেরাটা দেখাতে পারিনি। তবে একটি ম্যাচ দিয়েই কোনো টুর্নামেন্টের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় না। যারা প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারেনি, তাদের ওপর এখনো আমার আস্থা আছে। তারা নিজেদের প্রমাণের আরও সুযোগ পাবে।’
দ্বিতীয় ম্যাচে ব্রাজিলকে আরও আক্রমণাত্মক ও ছন্দময় দেখতে চান কোচ। সে কারণেই একাদশে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। ব্রাজিলিয়ান গণমাধ্যমের খবর, রক্ষণভাগে ইবানেজের জায়গায় দানিলো এবং আক্রমণে ইগর থিয়াগোর পরিবর্তে মাথিউস কুনহাকে দেখা যেতে পারে।
তবে হাইতির বিপক্ষে ম্যাচেও থাকছেন না দলের অন্যতম বড় তারকা নেইমার জুনিয়র। চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরলেও ম্যাচ খেলার মতো ফিটনেস এখনো অর্জন করেননি তিনি।
দলের খেলার ধরন নিয়ে সমর্থকদের উদ্বেগ সম্পর্কেও কথা বলেছেন আনচেলত্তি। নির্দিষ্ট কোনো কৌশলগত পরিচয়ের চেয়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতাকেই বেশি গুরুত্ব দেন তিনি।
তার ভাষায়, ‘আমি চাই না আমার দল একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে আটকে থাকুক। আমার লক্ষ্য এমন একটি দল গড়ে তোলা, যারা ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের খেলার ধরন বদলে নিতে পারবে।’
মরক্কোর বিপক্ষে হতাশাজনক শুরুর পর তাই হাইতির বিপক্ষে ম্যাচটি ব্রাজিলের জন্য শুধুই তিন পয়েন্টের লড়াই নয়, আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ারও বড় সুযোগ।
‘সি’ গ্রুপের ব্রাজিল-হাইতি ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল সাড়ে ছয়টায়।
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হাইতিকে যেদিন ৭-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল ব্রাজিল
বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে সফল দল হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দুই যুগ ধরে বিশ্বকাপের সোনালী ট্রফিটি স্পর্শ করতে পারেনি লাতিন আমেরিকার পরাশক্তি ব্রাজিল। শিরোপা জয়ের লক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপে নিজেদের অন্যতম শক্তিশালী ও ভারসাম্যপূর্ণ দল নিয়ে এসেছে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ডাগআউটে অভিজ্ঞ ইতালিয়ান মাস্টারমাইন্ড কার্লো আনচেলত্তির রণকৌশলে এবার হেক্সা মিশনের স্বপ্ন দেখছে সেলেসাওরা।
তবে মাঠের লড়াইয়ের শুরুটা তাদের প্রত্যাশানুযায়ী হয়নি। নিজেদের প্রথম ম্যাচেই মরক্কোর রক্ষণভাগের শক্ত দেয়াল ভাঙতে না পেরে গুরুত্বপূর্ণ দুই পয়েন্ট হারিয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে আনচেলত্তির শিষ্যদের। এমন সমীকরণের পর টুর্নামেন্টে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে মাঠে নামতে যাচ্ছে ব্রাজিল, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ ক্যারিবীয় অঞ্চলের দল হাইতি।
কাগজে-কলমে এবং মাঠের শক্তিমত্তায় হাইতির বিপক্ষে ব্রাজিলের অতীত রেকর্ড বেশ ভালো। এর আগে হাইতির বিপক্ষে তিনবারের মোকাবেলায় তিনবারই জয় পেয়েছে এবং সবগুলো জয়ই দাপুটের সঙ্গে।
হাইতির সঙ্গে ব্রাজিলের প্রথম দেখা হয় ১৯৭৪ সালে। এক প্রীতি ম্যাচে তারা হাইতিকে ৪-০ গোলে হারায়। দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় রিভেলিনো সেই ম্যাচে ১টি গোল করেছিলেন।
এরপর দ্বিতীয়বারের মতো হাইতি ব্রাজিলের মুখোমুখি হয় ২০০৪ সালে। এবারও সেই প্রীতি ম্যাচ এবং হাইতিকে আগের থেকেও বড় ব্যবধানে হারায় তখনকার ব্রাজিল। ৬-০ গোলের এই ম্যাচে ব্রাজিলের রোনালদিনহো হ্যাটট্রিক করেছিলেন।
ব্রাজিলের সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম বড় জয়টি আসে ২০১৬ সালের কোপা আমেরিকাতে। আমন্ত্রিত দল হিসেবে কোপায় খেলতে আসা হাইতিকে ৭-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল ব্রাজিল। ফিলিপ কৌতিনহো হ্যাটট্রিক করেন এবং রেনাতো আগুস্তো জোড়া গোল করেন।
সাম্প্রতিক ফর্ম ও মুখোমুখি লড়াই বিবেচনায় এটা অনুমেয় ব্রাজিল এই ম্যাচে বড় ব্যবধানে জিততে চলেছে। তবে বিশ্বকাপ বলে একটা কথা আছে, এখানে যেকোন কিছু ঘটতে পারে।
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দক্ষিণ কোরিয়াকে হারিয়ে সবার আগে নকআউটে মেক্সিকো
বিশ্বকাপে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়ে নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে সহ-আয়োজক মেক্সিকো।
দক্ষিণ কোরিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে গ্রুপ ‘এ’-এর শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেছে তারা।
অন্যদিকে হার সত্ত্বেও দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠার লড়াইয়ে টিকে আছে দক্ষিণ কোরিয়া।
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ম্যাচের ২ দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি চায় ইরান
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