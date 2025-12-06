Connect with us

রাক্ষস রূপে সিয়ামকে দেখা যাবে আসছে ঈদে

Published

2 hours ago

on

বিনোদন ডেস্ক

ঢালিউড তারকা সিয়াম আহমেদ শেষ করেছেন রায়হান রাফী পরিচালিত ‘আন্ধার’ সিনেমার শুটিং। ছবির কাজ শেষ করে এবার তিনি শুরু করতে যাচ্ছেন নতুন সিনেমা ‘রাক্ষস’, যা নিয়ে দর্শকদের মাঝে এরই মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। রাক্ষস মুক্তি পাবে আগামী ঈদে।

ছবির নায়িকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গুঞ্জন চলছিল। প্রার্থনা ফারদিন দীঘি বা সাবিলা নূরের নাম শোনা গেলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে সময় নিয়েছিলেন নির্মাতারা। অবশেষে জানা গেছে, অভিনেত্রী ইধিকা পাল চূড়ান্ত হয়েছেন নায়িকা হিসেবে। চলতি সপ্তাহে তার সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। সব ঠিক থাকলে এটি হবে সিয়াম-ইধিকা জুটির প্রথম সিনেমা। এর আগে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে শোনা গিয়েছিল, তামিম রহমান পরিচালিত ‘সিকান্দার’ ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করবেন তারা।

তবে সেই প্রকল্পের খবর আর প্রকাশিত হয়নি। ফলে ‘রাক্ষস’-এর মাধ্যমে দর্শকরা এই জুটি পর্দায় দেখতে পাবেন। ইধিকা পাল বাংলাদেশের দর্শকের কাছে পরিচিত হন শাকিব খান অভিনীত ‘প্রিয়তমা’ সিনেমার মাধ্যমে। এরপর শাকিবের বিপরীতে ‘বরবাদ’ ছবিতেও অভিনয় করেন। শাকিব খানের বাইরে তিনি কাজ করেছেন বাংলাদেশের পরিচালক হাসিবুর রেজার ‘কবি’ সিনেমায় এবং কলকাতার সিনেমা ‘খাদান’ ও ‘রঘু ডাকাত’-এ দেবের বিপরীতে।

ধীরে ধীরে তিনি বাংলাদেশের পাশাপাশি কলকাতাতেও জনপ্রিয়তা অর্জন করছেন। সিয়াম আহমেদের সর্বশেষ সিনেমা ‘জংলি’, যেখানে তার বিপরীতে ছিলেন শবনম বুবলী, দেশজুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। ‘পোড়ামন ২’ দিয়ে বড় পর্দায় অভিষেকের পর থেকে তিনি বাণিজ্যিক ও কনটেন্ট-ড্রিভেন সব ঘরানার সিনেমায় নিজেকে প্রমাণ করেছেন।

প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, চলতি মাসেই ঢাকায় ‘রাক্ষস’-এর শুটিং শুরু হবে, এরপর শ্রীলঙ্কা ও মালয়েশিয়ায় কিছু অংশের দৃশ্যধারণ করা হবে। আন্তর্জাতিক লোকেশন ও আধুনিক অ্যাকশন ব্যবহারের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিচালক মেহেদী হাসান আপাতত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলতে চাচ্ছেন না, সিয়ামও মন্তব্য করছেন না। তবে সূত্রের খবর, দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্যামেরা রোলিং শুরু হবে। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ঈদুল ফিতরে সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে।

