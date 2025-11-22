top1
রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প অনুভূত
রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যা সোয়া ৬টা নাগাদ কম্পন টের পাওয়া যায়।
তবে কম্পনটি কত মাত্রায় হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি।
এর আগে, শনিবার সকাল ১০টা ৩৬ মিনিটে নরসিংদীর পলাশে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল তিন দশমিক তিন।
প্রসঙ্গত, গতকাল শুক্রবার সকালে মাঝারি ভূমিকম্পে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মাঝারি মানের ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.৭। আর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবধী। এতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ১০ জন নিহত হয়।