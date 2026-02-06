top2
রাজধানীতে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা, ছাত্রশিবিরের তীব্র নিন্দা
রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে ‘ইনকিলাব মঞ্চ’-এর নেতাকর্মীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিপেটা, টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ শুক্রবার বিকেলে এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ এই প্রতিবাদ জানান।
বিবৃতিতে জানানো হয়, জাতিসংঘ ঘোষিত তদন্তের আওতায় শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চ গতকাল থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিল। আজ বিকেল ৪টার দিকে কোনো প্রকার উসকানি ছাড়াই পুলিশ অতর্কিতভাবে নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের, রাকসু জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার এবং ঢাবি শাখার মুখপাত্র ফাতিমা তাসনিম জুমাসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।
ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারের দাবিতে পরিচালিত শান্তপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা ফ্যাসিবাদী আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। ছাত্র-জনতা যে ফ্যাসিবাদকে রক্ত দিয়ে বিদায় করেছে, পুলিশ আজ একই কায়দায় রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে প্রমাণ করছে যে তারা এখনো সেই পুরোনো ব্যবস্থার সেবাদাস হিসেবে কাজ করছে।
বিবৃতিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার বিচারের ব্যাপারে সরকার চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ৫৬ দিন পার হলেও মামলার কোনো যৌক্তিক অগ্রগতি হয়নি এবং শুনানি ইতিমধ্যে ৫ বার পেছানো হয়েছে। সরকার যদি বিচারপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তবে এর নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা সংগত বলে নেতারা মন্তব্য করেন।
পরিশেষে ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন:
১. অবিলম্বে আজকের হামলায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
২. ওসমান হাদি হত্যার বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার পেছনে কোনো দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।
৩. দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, অবিলম্বে দমন-পীড়ন বন্ধ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করলে ছাত্র-জনতা আবারো রাজপথে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।
বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে থাকছে যেসব বিষয়
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার (০৬ জানুয়ারি) নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে যাচ্ছে বিএনপি। দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান এই ইশতেহার ঘোষণা করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন বিএনপি মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) এক বার্তার মাধ্যমে তিনি গণমাধ্যমকে এই তথ্য জানান।
শায়রুল কবীর খান জানান, আজ বিকেল ৩টা ৩০ মিনিটে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এ ইশতেহার প্রকাশ করা হবে। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, এবারের ইশতেহারে বিএনপির ৩১ দফা এবং জুলাই সনদকে মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়েছে। বিশেষ করে তরুণ ভোটারদের চাওয়া-পাওয়াকে ইশতেহারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জনকল্যাণমূলক কাজের অংশ হিসেবে ফ্যামিলি কার্ড, হেলথ কার্ড এবং কৃষক কার্ডের মতো আধুনিক সেবাগুলো চালুর প্রতিশ্রুতি থাকছে এই দলিলে।
ইশতেহারে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের পাশাপাশি দুর্নীতি দমনে শক্তিশালী কাঠামোর রূপরেখা থাকবে। এ ছাড়াও মানবাধিকার রক্ষা, অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে দলের অবস্থান তুলে ধরা হবে। আলেম-ওলামা, কৃষক এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কল্যাণে বিশেষ অগ্রাধিকারমূলক প্রতিশ্রুতিও যুক্ত করা হয়েছে এই নির্বাচনী ইশতেহারে।
চলুন দেখে নেওয়া যাক বিএনপির ইশতেহারে প্রধান্য পেতে পারে যেসব বিষয়-
প্রথম অধ্যায়: রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার
গণতন্ত্র
মুক্তিযুদ্ধ ও জুলাই গণঅভ্যুত্থান
সাংবিধানিক সংস্কার
জাতিগঠন
সুশাসন (দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন, জনপ্রশাসন, বিচার বিভাগ, পুলিশ)
স্থানীয় সরকার
দ্বিতীয় অধ্যায়: বৈষম্যহীন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন
দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক সুরক্ষা
নারীর ক্ষমতায়ন
কৃষক, কৃষি উন্নয়ন ও নিরাপদ খাদ্য
দেশব্যাপী কর্মসংস্থান
যুব উন্নয়ন
শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন
স্বাস্থ্যসেবা
শ্রম ও শ্রমিক কল্যাণ
বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ
বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী
সামাজিক ব্যাধির সমস্যা
পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন
বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ
প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ
পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা
পররাষ্ট্রনীতি
তৃতীয় অধ্যায়
ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার
অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ণ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি
বিনিয়োগ ও বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ
বেসরকারি খাত উন্নয়ন
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানখাত সংস্কার
পুঁজিবাজার সংস্কার ও উন্নয়ন
বাণিজ্য সহজীকরণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ।
শিল্পখাত
কারু ও হস্তশিল্প এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন
সেবাখাত
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত উন্নয়ন
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
যোগাযোগ ও পরিবহন খাত
সুনীল অর্থনীতি
সৃজনশীল অর্থনীতির উন্নয়ন
রাজস্ব আয় ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা
চতুর্থ অধ্যায়: অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন
চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী প্রতিষ্ঠা
উত্তরাঞ্চলের উন্নয়ন
হাওড়-বাওড় অঞ্চলের উন্নয়ন
উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন
নগরায়ণ ও আবাসন
নিরাপদ ও টেকসই চাকা বিনির্মাণ
পর্যটন খাত
পঞ্চম অধ্যায়: ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতি
ধর্মীয় সম্প্রীতি
পাহাড় ও সমতলের নৃগোষ্ঠী
ক্রীড়া
গণমাধ্যম
শিল্প ও সংস্কৃতি
নৈতিকতার শক্তি পুনরুদ্ধার
নির্বাচনী অঙ্গীকার: প্রধান প্রতিশ্রুতি
প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ চালু করে প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। অর্থ সেবার এই পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে।
কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ‘কৃষক কার্ড-এর মাধ্যমে ভর্তুকি, সহজ ঋণ, কৃষি বীমা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাজারজাতকরণ জোরদার করা হবে। মৎস্যচাষি, পশুপালনকারী খামারি ও কৃষি খাতের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও এই সুবিধা পাবেন।
দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশব্যাপী এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, জেলা ও মহানগর পর্যায়ে মানসম্মত চিকিৎসা, মা ও শিশুর পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা এবং রোগ প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে।
আনন্দময় ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তব দক্ষতা ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন, প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি সহায়তা এবং ‘মিড-ডে মিল’ চালু করা হবে।
তরুণদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি ও ভাষা দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা সহায়তা, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে মুক্তকরণ এবং মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।
ক্রীড়াকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।
পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে দেশপ্রেমী জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী, খাল খনন ও পুনঃখনন, পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষ রোপণ এবং আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে।
ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে সব ধর্মের উপাসনালয়ের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জন্য সম্মানী ও প্রশিক্ষণভিত্তিক কল্যাণ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
ডিজিটাল অর্থনীতি ও বৈশ্বিক সংযোগ বাড়াতে আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম (পেপাল) চালু, ই-কমার্সের আঞ্চলিক হাব স্থাপন এবং ‘মেড ইন বাংলাদেশ’ পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণ করা হবে।
এই ইশতেহার কেবল নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি নয়; এটি একটি নতুন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চুক্তির ঘোষণা। বিএনপি প্রতিশোধ নয়, ন্যায় ও মানবিকতার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে। ক্ষমতা নয়, জনগণের অধিকারই আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। লুটপাট নয়, উৎপাদন; ভয় নয়, অধিকার; বৈষম্য নয়, ন্যায্যতা-এই নীতিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে।
জনগণের রায়ে দায়িত্ব পেলে বিএনপি এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, যেখানে ভোটের মর্যাদা থাকবে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও বৈষম্যের অবসান হবে, আইনের উর্ধ্বে কেউ থাকবে না এবং প্রতিটি নাগরিক গর্ব করে বলতে পারবে-সবার আগে বাংলাদেশ।
বিএনপির নির্বাচনি প্রচারে গুলি, আহত ৫
কক্সবাজারের টেকনাফে আলীখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় ধানের শীষ প্রতীকের নির্বাচনি প্রচারকালে একটি গাড়িকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলির ঘটনা ঘটেছে। এতে এক শিশুসহ পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে টেকনাফের ২৫ নম্বর আলীখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ব্লক এ/৪ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ধানের শীষের নির্বাচনি প্রচারের অংশ হিসেবে একটি ডাম্পার গাড়িতে গান-বাজনা ও নাচের আয়োজন চলছিল। এ সময় উৎসুক লোকজন গাড়িটির আশপাশে ভিড় করলে হঠাৎ করে অজ্ঞাতনামা একদল ব্যক্তি পাশ থেকে গুলি ছোড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হন।
আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে আলীখালী আইআরসি হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসক তাদের কক্সবাজার সদর হাসপাতালে রেফার করেন।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে টেকনাফ মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম বলেন, আলীখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় গুলির ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। এ সময় দুর্বৃত্তরা হঠাৎ জনতার ওপর গুলি চালায়। কারা এই হামলা চালিয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
চাঁদপুর-৪ আসনে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে চিংড়ি ও ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে অন্তত ১৫ জন আহত হয়েছেন। পরে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় উপজেলার গুপ্টি পশ্চিম ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, বিদ্রোহী প্রার্থী এমএ হান্নানের পূর্বনির্ধারিত জনসংযোগ ও উঠান বৈঠক চলাকালে প্রতিপক্ষের মিছিলকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একাধিক স্থানে কর্মসূচি স্থগিত করার পর খাজুরিয়া বাজার ও রূপসা এলাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে, যা রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। এ সময় তিনটি সিএনজি ও একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর এবং একটি কার্যালয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ায় উভয়পক্ষের অন্তত ১৫ জন আহত হন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সেটু কুমার বড়ুয়া জানান, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং অভিযোগ থাকলে লিখিতভাবে জানানোর আহ্বান জানানো হয়েছে।
কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হয়নি : সরকারের বিবৃতি
রাজধানীতে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা, ছাত্রশিবিরের তীব্র নিন্দা
সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস’ পুনঃস্থাপন করা হবে: তারেক রহমান
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
