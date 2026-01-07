Connect with us

top1

রাজধানীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে গুলি করে হত্যা

Published

12 hours ago

on

ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্য সচিব আজিজুর রহমান মুসাব্বির
রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তরের স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সদস্য সচিব আজিজুর রহমান মুসাব্বিরকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

বুধবার (০৭ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর ফার্মগেটে স্টার হোটেলের সামনে গুলির ঘটনা ঘটেছে। তাকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা ৫টি গুলি করে। এ ঘটনায় আরও একজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, প্রাথমিকভাবে তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি।

তাকে উদ্ধার করে প্রথমে একটি বেসরকারি সাহপাতালে নেয়া হলেও পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন চিকিৎসক।

ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) ফজলুল করিম বলেন, দুজনকে গুলি করা হয়েছে। আজিজুর রহমান মোসাব্বির মারা গেছেন।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top1

নবম পে-স্কেল : আজ আসতে পারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত 

Published

5 minutes ago

on

জানুয়ারি ৮, ২০২৬

By

দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিলতায় ঝুলে থাকা নবম জাতীয় পে-স্কেল নিয়ে আজ বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এ লক্ষ্যে জাতীয় বেতন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ সভা আজ দুপুর ১২টায় সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, আজকের বৈঠকে গ্রেড সংখ্যা, বেতন কাঠামোসহ নবম পে-স্কেলের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে। সভায় কমিশনের সদস্যরা বিদ্যমান বিভিন্ন মতভেদ নিরসনের মাধ্যমে ঐকমত্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করবেন।

বর্তমানে সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য ২০টি গ্রেড চালু রয়েছে। তবে কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আজকের বৈঠকে গ্রেড সংখ্যা কমানোর প্রস্তাব আলোচনায় আসতে পারে। এ বিষয়ে কমিশনের সদস্যদের মধ্যে ভিন্নমত রয়েছে।

কমিশনের একাংশের মত হলো, বিদ্যমান ২০টি গ্রেড কাঠামো বহাল রেখে যৌক্তিক হারে বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি করাই উত্তম হবে। অন্যদিকে আরেকটি অংশ মনে করছে, বেতন কাঠামোকে সহজ ও বাস্তবসম্মত করতে গ্রেড সংখ্যা ২০টি থেকে কমিয়ে ১৬টিতে নামিয়ে আনা প্রয়োজন।

জাতীয় বেতন কমিশন জানিয়েছে, নবম পে-স্কেল নিয়ে বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন থেকে পাওয়া মতামত গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে কমিশনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

কমিশন সূত্র আরও জানায়, আজকের পূর্ণ সভায় অবশিষ্ট বিষয়গুলোতেও সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেষ্টা করা হবে। একই সঙ্গে সভা শেষে সরকারের কাছে সুপারিশ জমা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সূচিও নির্ধারণ করা হতে পারে।

Continue Reading

top1

দেশে আজ থেকে সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি বন্ধের ঘোষণা

Published

1 hour ago

on

জানুয়ারি ৮, ২০২৬

By

ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত দেশে আজ বৃহস্পতিবার থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ‍্যাস (এলপিজি) সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে এলপি গ্যাস ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিমিটেড।

গতকাল বুধবার এক নোটিশে এ ঘোষণা দেয় সংগঠনটি। এসময় সারা দেশে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ও বিক্রি বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে তারা।

নোটিশে বলা হয়, আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে আমাদের ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের সব এলপি গ্যাস বিপণন ও সরবরাহ কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। এছাড়া সব কোম্পানি প্ল্যান্ট থেকে গ্যাস উত্তোলন কার্যক্রম স্থগিত থাকবে।

এর আগে বুধবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের দাবি তুলে ধরে এলপিজি ব্যবসায়ী সমিতি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দাবি মানা না হলে এলপিজি সিলিন্ডার বিক্রি বন্ধের হুমকি দেয় তারা। এরপর সিলিন্ডার গ্যাস বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেন তারা।

সকালে সমিতির পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) থেকে নতুন করে এলপিজি সিলিন্ডারের মূল্য সমন্বয় করতে হবে। প্রশাসন দিয়ে পরিবেশকদের হয়রানি ও জরিমানা বন্ধ করতে হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এসব দাবি পূরণ না হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য সারা দেশে এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ও বিক্রি বন্ধ থাকবে।

Continue Reading

top1

জকসু নির্বাচন: ভিপিসহ ৩ শীর্ষ পদে শিবিরের জয়

Published

10 hours ago

on

জানুয়ারি ৭, ২০২৬

By

শিবির সমর্থিত প্যানেলের জিএস প্রার্থী আব্দুল আলিম আরিফ, ভিপিপ্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম ও এজিএসপ্রার্থী মাসুদ রানা। ছবি : আমার দেশ

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে শিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে তিন শীর্ষ তিন পদেই ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীদের পরাজয় হলো।

কেন্দ্রীয় সংসদের ৩৮টি কেন্দ্রের ভোট গণনা শেষে বুধবার রাত পৌনে ১২টার দিকে নির্বাচন কমিশন এই ফলাফল ঘোষণা করে।

৩৮ কেন্দ্রের প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী, শিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিবকে ৮৭৬ ভোটে হারিয়েছেন।

ভিপি পদে শিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন মোট ৫ হাজার ৫৬৪ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ৪ হাজার ৬৮৮ ভোট।

জিএস পদে শিবিরের আব্দুল আলিম আরিফ পেয়েছেন ৫ হাজার ৪৭০ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন ২ হাজার ২০৩ ভোট। অর্থাৎ কুবরাকে ৩ হাজার ২৬৭ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন আরিফ।

সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে শিবিরের মাসুদ রানা পেয়েছেন ৫ হাজার ২ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএম আতিকুর তানজিল পেয়েছেন ৩ হাজার ৯৪৪ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী তানজিলকে ১ হাজার ৫৮ ভোটের ব্যবধানে হারিয়েছেন শিবির প্যানেলের প্রার্থী মাসুদ।

উল্লেখ, এর আগে কয়েক দফা পেছানো ও স্থগিতের পর গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয় বহুল আকাঙ্ক্ষিত জকসু নির্বাচন। নির্বাচনে জকসু ও হল সংসদে ১৬ হাজার ৪৪৫ জন ভোটারের মধ্যে ৬৬ শতাংশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

নির্বাচনে মোট ভোটারের মধ্যে নারী ভোটার ৮ হাজার ৪৭৯ জন এবং পুরুষ ভোটার ৮ হাজার ১৭০ জন। কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদ মিলিয়ে মোট প্রার্থী রয়েছেন ১৯০ জন। ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে নেওয়া হয় ভোট। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৩৮টি কেন্দ্র এবং একটি হল সংসদের জন্য আলাদা কেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়।

Continue Reading

Trending