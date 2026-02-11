রাজনীতি
রাজশাহীতে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে দিল দুর্বৃত্ত
রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় কৃষকদলের এক নেতার ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা তাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে গুরুতর জখম করে পালিয়ে গেছে।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর গোরস্তান এলাকার কালুহাটি-আড়ানী সড়কে এ হামলার ঘটনা ঘটে।
আহত বিরাজ আলী (৪৭) রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আমীর মোল্লার ছেলে। তিনি নিমপাড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজশাহী-৬ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবু সাঈদ চাঁদের সক্রিয় কর্মী।
ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিরাজ আলী মাঠ থেকে গরুর ঘাস কেটে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় রামচন্দ্রপুর গোরস্তান এলাকায় পৌঁছালে হেলমেট পরা এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারী চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে উদ্ধার করে প্রথমে পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
বিরাজ আলীর বড় ভাই আব্দুল মজিদ জানান, হামলাকারীর মোটরসাইকেলের নম্বর প্লেট কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। স্থানীয় কারও সঙ্গে বা রাজনৈতিকভাবে বিরাজের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও কোনো বিরোধ ছিল না বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
চারঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান শাহিন বলেন, বিরাজ আলী কৃষকদলের নেতা। তার সঙ্গে কারও বিরোধের কথা জানা নেই। তবে হামলাকারী একই এলাকার বাসিন্দা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কারণ পালানোর সময় তার চলাচল দেখে এলাকা চেনা মনে হয়েছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক সহিংসতা কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন ফারুকী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
ঝিনাইদহে দাড়িপাল্লা প্রতীকের এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার
ঝিনাইদহে দাড়িপাল্লা প্রতীকের এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঝিনাইদহ-৪ আসনের কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫নং কেন্দ্র সলিমুন্নেছো মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে।
এদিকে, ঘটনার পর কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিজওয়ানা নাহিদ।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা বলেন, জব্দকৃত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ ও ছিড়ে ফেলা হয়েছে। নতুন রেজাল্ট শীট তৈরি করতে বলা হয়েছে এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, বলেও জানান তিনি। এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী জেসমিন আরা।
বিএনপি ও স্বতস্ত্র প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ
জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাট-১ আসনে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ রানা প্রধান ও স্বতস্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার এর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৯ জন আহত হয়েছেন। তাদেরকে জয়পুরহাট ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে জয়পুরহাট শহরের সরকারি কলেজ সংলগ্ন এলাকার তাঁতিপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতরা হলেন- শহরের তাজুর মোড় এলাকার রোমান হোসেন (৩৯), ফরিদপুর জেলার নগরকান্দার আল হামজা (৩০), ফরিদপুর জেলা সদরের তানজিদ (২৯), পাঁচবিবি দানেজপুরের তৌফিক হোসেন (২৬), শহরের শান্তিনগরের রাজিব হোসেন (৪০), আল আমিন (৩৫), ফরিদপুর জেলা সদরের সোহাস (২৪), রোহান, (২৬), ফরিদপুরের সদরপুরের আব্দুল্লাহ (২৬)।
জয়পুরহাট জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের পৌর কমিটির সাবেক আহবায়ক ও শ্রমিক নেতা গোলাম মর্তুজা শিপলু ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি মামুনুর রশিদ প্রধান অভিযোগ করেন, স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহার ভাড়াটে লোকজন নিয়ে এসে সরকারি কলেজ সংলগ্ন এলাকার তাঁতিপাড়া মহল্লায় টাকা দিয়ে ভোট কিনছিল। এসময় লোকজন বাধা দিলে ধানের শীষ প্রতীকের কয়েকজন কর্মীকে তার ভাড়াটেরা মারপিট করে। আহতরা হাসপাতালে ভর্তি আছে।
স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক রোহান, সোহাগ, আব্দুলাহ এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারা তাদের ভাবীর ভোটের জন্য জয়পুরহাট সরকারি কলেজে কেন্দ্রের পাশে বুথ ( স্লীপ সরবরারের জায়গা) ঠিক করার জন্য দেখতে গেলে কয়েকজন তাদের মারধর করেছে।
জেলা হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডা. রাশেদ মোবারক বলেন, আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, সবাই আশঙ্কামুক্ত।
সদর থানার ওসি আনিছুর রহমান বলেন, পরিস্থিতি শান্ত আছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, স্বতস্ত্র প্রার্থী সাবেকুন নাহারের শ্বশুর বাড়ি ফরিদপুর জেলা সদরে বলে জানা গেছে।
বিএনপি প্রার্থী এ্যানি চৌধুরীর গাড়ি থেকে ৮০ লাখ টাকা উদ্ধার, দুই সহকারী আটক
লক্ষ্মীপুর-৩ (সদর) আসনের বিএনপি মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির নির্বাচনী গাড়ি থেকে নগদ ১৫ লাখ টাকা উদ্ধার করেছে সেনাবাহিনী। তবে স্থানীয় মাধ্যমে জানা যায় টাকার পরিমাণ প্রায় ৮০ লাখের মত হতে পারে।
আজ বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে এই অর্থ উদ্ধারের ঘটনা ঘটে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহরিমা আক্তার নওরিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এ্যানি চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী ও তাঁর খালাতো ভাই বদরুল আলম শ্যামলের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে বদরুল আলম শ্যামলকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী বিশাল অংকের নগদ অর্থ বহনের দায়ে আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
এদিকে, এই ঘটনার পর শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানিকে কারণ দর্শানোর (শোকজ) নোটিশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানিয়েছেন, উদ্ধারকৃত অর্থের বিষয়ে আগামী ৩০ মিনিটের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রার্থীকে। ভোটের মাঠে কালো টাকার প্রভাব বিস্তার রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে বলেও জানানো হয়।
