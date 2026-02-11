Connect with us

রাজশাহীতে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে দিল দুর্বৃত্ত

2 hours ago

রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় কৃষকদলের এক নেতার ওপর নৃশংস হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা তাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে গুরুতর জখম করে পালিয়ে গেছে।

বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর গোরস্তান এলাকার কালুহাটি-আড়ানী সড়কে এ হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত বিরাজ আলী (৪৭) রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আমীর মোল্লার ছেলে। তিনি নিমপাড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজশাহী-৬ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী আবু সাঈদ চাঁদের সক্রিয় কর্মী।

ভুক্তভোগীর পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিরাজ আলী মাঠ থেকে গরুর ঘাস কেটে বাড়ি ফিরছিলেন। এ সময় রামচন্দ্রপুর গোরস্তান এলাকায় পৌঁছালে হেলমেট পরা এক ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে তার ওপর হামলা চালায়। হামলাকারী চাপাতি দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর আহত করে দ্রুত পালিয়ে যায়। পরে তার চিৎকার শুনে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে উদ্ধার করে প্রথমে পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

বিরাজ আলীর বড় ভাই আব্দুল মজিদ জানান, হামলাকারীর মোটরসাইকেলের নম্বর প্লেট কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। স্থানীয় কারও সঙ্গে বা রাজনৈতিকভাবে বিরাজের কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না বলেও দাবি করেন তিনি। আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করেও কোনো বিরোধ ছিল না বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

চারঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান শাহিন বলেন, বিরাজ আলী কৃষকদলের নেতা। তার সঙ্গে কারও বিরোধের কথা জানা নেই। তবে হামলাকারী একই এলাকার বাসিন্দা হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, কারণ পালানোর সময় তার চলাচল দেখে এলাকা চেনা মনে হয়েছে। ঘটনাটি রাজনৈতিক সহিংসতা কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন ফারুকী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমানে এলাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।

