Connect with us

top3

রাতে নতুন করে হামলা শুরু, বিকট বিস্ফোরণে কাঁপছে দুবাই

Published

6 minutes ago

on

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে নতুন করে হামলা হচ্ছে। শনিবার রাতে আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশটির আকাশে একের পর এক প্রজেক্টাইলের শিখা দেখা যাচ্ছে। সেসব প্রতিহত করতে ইন্টারসেপ্ট ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়া হচ্ছে।

এতে বিভিন্ন স্থানে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কাজ করছে দেশের সব বাহিনী।

এদিকে কাতারের রাজধানী দোহায় আবারও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছে। এর আগেও শনিবার দুপুরে আরেক দফায় হামলার ঘটনা ঘটে।

তখন কাতারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, তারা বেশ কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করেছে, যা দৃশ্যত এই অঞ্চলের বৃহত্তম আমেরিকান সামরিক ঘাঁটি আল উদেইদ বিমান ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে।

তখন দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, হামলায় কোনো ক্ষতি হয়নি। নতুন করে হামলায় ক্ষয়ক্ষতির কোনো তথ্য এখনো জানা যায়নি।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top3

দুবাইয়ের হোটেলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার পর অগ্নিকাণ্ড

Published

27 seconds ago

on

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৬

By

সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ের দ্য পাম এলাকার একটি হোটেলে ইরানের ছোড়া ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানার পর আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে এ ঘটেছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ঘটনাস্থল থেকে তোলা ছবি দেখাচ্ছে যে, দুবাইয়ের দ্য ফেয়ারমন্ট হোটেলকে আগুন গ্রাস করে ফেলেছে।

তথ্যসূত্র: দ্য মিরর

Continue Reading

top3

ইরানে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট

Published

1 hour ago

on

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৬

By

ইসরায়েলি ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ হামলার পর ইরানে ইন্টারনেট সেবা কঠোরভাবে সীমিত করা হয়েছে। শনিবার দুপুর থেকে ব্ল্যাকআউটের পরিধি দ্রুত বাড়ছে।

ইন্টারনেট পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস জানিয়েছে, ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের হামলার প্রেক্ষাপটে ইন্টারনেটের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নেটওয়ার্ক ডেটা দেখে বোঝা যাচ্ছে ইরানে সম্পূর্ণ ইন্টারনেট শাটডাউন রয়েছে।

নেটব্লকস আরো জানায়, গত বছর ইসরায়েলি হামলার সময় যেরকম ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছিল ঠিক একই রকম ভাবে ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

এদিকে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে একটি বাড়িতে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হেনেছে। শনিবার দুপুরে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে দ্য টাইমস অব ইসরায়েল এ তথ্য জানায়। তবে এ বিষয়ে এখনও সরকারি বিবৃতি পাওয়া যায়নি। অপরদিকে ইরানও আনুষ্ঠানিকভাবে জর্ডানে হামলার তথ্য জানায়নি।

এর আগে ইসরায়েলে পাল্টার হামলার পর সৌদি আরব, বাহরাইন, কুয়েত ও আবুধাবিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে। একই সঙ্গে ইরানের বিভিন্ন শহরেও হামলা চলছে।

Continue Reading

top3

ভয়াবহ যুদ্ধের শঙ্কা, ইরানের পাল্টা হামলা শুরু

Published

7 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২৬

By

ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে একাধিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান। শনিবার সকালে তেহরানসহ একাধিক শহরে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র যৌথভাবে হামলা শুরু করে। এরপরেই ইসরায়েলে পাল্টা হামলা শুরু করলো ইরান।

ইসরায়েলেই বাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের দিকে আসা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত করা হয়েছে। এনিয়ে ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে সাইরেন বাজিয়েছে দেশটি।

ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনী এক বিবৃতিতে বলেছে, অল্প কিছুক্ষণ আগে ইসরায়েল রাষ্ট্রের দিকে ইরান থেকে নিক্ষেপ করা ক্ষেপণাস্ত্র শনাক্ত হওয়ার পর দেশের বিভিন্ন এলাকায় সাইরেন বাজানো হয়েছে। সাধারণ জনগণকে হোম ফ্রন্ট কমান্ডের নির্দেশনা অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই মুহূর্তে ইসরায়েলি বিমান বাহিনী হুমকি প্রতিহত ও প্রয়োজন হলে আঘাত হানার মাধ্যমে হুমকি নিষ্ক্রিয় করার জন্য কাজ করছে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি নির্ভুল বা অপ্রবেশযোগ্য নয়, তাই জনগণের জন্য হোম ফ্রন্ট কমান্ডের নির্দেশনা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। সাধারণ মানুষকে হোম ফ্রন্ট কমান্ডের নির্দেশনা অব্যাহতভাবে অনুসরণ করার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এর আগে ইরানের রাষ্ট্রীয় টিভিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান।

Continue Reading

Trending