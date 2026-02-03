Connect with us

ক্যাম্পাস

রাবিতে বিভাগীয় ইয়ুথ স্টার্টআপ সামিট অনুষ্ঠিত

Published

6 minutes ago

on

রাবি প্রতিনিধি:

তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্ভাবনী চিন্তাধারা বিকাশ এবং স্টার্টআপ সংস্কৃতি জোরদার করতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘রাজশাহী বিভাগীয় ইয়ুথ স্টার্টআপ সামিট ২০২৬’। ইউরিচ (ইয়ুথ ইন রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশন ফর সোশ্যাল চেঞ্জ) ও ডিইআইইডি প্রকল্প সম্মিলিতভাবে এর আয়োজন করে।

গতকাল সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ সামিট অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বব্যাংক ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের অর্থায়নে আয়োজিত এই সামিটে প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থী ও তরুণ উদ্যোক্তা রেজিস্ট্রেশন করে অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সামিটে সাধারণ অংশগ্রহণকারী, বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন ও স্টার্টআপ শো-কেসিংয়ে অংশ নেন।

শতাধিক দলের অংশগ্রহণে বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশনে প্রতিযোগিতা হয়। সেখান থেকে ১০টি দল ফাইনাল রাউন্ডে নির্বাচিত হয় এবং বিজয়ীদের জন্য ২ লক্ষ টাকা প্রাইজপুল দেওয়া হয়। এছাড়াও রাজশাহীর তরুণ উদ্যোক্তারা মিলনায়তনের সামনে বিভিন্ন স্টলে তাদের পণ্য ও প্রোটোটাইপ প্রদর্শন করেন।

সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন আইসিটি ডিভিশনের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সালেহ হাসান নকীব এবং বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. খাদেমুল ইসলাম মোল্লা।

বিভাগীয় স্টার্টআপ সামিটের অন্যতম আয়োজক ইউরিচের সহপ্রতিষ্ঠাতা তাহফিম হাসান মেহেদী বলেন, ‘বিভাগীয় স্টার্টআপ সামিটের মূল লক্ষ্য রাজশাহী বিভাগ থেকে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং রিজিওনাল স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরি করা। যেসব তরুণ উদ্যোক্তা হতে চায়, তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত স্টার্টআপের সঙ্গে যুক্ত করা—যাতে তাদের ছোট ছোট উদ্যোগ সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।’

উল্লেখ্য, ইউরিচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন। সংগঠনটি শিক্ষার্থীদের গবেষণা শেখানো এবং সামাজিক সমস্যা নিরসনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা হওয়ার প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে বিভিন্ন আয়োজন করে থাকে।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ক্যাম্পাস

রাবিতে ইউরিচের বিভাগীয় স্টার্টআপ সামিট, ২ লক্ষ টাকা প্রাইজপুল

Published

18 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৬

By


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ইউরিচ ও ডিডের আয়োজনে বিভাগীয় স্টার্টআপ সামিট অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এবং আইসিটি ডিভিশনের অর্থায়নে সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল মিলনায়তনে এ সামিটের আয়োজন করা হয়। এতে রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রায় ১০০০ শিক্ষার্থী ও উদ্যোক্তারা রেজিস্ট্রেশন করে অংশ নেয়।

স্টার্টআপ সামিটে তিনটি সেগমেন্টে অংশগ্রহণ করেছে শিক্ষার্থীরা। সাধারণ অংশগ্রহণকারী, বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশন এবং স্টার্টআপ শো-কেসিং। প্রায় ১০০টি দল বিজনেস আইডিয়া কম্পিটিশনে প্রতিযোগিতা করেছে। সেখান থেকে ১০টি দল আজকে ফাইনাল রাউন্ডে প্রতিযোগিতা করে। বিজয়ীদের ২ লক্ষ টাকা প্রাইজপুল দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজশাহীর তরুণ উদ্যোক্তারা মিলনায়তনের সামনে বিভিন্ন স্টলে তাদের পণ্য, প্রোটোটাইপ প্রদশর্ন করেছেন।

সামিটে প্রধান অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত ছিলেন আইসিটি ডিভিশনের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী, এনডিসি। এছাড়াও বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ড. সালেহ হাসান নকীব, বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. খাদেমুল ইসলাম মোল্লা।

বিভাগীয় স্টার্টআপ সামিটের অন্যতম আয়োজক ইউরিচের সহপ্রতিষ্ঠাতা তাহফিম হাসান মেহেদী বলেন, “বিভাগীয় স্টার্টআপ সামিটের মূল লক্ষ্য রাজশাহী বিভাগ থেকে তরুণ উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং রিজিওনাল স্টার্টআপ ইকো-হাভ তৈরি করা। যেসব তরুণ উদ্যোক্তা হতে চায় তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত স্টার্টআপের সাথে যুক্ত করা যাতে তাদের ছোট ছোট উদ্যোগ সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।”

উল্লেখ্য, ইউরিচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন। শিক্ষার্থীদের গবেষণা শেখানো এবং সামাজিক সমস্যা নিরসনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন, উদ্যোক্তা হওয়াতে আগ্রহ তৈরি করার জন্য বিভিন্ন আয়োজন করছে।

Continue Reading

ক্যাম্পাস

বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম রাবি শাখার নবীন বরণ অনুষ্ঠিত

Published

18 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ২, ২০২৬

By

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরামের নবীন বরণ–২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসমাইল হোসেন সিরাজী ভবনের ১২৫ নম্বর গ্যালারি রুমে এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখা সংগঠনের উপদেষ্টা ড. আবু সালেহ মোহাম্মদ তোহা, অধ্যাপক, আরবি বিভাগ এবং ড. শফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, ক্লিনিকাল সাইকোলজি বিভাগ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক ইমরান লষ্কর।

আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে অংশ নেন সংগঠনটির সাবেক সভাপতি আরিফুল ইসলাম ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেহেদী সজীব। এছাড়া প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন দৈনিক ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক শাকিরুল আলম শাকিল।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম রাবি শাখার সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শাখার সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত বিজয়।

সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আরাফাত বিজয় বলেন, “নবীন বরণ : কাগজে-কলমে তারুণ্যের লেখালেখি” আয়োজনের মাধ্যমে একঝাঁক স্বপ্নবাজ তরুণকে তাদের অন্তর্নিহিত লেখকসত্তা জাগ্রত করতে উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়েছে। আমি আশাবাদী, তাদের শাণিত কলম সমাজের সকল অন্যায়, বৈষম্য ও অসত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তিশালী ভাষা হয়ে উঠবে।”

তিনি আরও বলেন, সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে একদল দক্ষ ও সৃষ্টিশীল লেখক গড়ে তুলতে সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে, যার ফলস্বরূপ আজকের এই বৃহৎ আয়োজন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখকদের বুদ্ধিভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্মের সাফল্য ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখতে তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ইত্তেফাকের সহ-সম্পাদক শাকিরুল আলম শাকিল বলেন, লেখালেখি ধৈর্য ও সাধনার বিষয়। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত তরুণ যারা নিয়মিত পত্রিকায় লিখছেন, লেখার মানোন্নয়নের জন্য তাদের আরও বেশি পড়তে ও জানতে হবে।

তিনি বলেন, “পত্রিকায় লেখা প্রকাশ হওয়াই লেখালেখির চূড়ান্ত সার্থকতা নয়; বরং সেই লেখা সমাজ ও রাষ্ট্রে কতটুকু ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারছে, সেটিও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন।”

‘সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হোক লেখনীর ধারায়’—এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ২০১৮ সালের ২৩ জুলাই যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম। পরবর্তীতে ২০১৯ সালে সংগঠনটির অন্যতম শাখা হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমানে দেশের ২৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিভিন্ন কলেজসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের লেখালেখিতে উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করছে বাংলাদেশ তরুণ কলাম লেখক ফোরাম।

Continue Reading

ক্যাম্পাস

জামায়াত আমিরের ‘নারীবিদ্বেষী’ পোস্ট: রাবিতে ছাত্রদলের বিক্ষোভ

Published

2 days ago

on

ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬

By

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে ‘নারীবিদ্বেষী’ পোস্টের প্রতিবাদে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে শাখা ছাত্রদল।

রোববার (১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিফলক চত্বর এলাকায় এই প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

সমাবেশে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা জামায়াত-শিবির বিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং নারীর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

সমাবেশে শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান সোহাগ আমিরের অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার দাবি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, ‘এক্স অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে তা উদ্ধার করতে সাধারণত ১ থেকে ৩ কার্যদিবস সময় লাগে। অথচ আমির সাহেব কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আইডি রিকভার করে ফেললেন! এটা কি দোয়া-দুরুদ পড়ে করলেন নাকি জনরোষ থেকে বাঁচতে মিথ্যা বলছেন?’

তিনি আরও হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যারা নারীদের সম্মান দিতে জানে না, দেশের নারী সমাজ ও সাধারণ মানুষ ব্যালটের মাধ্যমে তাদের এ দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।’

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সভাপতি সুলতান আহমেদ রাহী বলেন, ‘ফেব্রুয়ারি ভাষার মাস। যে ভাষার জন্য মানুষ জীবন দিয়েছে, সেই মাসে জামায়াত আমির নারীদের নিয়ে যে কুরুচিপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা মেনে নেওয়া যায় না। তারা অনলাইনে শিবিরের ক্যাডারদের লেলিয়ে দিয়ে নারীদের হেনস্তা করছে।’

শাখা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুল মিঠুর সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল কাফি এবং বিজয়-২৪ হলের সভাপতি গাজী ফেরদৌস।

কর্মসূচিতে সংহতি প্রকাশ করে বক্তব্য দেন ছাত্র অধিকার পরিষদ মনোনীত রাকসুর জিএস প্রার্থী ও উর্দু বিভাগের শিক্ষার্থী আফরিন জাহান।

Continue Reading

Trending