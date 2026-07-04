ক্যাম্পাস
রাবিতে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর ছাত্র সংঘের নতুন সভাপতি খালিদ, সম্পাদক সুরাইয়া
রাবি প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪ জুলাই ২০২৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অধ্যয়নরত মুন্সিগঞ্জ ও বিক্রমপুর জেলার শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর ছাত্র সংঘ’-এর ২০২৬ সালের ৮ম কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।
নতুন কমিটিতে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী খালিদ মাহমুদকে সভাপতি এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী সুরাইয়া আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ‘নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও কমিটি হস্তান্তর-২০২৬’ অনুষ্ঠানে নতুন এই কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।
সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ও রাবির ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহাদাত হোসাইন এবং উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. জাহিদুল ইসলাম নতুন কমিটির অনুমোদন দেন।
নতুন কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— সহ-সভাপতি রাকিব হাসান, আলামিন হোসেন ও প্রান্ত মণ্ডল; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানজিদা আক্তার ও মো. হাম্মাদুর রহমান; সাংগঠনিক সম্পাদক লামিয়া আক্তার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরুননেসা মনি, কোষাধ্যক্ষ মাহফুজা আক্তার মিহা, সহ-কোষাধ্যক্ষ জুনায়েদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক ইফরা সরদার।
এছাড়া কমিটিতে প্রচার সম্পাদক মো. মেজবাহ দেওয়ান, সহ-প্রচার সম্পাদক মুতাসাদ্দির হাসান ইভান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদ এ এলাহী আকিব, সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. সায়েম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিম আক্তার, আইন বিষয়ক সম্পাদক সোহাইল মাহমুদ চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক সালজানা আলম, সহ-আপ্যায়ন সম্পাদক আনিকা আহমেদ উপমা, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আরাফান আহমেদ আবির, সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মো. সিয়াম, নারী বিষয়ক সম্পাদক প্রীতি সরকার এবং সহ-নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সিদরাতুল মুনতাহা মুসফিকা দায়িত্ব পেয়েছেন।
বিদায়ী সভাপতি মো. ইসহাক বেপারীর সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মো. জিহাদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. শাহাদাত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. জাহিদুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং নতুন কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।
দায়িত্ব গ্রহণের পর নবগঠিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সদস্য, অ্যালামনাই ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা কামনা করেন। একইসঙ্গে তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, নেতৃত্বের বিকাশ এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
ক্যাম্পাস
রাবি গবেষণা সংসদের সভাপতি আশিকুর, সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ’ (আরইউআরএস)-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য গঠিত এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে আশিকুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আল-আমিন ইসলাম দায়িত্ব পেয়েছেন।
শুক্রবার (৩ জুলাই) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এই চতুর্থ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের বিষয়টি জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের গঠনতন্ত্র, সাংগঠনিক কার্যক্রমে পূর্ববর্তী অবদান, নেতৃত্বের সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়েছে।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— সহ-সভাপতি (গবেষণা) আশরাফ পারভেজ, সহ-সভাপতি (প্রশাসন) হাছনা শাম্মা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার সিয়াম ও মোঃ আনসারুল হক সায়েম, কোষাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শাহরিয়ার সিয়াম এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ সামিহা হোসেন।
এছাড়া ডেপুটি রিসার্চ ডিরেক্টর (নন-স্টেম) পদে সাকিব সোহাগ, দপ্তর সম্পাদক পদে আরমিন জাহান আভা, সহকারী দপ্তর সম্পাদক পদে আতিফ সারমিলা দায়িত্ব পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন রাগীব মোহাম্মদ আলতাফিন (এক্সটার্নাল), মুজাহিদ সায়েম (রিসার্চ) এবং সামাইরা সামান্তা প্রজ্ঞা (ইন্টার্নাল)।
নতুন কমিটি ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা সংসদের মডারেটর ও অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ইমতিয়াজ হাসান, ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ ইশতিয়াক এবং ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।
এছাড়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক শাকিবুল হাসান, সহ-প্রতিষ্ঠাতা মেহেদী হাসান শাওন, বিদায়ী কমিটির সভাপতি তানজিম হাসান প্রাঙ্গণ ও সাধারণ সম্পাদক নাবিল বিন জাকিরসহ সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
অনুষ্ঠানে অতিথিরা নবগঠিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় সম্পৃক্ততা বাড়াতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সংগঠনটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।
ক্যাম্পাস
‘জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিকথা’
ইবি প্রতিনিধি
১৯৭১ সালের স্বাধীনতা অর্জনের পরে দেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ জুলাই চব্বিশের আন্দোলনে সরব ও সতর্ক ছিলেন। ছাত্র জনতার নেতৃত্বে আন্দোলনে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। সেই সময় শিক্ষার্থীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীরা মহাসড়কে সক্রিয় অবস্থান নেন।
জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই অবিনাশী চেতনা স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় “জুলাই স্মৃতিকথা” নামে একটি স্মারক প্রকাশিত হয়। যার— সম্পাদনায় ছিলেন, অধ্যাপক ড. মো. কামরুল হাসান, অধ্যাপক ড. মো. ওবায়দুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. রশিদুজ্জামান, জুলাই যোদ্ধা এস এম সুইট, সাদিক আহমদ, ইমতিয়াজ আহমেদ ইমন ও চয়ন হোসেন।
‘জুলাই স্মৃতিকথা’ স্মারকে ৫৩টি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর লেখা স্থান পেয়েছে। তন্মধ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ইইই বিভাগের (২০২০-২১) শিক্ষার্থী খালিদ সাইফুল্লাহ তাহমিদের লেখা ‘জুলাই বিপ্লবের স্মৃতিকথা’ পাঠকদের সুবিধার্থে ইবি প্রতিনিধি হুবহু তুলে ধরেছেন।
ইতিহাস তার পক্ষেই সাক্ষ্য দেয় যার হাতে সে রচিত হয়। জুলাই বিপ্লবের জন্য ইতিহাস বর্তমান তরুণ প্রজন্মের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য। তরতাজা স্মৃতিটাকে ডাইরি-বন্দি করার ক্ষুদ্র প্রয়াসে লিপ্ত হচ্ছি।
জুলাই মাসের শুরুতে ঢাবিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে “কোটা না মেধা? মেধা মেধা, জনে জনে খবর দে, কোটা প্রথার কবর দে” এসব স্লোগানে চলছে কোটা বিরোধী আন্দোলন। তারই ধারাবাহিকতায় ইবিতেও ডাক দেয়া হয় কোটাবিরোধী আন্দোলনের। ইবির ডায়না চত্বরে ১ম দিনের আন্দোলনে লোকবল খুবই কম ছিল। যেন গা ছাড়া একটা তুচ্ছ আন্দোলন। শশরীরে উপস্থিত ছিলাম ১ম দিনের মানবন্ধনে।
এভাবে প্রতিদিনই চলতে থাকে কোটা বিরোধী আন্দোলন। ক্রমশ লোকসংখ্যা ও মিডিয়া কভারেজ বাড়তে থাকে। আন্দোলনে তখনও রাজনৈতিক কিংবা প্রশাসনিক প্রভাব আসেনি। বেশিরভাগেরই ভাবনা এমন যে কিছুদিন আন্দোলন করবে আবার ক্লাসে ফিরে যাবে। প্রশাসন, ছাত্রলীগ কেউই তখনও কোনো ফোর্স করছে না। তবে পোস্টধারী কিছু ছাত্রলীগ নেতারা এই আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করছে। ইবিতেও সেটা লক্ষ করছি। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আরও লোকসমাগম।
ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে শিক্ষকদের স্ট্রাইক। এক সময় সরকার বুঝতে পারল আন্দোলন এখন বৃহৎ আকার ধারণ করছে। মন্ত্রী ও নেতাদের বক্তব্যে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠে। ১৪ জুলাই থেকে ঢাবিসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপর শুরু হয় বর্বর আক্রমণ। পুলিশ, প্রশাসন, ছাত্রলীগ সব একসাথে হয়ে আক্রমন করে ছাত্রদের উপর। একটা করে স্ক্রল করতাম আর দুঃসংবাদ আসতো। এমনও রাত গিয়েছে চোখের পানিতে টলমল করেছে কিন্তু ঘুম হয়নি।
পুরো নিউজফিডে এসব খবরই আসে। সাক্ষী হলাম রক্তাক্ত ১৫ জুলাই রাতের। ইতোমধ্যে আবু সাইদকে গুলি করে মারার ভিডিয়োটা বাংলাদেশের সবার মনে দাগ কাটে। এটা যে সরকার পতনের আন্দোলনে রূপ নিবে তা তখনও আন্দাজ করতে পারিনি। এরপর সারাদেশেই পালিত হয় বাংলা ব্লকেড কর্মসূচি। আমরা ইবির মেইন গেইটের সামনে খুলনা রাজশাহী মহাসড়ক আটকে রাখি। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে রোদে পুরে আন্দোলন করি সবাই খেয়ে না খেয়ে। সবার মনে একটাই চেতনা শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবো না।
শুরু হয় গণ-গ্রেফতার কর্মসূচি। সাথে ছাত্রলীগের হুমকি ধামকি আর অত্যাচার। ১৮ তারিখ রক্তের বন্যা বয়ে যায়। জুলাই শহীদের তালিকা দীর্ঘতর হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। সবাই বাড়ি চলে যায়, আমি থেকে যাই।
বাশের কেল্লাসহ কিছু অনলাইন মিডিয়ায় ছবি, ভিডিও এবং নিউজও পাঠাতাম। নির্ভয়ে হল বন্ধ কর দেয়া হয়। ঢাবি, জাবি উত্তাল হয়। ইতোমধ্যে স্বৈরাচার শেখ হাসিনার বেফাস বক্তব্য ছাত্রসমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলল। পাখির মতো গুলি করে মানুষ মারতে থাকলো শেখ হাসিনা। ফলে স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা রাস্তায় নেমে আসলো। দেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম বাড়ি যাবার। সেদিন ইবিতে ছাত্রলীগের অফিস ভাঙচুর করা হয়। রেট হয়েছে মেসগুলোতে।
ময়মনসিংহের সব বন্ধুদের সাথে মিলে নতুন উদ্যোমে শুরু করলাম আন্দোলন। ময়মনসিংহে আওয়ামীলীগের বেশ আধিপত্য ছিল। ৯ দফা দাবিকে সামনে রেখে নতুন করে শুরু হলো আন্দোলন।
সরকার আন্দোরন দমনে বদ্ধপরিকর। পুলিশ গুলি করে, একজন গুলি খায় আরেক জন সামনে এসে দাড়ায়। গুলি খেতে কোনো দ্বিধা নেই, নেই কোনো মরার ভয়। ৯ দফা পরিণত হলো ১ দফায়। “দফা এক দাবি এক, শেখ হাসিনার পদত্যাগ।”
পরদিন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও আওয়ামীলীগ পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি দেয়। ৪ঠা আগষ্ট সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আন্দোলন করি আমরা। দুপুরের পর রাস্তায় নামে আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ। হঠাৎ করেই ডাক আসে লং মার্চ টু ঢাকার। প্রথমে ৬ তারিখের কথা বলা হলেও আবার কিছুক্ষণ পরই পরিবর্তন করে পরদিনই অর্থাৎ ৫ আগষ্ট লং মার্চ টু ঢাকার ডাক দেয়া হয়। এটা ছিল ইতিহাসের সবচেয়ে সেরা সিদ্ধান্ত।
৫ তারিখ সকাল বেলা। অপেক্ষা করছি ঢাকায় কি ঘটছে তা শোনার জন্য। ইন্টারনেট তখনও বন্ধ হয়নি। সকাল ৯ টায় হঠাৎ করে ইন্টারনেট বন্ধ করে দিলো। নিউজফিডে খবর ভাসছে শেখ হাসিনা পালাচ্ছে। তার কিছুক্ষণ পর নিশ্চিত হলাম হাসিনা পদত্যাগ করেছে। আল্লাহর কাছে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম।
খুশিতে চারদিক মাতোয়ারা। যাকে ইচ্ছা ফোন দিয়ে স্বাধীনতা মোবারক জানাচ্ছি। একাত্তরের স্বাধীনতার স্বাদ না পেলেও স্বাধীন হওয়ার স্বাদ কেমন হয় তা ৫ তারিখ টের পেয়েছিলাম। আমরা পেয়ে গেলাম ঐতিহাসিক ৩৬ জুলাই। এরপর আনন্দ মিছিল, মিষ্টিমুখ আরো কত কি। তবে আজও কষ্ট হয় যারা হারিয়ে গেছে তারা ফিরবে না কোনো শুভ প্রভাতে। তাদের ঋণ এ জাতি কোনো দিন ভুলবে না। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে প্রতিটি আত্মদানের কাহিনি।
লেখক: খালিদ সাইফুল্লাহ তাহমিদ
শিক্ষার্থী, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাস
‘আশা পথ’ প্রকল্পে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে নারীরা
সানজিদা আক্তার সাথী, কুবি প্রতিনিধি
কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার সালমানপুর গ্রামের নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী করে তুলতে ‘আশা পথ’ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি শুরু করেন একদল শিক্ষার্থী।
‘আশা পথ’ প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মারিয়াম আক্তার শিল্পী, হাসিন আরমান, লাবীবা রশিদ রাফা, আব্দুল্লাহ হোসেন তাজিম, লিয়ন ত্রিপুরা ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের সুপ্তি রানী সাহা।
প্রকল্পের লক্ষ্য হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ২ থেকে ৮ জন নারীর নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। বাস্তবায়ন শেষে অংশগ্রহণকারী নারীরা শতভাগ দক্ষতা অর্জন করা এবং বাণিজ্যিক মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে সক্ষম করা।
প্রকল্পের সদস্য মারিয়াম আক্তার শিল্পী বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য হলো নারীদের এমন একটি দক্ষতা শেখানো, যাতে তারা নিজেরা আয় করতে পারেন এবং পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পারেন। আমরা শুধু প্রশিক্ষণই দিচ্ছি না, পণ্য তৈরি থেকে শুরু করে বাজারজাত করার বিষয়েও সহযোগিতা করছি। আশা করি, এই উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করবে।’
আশ্রয় প্রকল্পে বসবাসকারী পুষ্প রাণী বলেন, ‘আমরা একই ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে এসে বসবাস করছি। কিন্তু এখানে এসে আমরা খুবই অসহায় হয়ে পড়েছি। এখানে তেমন কোনো কাজকর্ম নেই। যদি আমরা কিছু কাজের সুযোগ পেতাম, তাহলে আমাদের অনেক উপকার হতো। এতে আমাদের সংসার চালানো সহজ হতো এবং আমাদের বাচ্চারা ভালোভাবে লেখাপড়া করতে পারত।’
প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের মতে, ‘আশা পথ’ শুধু নারীদের আয় বৃদ্ধির সুযোগই সৃষ্টি করেনি, বরং তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং স্থানীয় পর্যায়ে নকশিকাঁথার ঐতিহ্য সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে। একই সঙ্গে এটি অন্যান্য নারীদেরও দক্ষতাভিত্তিক উদ্যোক্তা হওয়ার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।
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