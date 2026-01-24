ক্যাম্পাস
রাবির লতিফ হল বিতর্ক সংসদ ‘নবোদয়’ এর নেতৃত্বে হুরায়রা-নাবাইদ
রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) অন্যতম আবাসিক হল নবাব আব্দুল লতিফ হল বিতর্ক সংসদ (নবোদয়)-এর ২০২৬ বর্ষের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। এতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আবু হুরায়রা এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোঃ নাবাইদ ইসলাম।
গত ২২ জানুয়ারি (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় হল অডিটোরিয়ামে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই কমিটি ঘোষণা করা হয়। একই অনুষ্ঠানে সংগঠনের নিজস্ব ‘সংবিধান উন্মোচন’ করেন নবাব আব্দুল লতিফ হলের প্রাধ্যক্ষ ও নবোদয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রফেসর ড. আতাউল্লাহ।
ঘোষিত ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির শীর্ষ ৮ সদস্যের মধ্যে রয়েছেন— ভাইস-প্রেসিডেন্ট (প্রশাসন) হিসেবে ফাহিম ফেরদৌস এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট (বিতর্ক) হিসেবে মো: শাকিবুল হাসান। নেতৃত্বের এই নতুন প্যানেল আগামী এক বছর হলের বিতর্ক অঙ্গনকে এগিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব পালন করবে।
‘যুক্তির শক্তিতে উন্মোচন করো সত্যের পথ’—এই স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রফেসর ড. আতাউল্লাহ নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদকে বরণ করে নেন। নবোদয়ের আহবায়ক ও হল সংসদের বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক আবু হুরায়রা-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নবোদয়ের যুগ্ন-আহবায়ক ফাহিম ফেরদৌস।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিতার্কিকদের দিকনির্দেশনা প্রদান করেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সাবেক বিতার্কিক জনাব মাহমুদ সাকি, রাকসুর বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জনাব ইমরান লস্কর এবং সহ-বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক জনাব নয়ন মুরসালিন। এছাড়াও লতিফ হল সংসদের ভিপি নেয়ামত উল্লাহ, মাদারবক্স হল তর্কতীর্থের উপ-তর্কপতি সৈমিত্র কুমার দাস এবং এসএস হলের বিতর্ক ও সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক রাকিবুল হাসান স্বাধীন অনুষ্ঠানে সংহতি প্রকাশ করেন।
বক্তারা বলেন, নিজস্ব সংবিধান প্রণয়ন এবং নতুন নেতৃত্ব ঘোষণার মাধ্যমে নবোদয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক সংস্কৃতিতে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। বিতার্কিকদের এই মিলনমেলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
ক্যাম্পাস
রাবি ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনেও সিওয়াইবি’র খাদ্য মনিটরিং কার্যক্রম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনেও ক্যাম্পাসে সক্রিয় ছিল ভোক্তা অধিকার সচেতনতামূলক সংগঠন কনজ্যুমার ইয়ুথ বাংলাদেশ (সিওয়াইবি)। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে খাবারের মান নিয়ন্ত্রণ ও অতিরিক্ত মূল্য আদায় রোধে দিনব্যাপী বিশেষ তদারকি কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সংগঠনটির রাবি শাখা।
সিওয়াইবি রাবি শাখার সভাপতি সাদমান প্যারিসের নেতৃত্বে সংগঠনের সদস্যরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেমন— টুকিটাকি চত্বর ও আমতলা সংলগ্ন অস্থায়ী ও স্থায়ী খাবারের দোকানগুলোতে এই মনিটরিং পরিচালনা করেন।
মনিটরিং চলাকালে বেশ কিছু দোকানে নানা ধরনের অনিয়ম ও অসঙ্গতি ধরা পড়ে। উল্লেখযোগ্য অভিযোগগুলোর মধ্যে ছিল: খাবারের নির্ধারিত মূল্য তালিকা না থাকা বা সঠিকভাবে প্রদর্শন না করা।
তালিকার চেয়ে অতিরিক্ত মূল্য গ্রহণ। অস্বাস্থ্যকর তেলের ব্যবহার। অপরিচ্ছন্ন ও অনিরাপদ পরিবেশে খাবার প্রস্তুত করা।
অভিযান প্রসঙ্গে সংগঠনের সভাপতি সাদমান প্যারিস বলেন, “আজকের মনিটরিং কার্যক্রমে আমরা বেশ কিছু অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করেছি। বিশেষ করে যেসব দোকানে মূল্য তালিকা ছিল না, সেখানে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে তালিকা প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। একই সাথে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের তালিকা অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করার পরামর্শ দিচ্ছি।”
তিনি আরও জানান, অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও সিওয়াইবি কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য তালিকার নিচে দেওয়া হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। তদারকি দল দোকানদারদের মৌখিকভাবে সচেতন করার পাশাপাশি সতর্ক করেছেন যে, পুনরাবৃত্তি ঘটলে তথ্যগুলো আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে হস্তান্তর করা হবে।
ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে আগত হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের স্বার্থ রক্ষায় সিওয়াইবি তাদের এই তৎপরতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ক্যাম্পাসে ন্যায্যমূল্য ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার নিশ্চিত করতে আগামীতেও তাদের এই তদারকি চলমান থাকবে বলে জানানো হয়।
ক্যাম্পাস
নড়াইল জেলা সমিতি রাজশাহীর নেতৃত্বে দীপু-তাজ
রাবি প্রতিনিধি
সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও সুসংগঠিত করার লক্ষ্যে ‘নড়াইল জেলা সমিতি, রাজশাহী’- এর ২০২৫-২৬ মেয়াদের পূর্ণাঙ্গ কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন করা হয়েছে। নবনির্বাচিত এই কমিটিতে দীপু বিশ্বাস সভাপতি এবং মো. তাজিউর রহমান তাজ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে এই কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।
সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন হাসান ইমাম, পুষ্পিতা দাশ, নিসর্গ দেব নিলয়, সাদিয়া সুলতানা বৃষ্টি ও ফারজানা মিম। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন মো: ওয়াজিউল্লাহ তামিম বিল্লাহ, মুয়াজ বিন মুহাম্মাদ এবং প্রাপ্ত বিশ্বাস।
সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন সিয়াম আল ফরহাদ, প্রান্ত কুমার দাশ, মারিয়া ইসলাম শানু, অপু সরকার, আবু বক্কর টিটো, প্রসূন সাগর সেঁজুতি, তাসনিন রহমান মিম, ফারহান সাদিক জিয়াদ, বি.এম. নাইমুল হক অর্ণব। এছাড়া কোষাধ্যক্ষ হিসেবে তাইফুজ্জামান তপু এবং সহ-কোষাধ্যক্ষ হিসেবে লিয়া মেহেরা মনোনীত হয়েছেন।
প্রচার ও মিডিয়া বিষয়ক কাকলী খানম, উপ-প্রচার ও মিডিয়া বিষয়ক সিফাত তরফদার। দপ্তর সম্পাদক শাহরিয়ার আলম শিহাব, উপ-দপ্তর সম্পাদক সেতাব ঘোষ, পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা, উপ-পাঠচক্র বিষয়ক সম্পাদক অনন্যা রায়, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক প্রীতম ঘোষ, উপ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ রাকিব। আইটি বিষয়ক সম্পাদক সালমান আবির, উপ-আইটি বিষয়ক সম্পাদক ওসামা হোসেন নাহিদ, সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক পূজা বিশ্বাস, উপ-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক শেফা তাসফিয়া, ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক মার্জিয়া ইমু, উপ-ছাত্রী বিষয়ক সম্পাদক আঁখি কুন্ডু নীলা, পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক রিমন শেখ, উপ-পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক বায়েজিদ মোল্লা, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক সৌমিক দাশ, উপ-সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক সাকিব আদিত্য, গ্রন্থ ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক সাদিয়া খাতুন, উপ-গ্রন্থ ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আরাফাত রহমান।
এছাড়া কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন তাসনিয়া বিনতে ইউসুফ, মো. নাজমুস সাকিব সিয়াম, প্লাবন সাহা, মিনহাজুর রহমান, জয়দেব ঘোষ, তুরজাউন মোল্লা, সৌরভ বিশ্বাস, অনিক পাল, মঈনুল ইসলাম জিসান, অভিক পাল, মো: ইয়াসিন গাজী।
উল্লেখ্য, ‘নড়াইল জেলা সমিতি, রাজশাহী’- নগরীর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি), রাজশাহী প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট), রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) এ অধ্যায়নরত নড়াইলস্থ শিক্ষার্থীদের একটি সংগঠন।
ক্যাম্পাস
শুরু হলো রাবির ’বি’ ইউনিটের পরীক্ষা, আসনপ্রতি লড়ছেন ৫৩ ভর্তিচ্ছু
রাবি প্রতিবেদক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট (আইবিএ) নিয়ে গঠিত ‘বি‘ ইউনিটের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজ ক্যাম্পাস ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রামসহ ৫ বিভাগীয় শহরে একযোগে এ ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এক শিফটে। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে এই এক ঘণ্টার এমসিকিউ ভিত্তিক পরীক্ষা। এই ইউনিটে বরাদ্দকৃত আসন ৫৮৪ টি। এর বিপরীতে আবেদন করেছেন ৩০ হাজার ৮৮৬ জন। সেই হিসাবে আসনপ্রতি লড়াই করবেন ৫৩ জন ভর্তিচ্ছু।
সরেজমিনে দেখা যায়, সকাল সাড়ে ৯টা থেকেই ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা নির্ধারিত কেন্দ্রের সামনে আসতে শুরু করেন। পরে সকাল সোয়া ১০টায় কেন্দ্রের গেট খুলে দেওয়া হয়। কেন্দ্রে প্রবেশের সময় পরীক্ষার্থীদের মুঠোফোন, ক্যালকুলেটরসহ মেমোরিযুক্ত অন্য কোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনগুলোয় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
‘বি’ ইউনিটের অধীনে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ও ব্যবসায় প্রশাসন ইন্সটিটিউট আছে। এর মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে ৫৪০ টি আসন ও ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটে ৪৪ টি আসন আছে।
দ্বীতিয়বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র ব্যাতীত পাচটি বিভাগীয় শহরে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এর মধ্যে ঢাকা বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়,চট্টগ্রাম বিভাগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,খুলনায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়,বরিশালে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়,রংপুর অঞ্চলে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় সহ দুইটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হবে।
‘বি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাডেমিক ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলন করবেন উপাচার্য অধ্যাপক সালেহ হাসান নকীব।
এর আগে, গত ১৬ জানুয়ারি সি ইউনিট ও ১৭ জানুয়ারি এ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল সি ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ এ ইউনিটের ফলাফল প্রকাশ করার সম্ভবনা আছে।
প্রান্ত কুমার দাশ
০১৭৫১৬৮৭৪৪৯
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
২৪ জানুয়ারি, ২০২৫
রাবি ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনেও সিওয়াইবি’র খাদ্য মনিটরিং কার্যক্রম
রাবির লতিফ হল বিতর্ক সংসদ ‘নবোদয়’ এর নেতৃত্বে হুরায়রা-নাবাইদ
নড়াইল জেলা সমিতি রাজশাহীর নেতৃত্বে দীপু-তাজ
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
ক্যাম্পাস11 hours ago
রাবি ভর্তি পরীক্ষার শেষ দিনেও সিওয়াইবি’র খাদ্য মনিটরিং কার্যক্রম
-
top22 days ago
সীমান্তে বিজিবি-গ্রামবাসীর সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধসহ আহত ৭
-
ক্যাম্পাস12 hours ago
নড়াইল জেলা সমিতি রাজশাহীর নেতৃত্বে দীপু-তাজ
-
top32 days ago
আমরা চাইলে ঢাকায় জামায়াতের প্রার্থী রাস্তায় নামতে পারবে না: ইশরাক
-
top22 days ago
গজারিয়ায় নির্বাচনি মিছিলে সংঘর্ষ, আহত ৭
-
top22 days ago
অজানা ভাইরাসের আতঙ্কে গাজা, বেড়েছে মৃতের সংখ্যা
-
top32 days ago
সালথায় দুই পক্ষের সংঘর্ষে আহত ১০
-
top32 days ago
এলপিজি গ্যাসের তীব্র সংকট, দিশেহারা সাধারণ মানুষ