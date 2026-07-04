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ক্যাম্পাস

রাবি গবেষণা সংসদের সভাপতি আশিকুর, সাধারণ সম্পাদক আল-আমিন

Published

11 hours ago

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রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদ’ (আরইউআরএস)-এর নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী এক বছরের জন্য গঠিত এই কমিটিতে সভাপতি হিসেবে আশিকুর রহমান এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আল-আমিন ইসলাম দায়িত্ব পেয়েছেন।

শুক্রবার (৩ জুলাই) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৪ সদস্যবিশিষ্ট এই চতুর্থ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের বিষয়টি জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংগঠনের গঠনতন্ত্র, সাংগঠনিক কার্যক্রমে পূর্ববর্তী অবদান, নেতৃত্বের সক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তিতে এই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হয়েছে।

কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— সহ-সভাপতি (গবেষণা) আশরাফ পারভেজ, সহ-সভাপতি (প্রশাসন) হাছনা শাম্মা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার সিয়াম ও মোঃ আনসারুল হক সায়েম, কোষাধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) শাহরিয়ার সিয়াম এবং সহকারী কোষাধ্যক্ষ সামিহা হোসেন।

এছাড়া ডেপুটি রিসার্চ ডিরেক্টর (নন-স্টেম) পদে সাকিব সোহাগ, দপ্তর সম্পাদক পদে আরমিন জাহান আভা, সহকারী দপ্তর সম্পাদক পদে আতিফ সারমিলা দায়িত্ব পেয়েছেন। সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন রাগীব মোহাম্মদ আলতাফিন (এক্সটার্নাল), মুজাহিদ সায়েম (রিসার্চ) এবং সামাইরা সামান্তা প্রজ্ঞা (ইন্টার্নাল)।

নতুন কমিটি ঘোষণা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গবেষণা সংসদের মডারেটর ও অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি ইমতিয়াজ হাসান, ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ ইশতিয়াক এবং ব্যাংকিং ও ইন্স্যুরেন্স বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

এছাড়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের প্রভাষক শাকিবুল হাসান, সহ-প্রতিষ্ঠাতা মেহেদী হাসান শাওন, বিদায়ী কমিটির সভাপতি তানজিম হাসান প্রাঙ্গণ ও সাধারণ সম্পাদক নাবিল বিন জাকিরসহ সাধারণ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে অতিথিরা নবগঠিত কমিটিকে অভিনন্দন জানান। তারা আশা প্রকাশ করেন, নতুন নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারের মাধ্যমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তঃবিভাগীয় গবেষণার সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণায় সম্পৃক্ততা বাড়াতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সার্বিক সহযোগিতায় সংগঠনটি নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

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ক্যাম্পাস

প্রোফাইলে ভুয়া গবেষণাপত্র যুক্ত করে ইবি শিক্ষকের সর্বোচ্চ সাইটেশন, দাবি— ‘অটোমেটিক হয়ে গেছে’

Published

6 hours ago

on

জুলাই ৪, ২০২৬

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ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে নিজের গুগল স্কলার প্রোফাইলে অন্যদের গবেষণাপত্র বা ভুয়া গবেষণাপত্র যুক্ত করে অস্বাভাবিক সংখ্যক সাইটেশন প্রদর্শনের অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।

গুগল স্কলার পর্যালোচনা করে দেখা যায়, আরিফুল ইসলামের প্রোফাইলে তিনি বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেরিফায়েড ই-মেইল ব্যবহার করেছেন। ওই প্রোফাইলে তার মোট সাইটেশন দেখানো হয়েছে ৭ হাজার ২৮৭টি, এইচ-ইনডেক্স (h-index) ৩৬ এবং আই-টেন ইনডেক্স (i10-index) ২০০। এছাড়া ২০২১ সালের পর থেকেই অধিকাংশ সাইটেশন যুক্ত হয়েছে বলে দেখা যায়।

অভিযোগ উঠেছে, প্রোফাইলে যুক্ত অধিকাংশ কিংবা সব গবেষণাপত্রই আরিফুল ইসলামের নিজস্ব নয়। অন্য গবেষকদের প্রকাশিত প্রবন্ধ নিজের প্রোফাইলে যুক্ত করার মাধ্যমে এসব সাইটেশন দেখানো হচ্ছে। অথচ তার নামে সংশ্লিষ্ট জার্নালগুলোতে প্রকাশিত গবেষণাপত্রের তথ্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে গুগল স্কলারের নীতিমালা অনুযায়ী, গবেষক নিজেই তার প্রোফাইলে প্রকাশনা যুক্ত বা অপসারণ করতে পারেন। ফলে ভুল বা অন্যের গবেষণাপত্র যুক্ত হলে সাইটেশন, এইচ-ইনডেক্স ও আই-টেন ইনডেক্স অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এবং গবেষকদের সিরিয়াল প্রদর্শন করা হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক গবেষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এই ধরনের কর্মকাণ্ড গবেষণার নৈতিকতার পরিপন্থি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করতে পারে। বিষয়টি যথাযথভাবে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে তারা মত দেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের গবেষক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, “উনি হয়তো জানেনই না কিভাবে গুগল স্কলারের প্রোফাইল আপডেট করতে হয়। প্রশ্নটা ওনাকে করলেই ভালো হয়।”

বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট বিভাগের সভাপতি সহযোগী অধ্যাপক ড. খাইরুল ইসলাম বলেন, “বিষয়টা আমি অবগত ছিলাম না। এখন অবগত হয়েছি। যাচাই-বাছাই করে দেখব।”

গবেষণায় নিযুক্ত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে এটি শুধু একজন শিক্ষকের ব্যক্তিগত অনৈতিক আচরণের বিষয় নয়; বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা মূল্যায়ন ও একাডেমিক সুনামের ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তারা।

এবিষয়ে জানতে চাইলে অভিযুক্ত শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক আরিফুল ইসলাম বলেন, “হতে পারে পেপারগুলো নিজে থেকেই অটো এড হয়েছে। অনেক সময় অটোমেটিক পেপার এড হয়ে যায়। আমি এখনও এটি আপডেট করতে পারিনি। শীঘ্রই রিমুভ করে দিব।”

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ক্যাম্পাস

গোবিপ্রবির জীববিজ্ঞান অনুষদের নতুন ডিন ড. খোকন কুমার দত্ত

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8 hours ago

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জুলাই ৪, ২০২৬

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শাকিল আহমেদ, গোবিপ্রবি প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড মলিকুলার বায়োলজি (বিএমবি) বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খোকন কুমার দত্তকে জীববিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

২৮ জুন (মঙ্গলবার) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. এনাউজ্জামান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০০১-এর ২৩(৫) ধারা অনুযায়ী বিএমবি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. খোকন কুমার দত্তকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত জীববিজ্ঞান অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো।

ভারপ্রাপ্ত ডিন অধ্যাপক ড. খোকন কুমার দত্ত বলেন, “প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার জন্য আমি প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানাই যে ওনারা আমাকে জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। আমার আগ্রহ হলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য অনুষদের যেসব ডিন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন আছে সবার সহযোগিতায় যাতে আমরা একসাথে একটা পরিবর্তন আনতে পারি বা ভালোর দিকে যেতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করব। স্টুডেন্টদের যেন সুবিধা বৃদ্ধি পায় সেজন্য এবং ভালো ফলাফল টা বৃদ্ধি পায় এটা আমি প্রত্যাশা করি। “

ল্যাব ও গবেষণা বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, ‘আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাব ও গবেষণার জন্য যা কিছু আছে তা খুব একটা পর্যাপ্ত না হলেও এটা দিয়ে অনেক কাজ করা সম্ভব কিন্তু আমাদের এখানে তা হয়না। আমি এগুলো ব্যবহার করে গবেষণার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবো যেন তারা ভালো কিছু শিখতে পারে। ‘

এ দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি বিধি মোতাবেক ভাতা ও অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধা পাবেন। এছাড়া স্বাক্ষরিত চিঠিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিয়োগটি ২৮ জুন থেকে কার্যকর হবে। তবে তাঁকে আনুষ্ঠানিক যোগদানপত্র দাখিল করতে হবে।

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ক্যাম্পাস

রাবিতে মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর ছাত্র সংঘের নতুন সভাপতি খালিদ, সম্পাদক সুরাইয়া

Published

10 hours ago

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জুলাই ৪, ২০২৬

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রাবি প্রতিনিধি

প্রকাশিত: ০৪ জুলাই ২০২৬

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) অধ্যয়নরত মুন্সিগঞ্জ ও বিক্রমপুর জেলার শিক্ষার্থীদের সংগঠন ‘মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর ছাত্র সংঘ’-এর ২০২৬ সালের ৮ম কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে।

নতুন কমিটিতে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের (২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী খালিদ মাহমুদকে সভাপতি এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের (২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী সুরাইয়া আক্তারকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩ জুলাই) বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ‘নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও কমিটি হস্তান্তর-২০২৬’ অনুষ্ঠানে নতুন এই কমিটির নাম ঘোষণা করা হয়।

সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ও রাবির ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শাহাদাত হোসাইন এবং উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. জাহিদুল ইসলাম নতুন কমিটির অনুমোদন দেন।

নতুন কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন— সহ-সভাপতি রাকিব হাসান, আলামিন হোসেন ও প্রান্ত মণ্ডল; যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সানজিদা আক্তার ও মো. হাম্মাদুর রহমান; সাংগঠনিক সম্পাদক লামিয়া আক্তার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরুননেসা মনি, কোষাধ্যক্ষ মাহফুজা আক্তার মিহা, সহ-কোষাধ্যক্ষ জুনায়েদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম এবং সহ-দপ্তর সম্পাদক ইফরা সরদার।

এছাড়া কমিটিতে প্রচার সম্পাদক মো. মেজবাহ দেওয়ান, সহ-প্রচার সম্পাদক মুতাসাদ্দির হাসান ইভান, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মাহমুদ এ এলাহী আকিব, সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মো. সায়েম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক রিম আক্তার, আইন বিষয়ক সম্পাদক সোহাইল মাহমুদ চৌধুরী, আপ্যায়ন সম্পাদক সালজানা আলম, সহ-আপ্যায়ন সম্পাদক আনিকা আহমেদ উপমা, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আরাফান আহমেদ আবির, সহ-ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক মো. সিয়াম, নারী বিষয়ক সম্পাদক প্রীতি সরকার এবং সহ-নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে সিদরাতুল মুনতাহা মুসফিকা দায়িত্ব পেয়েছেন।

বিদায়ী সভাপতি মো. ইসহাক বেপারীর সভাপতিত্বে এবং বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক মো. জিহাদ খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মো. শাহাদাত হোসাইন। বিশেষ অতিথি ছিলেন অ্যাডভোকেট মো. জাহিদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়ার পাশাপাশি বিদায়ী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং নতুন কমিটির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়।

দায়িত্ব গ্রহণের পর নবগঠিত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সদস্য, অ্যালামনাই ও শুভানুধ্যায়ীদের সহযোগিতা কামনা করেন। একইসঙ্গে তারা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি, নেতৃত্বের বিকাশ এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

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