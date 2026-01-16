রাবি ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইলফোনে এআই ব্যবহারের অভিযোগে আটক-১

ক্যাম্পাস
রাবি ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইলফোনে এআই ব্যবহারের অভিযোগে আটক-১
রাবি প্রতিনিধি:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ‘সি’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম শিফটে স্মার্টফোনে ফোনে ‘ডিপসিক’ নামক এআই অ্যাপ ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার সময়ে এক ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীকে আটক করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় রাবির জগদীশ চন্দ্র বসু কেন্দ্রের ১০২ নম্বর কক্ষে এ ঘটনা ঘটেছে।
বর্তমানে ওই শিক্ষার্থী প্রক্টর দপ্তরে আটক অবস্থায় রয়েছেন।
অসদুপায় অবলম্বনকারী ওই ছাত্রের নাম দিব্য জ্যোতি সাহা। তার রোল নম্বর ৩১১০০০৫২। তার বাসা ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী। তবে স্থায়ী বাসা খুলনা। তার বাবার নাম ড. সাহা চঞ্চল কুমার। তিনি জনতা ব্যাংকের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। তার মাতা অল্পনা সাহা একজন গৃহিণী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর দপ্তর থেকে জানা যায়, আজ রাবির ‘সি’ ইউনিটের প্রথম শিফটের পরীক্ষা শুরু হয় সকল এগারোটা থেকে। পরীক্ষা চলাকালীন এক ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ করেন হলের পর্যবেক্ষক এক শিক্ষক। তিনি দেখতে পান ওই শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন ব্যবহার করে চারটা ছবি তোলেন। তারপর কাছে গিয়ে দেখতে পান, ওই শিক্ষার্থী ‘ডিপসিক’ নামক এআই অ্যাপ ব্যবহার করে উত্তর খুঁজে লেখার চেষ্টা করছেন। পরীক্ষা শেষে তাকে আটক করা হয়। এরপর প্রক্টর অফিসে তাকে নিয়ে আসা হয়।
জানতে চাইলে ওই শিক্ষার্থী বলেন, আমি মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলাম। এটা আমার অপরাধ হয়েছে। ডিপসিক ব্যবহার করে উত্তর খুঁজছিলাম। কিন্তু আমি লিখতে পারিনি। আমি স্বীকার করছি যে আমি অপরাধ করেছি, তবে আমাকে ছেড়ে দিলে আমি আর জীবনে এমন কাজ করব না।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর গিয়াসউদ্দিন বলেন, ‘প্রথম শিফটের পরীক্ষা চলাকালীন জগদীশ চন্দ্র বসু ভবনে একটি কেন্দ্রের পরিদর্শকরা এক পরীক্ষার্থীকে মোবাইল এবং এয়ারপডসহ আটক করেন। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতিনিধি ও আইসিটি সেন্টারের বিশেষজ্ঞ এক সদস্য প্রাথমিক তদন্তে তার প্রশ্নপত্র একটি ছবি তোলার আলামত পায়। ছবিটি সেটি কোথাও পাঠানোর আলামত পাওয়া যায়নি। তবে প্রশ্নের ছবি দিয়ে ডিপসিক নামক একটি এআই ব্যবহার করে উত্তর খোঁজার চেষ্টার করছিলেন তিনি।’
উল্লেখ্য, এ বছরের ভর্তি পরীক্ষা দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশালে একযোগে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ শুক্রবার বেলা ১১টায় ‘সি’ ইউনিটের প্রথম শিফটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়াও ওই ইউনিটের ২য় শিফটের পরীক্ষা বেলা ৩ টায় অনুষ্ঠিত হবে।
২০ জানুয়ারিতেই হচ্ছে শাকসু নির্বাচন, অনুমতি দিয়ে ইসির প্রজ্ঞাপন
শাবিপ্রবি প্রতিনিধি
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুমতি দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ফলে পূর্বনির্ধারিত ২০ জানুয়ারিতেই হচ্ছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে ইসির নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, আচরণবিধি প্রতিপালন সাপেক্ষে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ২০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে।
এ লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি প্রদান করেছে।
প্রজ্ঞাপনের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়, বর্ণিতাবস্থায় উল্লিখিত বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ জানানো হয়েছে।
উল্লেখ্য, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ছাত্র সংসদ নির্বাচনসহ সকল প্রকার নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা দেয় নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ ঘোষণার প্রতিবাদে ১২ জানুয়ারি রাতেই রাতভর বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা।
ফলে রাতে উত্তাল হয়ে ওঠে ক্যাম্পাস। তখন বিক্ষোভকারীরা অবিলম্বে ইসির ঘোষণা প্রত্যাহারের দাবি জানান।
পরে শাকসু নির্বাচনের দাবিতে ৭৬ জন প্রার্থীর স্বাক্ষর-সংবলিত স্মারকলিপি দেন প্রার্থীরা। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনের অনুমোদন দেয় ইসি
রাবিতে ভর্তি পরীক্ষা শুরু কাল, তিন ইউনিটে লড়বে পৌনে ৩ লাখ শিক্ষার্থী
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) থেকে শুরু হচ্ছে। বরাবরের মতো এবারও জালিয়াতি রোধে কঠোর অবস্থান এবং শিক্ষার্থীদের সহায়তায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
দ্বিতীয়বারের মতো রাজশাহী ক্যাম্পাস ছাড়াও ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর ও বরিশাল এই ৫টি আঞ্চলিক কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে আজ বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মাঈন উদ্দিন এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।
সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর ৪ হাজার ১৭টি আসনের বিপরীতে তিন ইউনিট মিলিয়ে মোট ২ লক্ষ ৭২ হাজার ৬২৬ জন লড়বে। এর মধ্যে ‘এ’ ইউনিটে ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫১৫ জন, ‘বি’ ইউনিটে ৩০ হাজার ৮৮৬ জন এবং ‘সি’ ইউনিটে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২২৫ জন আবেদন করেছেন।
পরীক্ষার সময়সূচী
আগামীকাল ১৬ জানুয়ারি বেলা ১১টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত দুই শিফটে ‘সি’ ইউনিটের পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হবে এই ভর্তি যুদ্ধ। এরপর ১৭ জানুয়ারি ‘এ’ ইউনিট দুই শিফটে এবং ২৪ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা একটি শিফটে অনুষ্ঠিত হবে। এক ঘণ্টাব্যাপী এই পরীক্ষা এমসিকিউ (গঈছ) পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে।
কোন কেন্দ্রে কতজন পরীক্ষা দিবেন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৬৮ হাজার ৪৯০ জন, ঢাকা ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ লক্ষ ১৯ হাজার ১৯ জন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ১৭ হাজার ৬৪৬ জন, খুলনা অঞ্চলে ২৩ হাজার ৯০৯ জন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ রংপুর ভেন্যুতে ৩৮ হাজার ২৫৭ জন এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ৫ হাজার ৩০৫ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে।
কতৃপক্ষের গৃহিত পদক্ষেপসমূহ
পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় ক্যাম্পাসে ১০টি হেল্পডেস্ক, অভিভাবকদের জন্য ১১টি টেন্ট এবং সুপেয় পানির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যানবাহন নিয়ন্ত্রণে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটের পর ক্যাম্পাসের প্রধান সড়কগুলোতে সাধারণ যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সহায়তায় নিয়োজিত থাকবে বিএনসিসি, রোভার স্কাউট ও ফিজিক্যালি ডিজঅ্যাবল্ড ফোরামের সদস্যরা। প্রতিটি অ্যাকাডেমিক ভবনের প্রবেশ পথে বিএনসিসি,রোভার,স্কাউট ও রেঞ্জার নিয়োজিত থাকবে। ক্যাম্পাস পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিচ্ছন্নতা কর্মী ব্যাতীত ৬০ জন কোয়ান্টাম সদস্য ও সেচ্ছাসেবীরা নিয়োজিত থাকবেন। সিনেট ভবনের সামনে অস্থায়ী পুলিশ কন্ট্রোল বক্স স্থাপন করা হয়েছে। ভর্তি জালিয়াতি ও প্রক্সিকান্ডের সাথে জড়িত থাকলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পরীক্ষার্থীদের জন্য যত নির্দেশনা
এবছর পরীক্ষার্থদের কেবল একটি প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়েছে। যারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারেসি তারা পরীক্ষা শুরুর ২ দিন আগে ডাউনলোড করতে পারবে। অগ্রনযোগ্য সেলফির জন্য যাদের প্রবেশপত্র ইস্যু করা হয়নি তারা পরীক্ষা শুরুর ১ ঘন্টা আগ পর্যন্ত সেলফি ও ছবি আপলোড করার জন্য আইসিটি সেন্টারে যোগাযোগ করলে প্রবেশপত্র ইস্যু করা হবে। পরীক্ষার হলে কোনো প্রকার ক্যালকুলেটর বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্লুটুথ,মোবাইল ফোন আনা যাবে না। পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট আগে অবশ্যই আসন গ্রহণ করতে হবে। ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে।
নিরাপদ কর্মস্থলের দাবিতে রাবি কর্মকর্তাদের তিনঘণ্টা কর্মবিরতি পালন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) কর্মকর্তাদের ওপর হামলা ও হেনস্তার প্রতিবাদ এবং ‘নিরাপদ কর্মস্থলের’ দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে এই কর্মসূচি শুরু করেন। বেলা ১২টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
কর্মসূচির ব্যাপারে জানতে চাইলে রাবি অফিসার সমিতির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন বলেন, ‘সম্প্রতি দেখা গেছে বহিরাগতদের দ্বারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে এবং মারপিট শেষে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে নিরাপদ ক্যাম্পাসের দাবিতে আমরা আজকের এই কর্মসূচি পালন করছি।’
শরীরচর্চা শিক্ষা বিভাগের পরিচালক রোকসানা বেগম টুকটুকি বলেন, ‘আমরা এখানে চাকরি করতে এসছি, আমরা এখানে মার খেতে আসিনি। আমাদের যেকেউ মারবে, যা খুশি করবে এটা তো আমরা মেনে নিব না। আমার নামে যদি কোনো মামলা থাকে, পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রশাসন আছে, তারা ব্যবস্থা নেবে। আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে মারবে টাকা খাবে, টাকা না দিলে মারবে হাতুড়ি-পিটা করবে এটা তো আমরা কোনোদিন চাইনি। এসব ন্যাক্কারজনক ঘটনার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। এটার সুষ্ঠ বিচার করে যারা মেরেছে তাদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে।’
এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে অফিসার সমিতি জানায়, অফিস চলাকালীন এবং অফিস থেকে ফেরার পথে কর্মকর্তাদের ওপর নক্কারজনক হামলা সংঘটিত হচ্ছে। এসব বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে বারবার জানানো হলেও তারা কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, প্রশাসনের এই ‘নীরবতা’ অরাজকতা সৃষ্টিকারীদের আরও উৎসাহিত করছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর্মকর্তাদের নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়।
ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ কর্মবিরতি পালন করেন কর্মকর্তারা। এর আগে একই দাবিতে গতকাল বুধবার সকাল ১১টা থেকে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন তারা।
