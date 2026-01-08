top2
রাশিয়ার তেলবাহী ট্যাংকার জব্দ করল যুক্তরাষ্ট্র
উত্তর আটলান্টিক সাগরে রাশিয়ার পতাকাবাহী তেল ট্যাংকার জব্দ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গত কয়েকদিন ধরেই ট্যাংকারটি জব্দের চেষ্টা করছিল যুক্তরাষ্ট্র। অবশেষ বুধবার (৭ জানুয়ারি) এ চেষ্টায় সফল হয়েছে তারা।
এ ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে রাশিয়া। দেশটি বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ট্যাংকার জব্দ করে আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন ভঙ্গ করেছে। বিবৃতিতে রুশ পরিবহণ মন্ত্রণালয় বলেছে, “১৯৮২ সালের জাতিসংঘের সমুদ্র আইন অনুযায়ী, উন্মুক্ত সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। কোনো দেশই অন্য দেশে নিবন্ধিত বা রেজিস্ট্রি করা কোনো জাহাজের ওপর শক্তি প্রয়োগ করার অধিকার রাখে না।”
যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় বেলা-১ নামে ট্যাংকারটি জব্দ করা হয়েছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী বিবৃতিতে বলেছেন, “নিষেধাজ্ঞা পাওয়া এবং অবৈধ ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর অবরোধ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে পুরোপুরি কার্যকর থাকবে।”
রুশ সংবাদমাধ্যম এরআগে জানিয়েছিল, ট্যাংকার জব্দ করতে হেলিকপ্টার থেকে সেনাদের নামানোর চেষ্টা করছে যুক্তরাষ্ট্র। এর কয়েক ঘণ্টা পরই জব্দের খবর আসল। এরআগে জাহাজটি থামাতে এটির পিছু নিয়েছিল মার্কিন কোস্টগার্ড। কিন্তু তাদের কথা শোনেননি ট্যাংকারের ক্রুরা।
এদিকে এই ট্যাংকার জব্দ নিয়ে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। মার্কিন প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভেটকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন সাংবাদিকরা। এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেন, রুশ পতাকাবাহী ট্যাংকার জব্দের ঘটনা রাশিয়াকে ক্ষুব্ধ করবে কি না। এ প্রশ্নের কোনো সরাসরি জবাব দেননি তিনি। মার্কিন এ কর্মকর্তা বলেছেন, ট্যাংকারটি যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ভেনেজুয়েলা থেকে চলছিল। এছাড়া এটি ইরান ও রাশিয়ায় তেল আনা নেওয়া করে বলে দাবি করেন তিনি।
নিষেধাজ্ঞা না মেনে ভেনেজুয়েলার জলসীমা থেকে বের হওয়ায় ট্যাংকারের ক্রুদের যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে গিয়ে সেখানে বিচার করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।
সূত্র: আলজাজিরা
এবার কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না : সিইসি
আগের মতো এবার কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন ইনসাফে বিশ্বাসী এবং সবাই নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাবেন।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সকালে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় প্রাঙ্গণে মনোনয়ন বাতিল ও গ্রহণের বিরুদ্ধে চলমান আপিল আবেদনের বুথ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের কাছে তিনি এ কথা বলেন।
সিইসি বলেন, যারা মনোনয়নের বৈধতা বা বাতিলের বিরুদ্ধে আবেদন করছেন, আইনি ভিত্তিতে তার সমাধান করা হবে। আমরা স্বচ্ছতায় বিশ্বাসী। সবার জন্য সমান সুযোগ বা লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করবে কমিশন।
সিইসি আরও আশ্বস্ত করেন যে, আপিল শুনানির পুরো প্রক্রিয়া অত্যন্ত স্বচ্ছ হবে এবং প্রতিটি আবেদন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে আইনি সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে।
ইসি জানিয়েছে, আপিল আবেদনের চতুর্থ দিন চলছে বৃহস্পতিবার। সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারীরা ইসিতে আসছেন। মনোনয়ন ফিরে পেতে কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বৈধতার বিরুদ্ধে তারা আবেদন জমা দিচ্ছেন।
শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) পর্যন্ত আপিল আবেদন জমা দেওয়া যাবে। আগামী ১০ জানুয়ারি (শনিবার) থেকে শুরু হয়ে আপিল শুনানি চলবে ১৮ জানুয়ারি (রোববার) পর্যন্ত। গত তিন দিনে মোট ২৯৫টি আপিল আবেদন জমা পড়েছে।
জামালপুরে স্বামীকে বেঁধে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩
জামালপুর সদর উপজেলার মেষ্টা ইউনিয়নের চান্দেরহাওড়া গ্রামে স্বামীকে বেঁধে রেখে এক গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- চান্দেরহাওড়া গ্রামের মৃত বাদশা মিয়ার ছেলে মো. ফরহাদ মিয়া (৩২), একই গ্রামের মো. আজম (২৫) এবং মৃত রেজাউল ইসলামের ছেলে রাহাত আলী রৌদ্র (২৫)।
মামলার অন্য আসামি হিসেবে রয়েছে পশ্চিম আড়ংহাটি গ্রামের মো. সুমন উরফে পঁচা (২৪) ও গগণপুর গ্রামের মো. পলাশ।
ভুক্তভোগী নারী ৬ জানুয়ারি নিজেই জামালপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত রাহাত আলীকে কাজের কথা বলে ডেকে নিয়ে যায়।
স্ত্রী বিষয়টি টের পেয়ে পিছু নিলে ঝিনাই নদীর তীরে গিয়ে দেখেন, তার স্বামীকে বেঁধে রাখা হয়েছে। এরপর পাঁচজনের মধ্যে কয়েকজন গৃহবধূকে জোরপূর্বক নিকটস্থ একটি ভুট্টাক্ষেতে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।
মামলায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে, স্বামীকে আটক রেখে মোবাইল সিম খুলে টাকা দাবি করা হয় এবং ঘটনার কথা কাউকে জানালে প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়।
স্থানীয়রা জানান, অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে মাদকসেবন ও অন্যান্য অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত ছিল। তাদের ভয়ে এলাকাবাসী দীর্ঘদিন আতঙ্কে ছিলেন। তারা দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।
জামালপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ মো: মিজানুর রহমান জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) ইয়াহিয়া আল মামুন জানান, বিস্তারিত তদন্ত চলছে, ফরেনসিক রিপোর্ট সংগ্রহ করা হবে এবং বাকি পলাতক আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত আছে।
বিপিএলের ধারাভাষ্য প্যানেলে নিক কম্পটন
বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) এবারের সংস্করণের সম্প্রচারের দায়িত্ব পেয়েছে ট্রান্স প্রোডাকশন টেকনোলজিস (টিপিটি)। তাদের আয়োজনে এবার মোট ১১ জন দেশি-বিদেশি ধারাভাষ্যকার দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে চারজন দেশি ধারাভাষ্যকার রয়েছেন।
ধারাভাষ্য প্যানেলে এবার যুক্ত হলো নতুন তারা।
বিদেশী কণ্ঠে যুক্ত হচ্ছেন ইংল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার নিক কম্পটন। ৪২ বছর বয়সী সাবেক এই ক্রিকেটার ও বর্তমানে বিশ্লেষক ও ধারাভাষ্যকার কম্পটন স্কাই স্পোর্টস, বিবিসি এবং ইএসপিএনের মতো প্লাটফর্মে কাজ করছেন।
কিংবদন্তি ইংলিশ অলরাউন্ডার ডেনিস কম্পটন-এর নাতি নিক কম্পটন। ক্রিকেট পরিবারে জন্ম নেওয়া এই ব্যাটার ছোটবেলা থেকেই ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
কম্পটন ইংল্যান্ডের হয়ে ২০১২ থেকে ২০১৩ সালে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছেন। ১৬ টেস্টে ৭৭৫ রান করেছেন তিনি।
অবশ্য ক্রিকেটীয় ক্যারিয়ার খুব একটা দীর্ঘ হয়নি কম্পটনের। ২০১৮ সালের শেষে টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় বলেন তিনি।
বর্তমানে ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। ক্রিকেটে তার বিশ্লেষণী দক্ষতা টেলিভিশন ও অনলাইন মিডিয়ায় বেশ পরিচিত।
এবারের বিপিএলে দেশি ধারাভাষ্যকারদের তালিকায় আছেন ‘ভয়েস অব বাংলাদেশ’ খ্যাত আতহার আলী খান। তার সঙ্গে ধারাভাষ্য আছেন শামীম চৌধুরী, সমন্বয় ঘোষ ও মাজহার উদ্দিন অমি।
বিদেশীদের মধ্যে আছেন পাকিস্তানের দুই কিংবদন্তি ওয়াকার ইউনুস ও রমিজ রাজা।
রমিজ রাজা এর আগেও বিপিএলে ধারাভাষ্য দিলেও ওয়াকার ইউনিসের জন্য এটি প্রথম। এছাড়া ধারাভাষ্য প্যানেলে আছেন সাবেক শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটার ফারভেজ মাহরুফ। মাঝে ওয়াকার ইউনুস বাংলাদেশ ছাড়লে জনপ্রিয় ধারাভাষ্যকার ও সাবেক ইংলিশ ক্রিকেটার ড্যারেন গফ যোগ দেন
