রাজনীতি

রোববারের সমাবেশ বাতিল, নতুন কর্মসূচি ঘোষণা বিএনপির

Published

4 hours ago

on

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানী ঢাকায় পূর্বনির্ধারিত কেন্দ্রীয় জনসভা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে নির্বাচনী প্রচারণার গতি বৃদ্ধি এবং জনসভার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এই কর্মসূচি পরিবর্তন করা হয়েছে।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এর ফলে নির্বাচনের আগে ঢাকায় দলের যে শেষ জনসভা করার কথা ছিল, তা আপাতত স্থগিত হয়ে গেল।

রুহুল কবির রিজভী জানান, গত বৃহস্পতিবার একটি কেন্দ্রীয় কর্মসূচি ঘোষণা করা হলেও পরবর্তীতে দলের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের সভায় আলোচনার পর ৮ তারিখের সমাবেশ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই দিন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান উত্তর ও দক্ষিণের বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় সশরীরে উপস্থিত থেকে জনসভা করবেন।

তৃণমূল পর্যায়ে ভোটারদের কাছে দলের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং নির্বাচনী কর্মকাণ্ড আরও জোরদার করতেই ঢাকা মহানগরীর কেন্দ্রীয় সমাবেশটি বাতিল করে হাই কমান্ড এই নতুন কৌশল গ্রহণ করেছে।

এর আগে গত ৫ ফেব্রুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি জানিয়েছিল যে, নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রচারণার অংশ হিসেবে আগামী রোববার ঢাকার রাজপথে একটি বিশাল জনসভা করবে তারা। দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যে এই সমাবেশ নিয়ে ব্যাপক প্রস্তুতিও লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

তবে দেশব্যাপী নির্বাচনী প্রচারণার ভারসাম্য রক্ষা এবং বিভিন্ন জেলার গুরুত্বপূর্ণ জনসভাগুলোতে শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতি নিশ্চিত করতেই এই আকস্মিক পরিবর্তন আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সমাবেশের পরিবর্তে এখন ঢাকার বাইরে বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় ছোট-বড় জনসভার মাধ্যমে প্রচারণাকে আরও সংহত করা হবে।

নির্বাচনী ডামাডোলের এই চূড়ান্ত সময়ে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের ঢাকার বাইরের সফরগুলোকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে ভোট ব্যাংক সুসংহত করার লক্ষ্যেই তারেক রহমানের নির্বাচনী সফরের সূচি বাড়ানো হয়েছে।

রাজধানীর ভোটারদের চেয়েও ঢাকার বাইরের এলাকাগুলোতে দলের প্রচারণা বেশি প্রয়োজন বলে মনে করছে দলটির নীতিনির্ধারক মহল। সংবাদ সম্মেলনে রিজভী আরও উল্লেখ করেন যে, কেন্দ্রীয় সমাবেশ বাতিল হলেও স্থানীয় পর্যায়ে বিএনপির সকল নেতাকর্মী তাঁদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় পুরোদমে প্রচারকার্য চালিয়ে যাবেন।

রাজধানীতে ইনকিলাব মঞ্চের কর্মসূচিতে পুলিশের হামলা, ছাত্রশিবিরের তীব্র নিন্দা

Published

35 seconds ago

on

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬

By

রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে ‘ইনকিলাব মঞ্চ’-এর নেতাকর্মীদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিপেটা, টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। আজ শুক্রবার বিকেলে এক যৌথ বিবৃতিতে ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম ও সেক্রেটারি জেনারেল সিবগাতুল্লাহ এই প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে জানানো হয়, জাতিসংঘ ঘোষিত তদন্তের আওতায় শহীদ শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চ গতকাল থেকে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিল। আজ বিকেল ৪টার দিকে কোনো প্রকার উসকানি ছাড়াই পুলিশ অতর্কিতভাবে নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালায়। এতে ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আবদুল্লাহ আল জাবের, রাকসু জিএস সালাহউদ্দিন আম্মার এবং ঢাবি শাখার মুখপাত্র ফাতিমা তাসনিম জুমাসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন।

ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দ বলেন, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারের দাবিতে পরিচালিত শান্তপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশের এই আক্রমণাত্মক ভূমিকা ফ্যাসিবাদী আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। ছাত্র-জনতা যে ফ্যাসিবাদকে রক্ত দিয়ে বিদায় করেছে, পুলিশ আজ একই কায়দায় রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে প্রমাণ করছে যে তারা এখনো সেই পুরোনো ব্যবস্থার সেবাদাস হিসেবে কাজ করছে।

বিবৃতিতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করে বলা হয়, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যার বিচারের ব্যাপারে সরকার চরম উদাসীনতা দেখাচ্ছে। গুলিবিদ্ধ হওয়ার ৫৬ দিন পার হলেও মামলার কোনো যৌক্তিক অগ্রগতি হয়নি এবং শুনানি ইতিমধ্যে ৫ বার পেছানো হয়েছে। সরকার যদি বিচারপ্রার্থীদের নিরাপত্তা দিতে না পারে, তবে এর নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলা সংগত বলে নেতারা মন্তব্য করেন।

পরিশেষে ছাত্রশিবির নেতৃবৃন্দ কয়েকটি দাবি উত্থাপন করেন:

১. অবিলম্বে আজকের হামলায় জড়িত পুলিশ সদস্যদের শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২. ওসমান হাদি হত্যার বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার পেছনে কোনো দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে।

৩. দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

বিবৃতিতে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলা হয়, অবিলম্বে দমন-পীড়ন বন্ধ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা না করলে ছাত্র-জনতা আবারো রাজপথে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস’ পুনঃস্থাপন করা হবে: তারেক রহমান

Published

13 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬

By

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ‘মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ অংশটি পঞ্চম সংশোধনীতে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বিএনপি ক্ষমতায় এলে সেটি পুনঃস্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল সোনাগাঁওয়ে দলের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর আগে পর্যন্ত শুরুতে (প্রস্তাবনা) ‘বিসমিল্লাহির-রাহমানির-রাহিম’ (দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে) এবং এর নিচে ‘মহান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’-ই যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি বলে উল্লেখ করা ছিল। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮(১): রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ‘আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’কে অন্যতম ভিত্তি হিসেবে ধরা হয়। তবে ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানে এটি ছিল না, ১৯৭৯ সালে যোগ করা হয়।

মূলত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় ‘মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ সংবিধানের প্রস্তাবনা ও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে যুক্ত করা হয়।

২০১১ সালের ৩০ জুন জাতীয় সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী পাস হয়। এই সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে ‘জাতির জনক’ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এই সংশোধনীর দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন সংখ্যা বিদ্যমান ৪৫-এর স্থলে ৫০ করাসহ বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয় সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে।

এই সংশোধনীতে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করা হয়। মূলনীতি থেকে ‘মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস’ বাদ দেওয়া হয়। এই সংশোধনীতে সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা পুনর্বহাল করা হয়। সেই সঙ্গে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে থাকা গণভোটের বিধান বিলুপ্তি করা হয়।

রাজনীতি

মঞ্চে শীতল পাটি পেয়ে শুয়ে পড়লেন জামায়াত আমির

Published

19 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ৬, ২০২৬

By

ঝালকাঠিতে নির্বাচনি জনসভা মঞ্চে এক স্থানীয় সমর্থকের কাছ থেকে শীতল পাটি উপহার পেয়ে মঞ্চেই শুয়ে পড়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে তিনি ঝালকাঠি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে নির্বাচনি জনসভায় উপস্থিত হলে এ ঘটনা ঘটে। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি উঠে উপস্থিত নেতাকর্মীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

দুপুর ২টার দিকে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন তিনি। জামায়াত আমির বলেন, শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি ঝালকাঠির গর্ব, এই জনপদের সাহসী ও প্রতিবাদী সন্তান ছিলেন। তিনি কোনো দলের নয়, পুরো জাতির গর্বের। হাদি দুটি স্বপ্ন বুকে ধারণ করেছিল—একটি আধিপত্যবাদমুক্ত বাংলাদেশ, আরেকটি বৈষম্যহীন ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লড়াই করতে গিয়ে তিনি জীবন দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, আমরা সরকার গঠন করতে পারলে হাদি হত্যার সঠিক বিচার অবশ্যই করা হবে।

তিনি বলেন, হাদির রক্তের দায় রাষ্ট্রকে নিতেই হবে। বিচারহীনতার যে সংস্কৃতি দেশে চালু রয়েছে, তা চলতে দেওয়া হবে না। জামায়াতে ইসলামী জোট সরকার গঠন করতে পারলে শহীদের পরিবার শুধু সান্ত্বনা নয়, ন্যায়বিচার পাবে। এটাই আমাদের অঙ্গীকার।

‎জনসভায় বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ডেপুটি চিফ অর্গানাইজার ডা. মাহমুদা আলম মিতু, জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, ঝালকাঠি-২ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী এসএম নেয়ামুল করিম, ঝালকাঠি-১ আসনের প্রার্থী ড. ফয়জুল হক, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ডা. মুস্তাফিজুর রহমান ইরান, এবি শ্রমিক পার্টির যুগ্ম সমন্বয়ক শেখ জামাল হোসেন এবং ঝালকাঠি এনসিপির আহ্বায়ক মাইনুল ইসলাম মান্না।

