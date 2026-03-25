খেলাধুলা
লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা মোহাম্মদ সালাহর
মৌসুম শেষে লিভারপুল ছাড়ার সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছেন মিশরের তারকা ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক আবেগঘন ভিডিও বার্তায় নিজের বিদায়ের ঘোষণা দেন তিনি।
ভিডিও বার্তায় সালাহ বলেন, সময়টা চলে এসেছে। আমি এই মৌসুম শেষে লিভারপুল ছাড়ছি। এই ক্লাব, শহর ও সমর্থকেরা তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।
লিভারপুলকে শুধু একটি ক্লাব নয়, বরং আবেগ ও ইতিহাসের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করে সালাহ বলেন, এখানে কাটানো সময় তার ক্যারিয়ারের সেরা অধ্যায়। সতীর্থদের সঙ্গে অর্জন, ট্রফি জেতা এবং কঠিন সময় পার করার অভিজ্ঞতার কথাও স্মরণ করেন তিনি।
সমর্থকদের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সালাহ বলেন, ভালো সময়ের পাশাপাশি কঠিন সময়েও তোমরা পাশে ছিলে। এই ভালোবাসা আমি কখনো ভুলব না। বিদায় প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, “এটা বলা কঠিন, তবে আমি সবসময় তোমাদের একজন হয়েই থাকব। তোমাদের জন্যই আমি কখনো একা নই।
প্রসঙ্গত, লিভারপুলের হয়ে খেলার সময়ে সালাহ প্রিমিয়ার লিগ, চ্যাম্পিয়ন্স লিগসহ একাধিক বড় শিরোপা জিতেছেন। ব্যক্তিগত অর্জনের মধ্যে রয়েছে চারবার প্রিমিয়ার লিগ গোল্ডেন বুট জেতা। তবে আগামী মৌসুমে তার নতুন গন্তব্য কোথায় হবে, সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।
২০১৭ সালে রোমা থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়া ৩৩ বছর বয়সী এই ফুটবলার ক্লাবটির হয়ে ৪৩৫ ম্যাচে ২৫৫টি গোল করেছেন। ক্লাবের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় তিনি তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছেন।
খেলাধুলা
১.৭৭ বিলিয়ন ডলারে বিক্রি হলো বেঙ্গালুরু
আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে যে বিক্রি করা হবে এমন আলোচনা ছিল অনেকদিন থেকে। শেষ পর্যন্ত সেটা হয়েও গেলো। একাধিক বিনিয়োগকারীর একটি কনসোর্টিয়াম মঙ্গলবার ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ফ্র্যাঞ্চাইজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তথা আরসিবিকে কেনার ঘোষণা দিয়েছে ভারতের আদিত্য বিড়লা গ্রুপের নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম। শুরুতে দুই বিলিয়ন ডলারের কথা শোনা গেলেও শেষ পর্যন্ত ১.৭৭ বিলিয়ন ডলারে এই মালিকানা বদল হয়েছে।
শনিবার শুরু হতে যাওয়া টুর্নামেন্টের ঠিক কয়েকদিন আগে এমন ঘোষণা এসেছে।
এই কনসোর্টিয়ামে রয়েছে ক্রীড়া বিনিয়োগকারী ডেভিড ব্লিটজারের পরিচালিত বোল্ট ভেঞ্চারস, ভারতীয় গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান টাইমস অব ইন্ডিয়া গ্রুপ, ব্ল্যাকস্টোন এবং আদিত্য বিড়লা গ্রুপ।
গত বছর প্রথমবারের মতো আইপিএল জেতা এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটি বিক্রি করেছে ইউনাইটেড স্পিরিটস লিমিটেড। যা বৈশ্বিক অ্যালকোহল পানীয় প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ডায়াজিওর ভারতীয় শাখা। তারা ১৬৬.৬ বিলিয়ন ভারতীয় রুপিতে (১.৭৭ বিলিয়ন ডলার) চুক্তিটি সম্পন্ন করেছে বলে জানা গেছে।
নতুন মালিকানার পর এর চেয়ারম্যান হচ্ছেন আদিত্য বিড়লা গ্রুপের ডিরেক্টর আর্যমান বিক্রম বিড়লা। ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছেন টাইমস অফ ইন্ডিয়া গ্রুপের সত্যন গজওয়ানি। ২০২৬ সালের আইপিএলের পর তারা দায়িত্ব বুঝে নেবেন।
top1
এবারও ব্রাজিল দলে ডাক পেলেন না নেইমার
২০২৬ বিশ্বকাপের আগে নিজেদের শেষ প্রস্তুতিমূলক প্রীতি ম্যাচের জন্য শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। তবে ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে এই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমারের।
অন্যদিকে, ফর্মের তুঙ্গে থাকা তরুণ ফরোয়ার্ড এনড্রিককে প্রথমবারের মতো নিজের অধীনে ডেকেছেন ইতালিয়ান এই মাস্টারমাইন্ড।
যুক্তরাষ্ট্রে হতে যাওয়া ফ্রান্স ও ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৬ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ব্রাজিল। আগামী ১৮ মে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দল ঘোষণার আগে এটিই আনচেলত্তির শেষ পরীক্ষা।
নেইমারের বাদ পড়া প্রসঙ্গে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে আনচেলত্তি স্পষ্ট জানিয়েছেন, ‘নেইমার বর্তমানে ১০০ ভাগ ফিট নয়, তাই সে এই তালিকায় নেই। যদি সে শারীরিকভাবে পূর্ণ সক্ষমতা ফিরে পায়, তবেই সে বিশ্বকাপে থাকতে পারবে। নেইমারকে কাজ চালিয়ে যেতে হবে, নিয়মিত খেলতে হবে এবং নিজের সামর্থ্য ও শারীরিক কন্ডিশন বজায় রাখতে হবে।’
এদিকে ২০২৩ সালের অক্টোবরে হাঁটুর ইনজুরিতে পড়ার পর থেকে জাতীয় দলের বাইরে আছেন এই সান্তোস তারকা। রোববার করিন্থিয়ানসের বিপক্ষে পুরো ৯০ মিনিট খেলে নেইমার বিশ্বকাপে ফেরার আকুতি জানালেও, আনচেলত্তির সহকারী মিনো ফুলকো এবং ফ্রান্সেস্কো মাউরি গ্যালারিতে বসে নেইমারের মধ্যে সেই কাঙ্ক্ষিত ফিটনেস খুঁজে পাননি।
ব্রাজিলের পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড
গোলরক্ষক : অ্যালিসন (লিভারপুল), বেন্টো (আল নাসর), এদেরসন (ফেনারবাচে)।
ডিফেন্ডার : অ্যালেক্স সান্দ্রো (ফ্ল্যামেঙ্গো), ব্রেমার (জুভেন্টাস), দানিলো (ফ্ল্যামেঙ্গো), দগলাস সান্তোস (জেনিত), গ্যাব্রিয়েল মাগালেস (আর্সেনাল), ইবানেজ (আল-আহলি), লিও পেরেইরা (ফ্ল্যামেঙ্গো), মার্কিনহোস (পিএসজি), ওয়েসলি (রোমা)।
মিডফিল্ডার : আন্দ্রে সান্তোস (চেলসি), ক্যাসেমিরো (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), দানিলো (বোটাফোগো), ফাবিনহো (আল-ইতিহাদ), গ্যাব্রিয়েল সারা (গালাতাসারে)।
ফরোয়ার্ড : এনড্রিক (লিওঁ), গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি (আর্সেনাল), ইগর থিয়াগো (ব্রেন্টফোর্ড), লুইজ হেনরিখ (জেনিত), মাথেউস কুনহা (ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড), রাফিনহা (বার্সেলোনা), রায়ান (বোর্নমাউথ), ভিনিসিউস জুনিয়র (রিয়াল মাদ্রিদ), জোয়াও পেদ্রো (চেলসি)।
আগামী ১৩ জুন মরক্কোর বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ মিশন শুরু করবে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। গ্রুপ ‘সি’-তে তাদের অন্য প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও হাইতি।
top1
সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে টস জিতে বোলিংয়ে বাংলাদেশ
পাকিস্তানের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ জয় পেলেই এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ নিশ্চিত করবে মেহেদী হাসান মিরাজের দল।
প্রথম ম্যাচে দাপুটে জয়ের পর আজকের ম্যাচেও অপরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নামছে টাইগাররা। ব্যাটিং অর্ডারে ওপেনিংয়ে সাইফ হাসান ও তানজিদ হাসান তামিমের পর থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত ও তাওহিদ হৃদয়। লিটন দাসকে দেখা যাবে পাঁচ নম্বর পজিশনে, আর ছয়ে থাকছেন আফিফ হোসেন ধ্রুব। অধিনায়ক মিরাজ নিজে খেলছেন সাত নম্বরে।
বোলিং ইউনিটে ধার বাড়াতে তাসকিন আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান ও নাহিদ রানার সঙ্গে থাকছেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেন।
অন্যদিকে, সিরিজে সমতায় ফিরতে মরিয়া পাকিস্তান দলে এসেছে একটি পরিবর্তন। লেগ স্পিনার আবরার আহমেদের পরিবর্তে একাদশে জায়গা পেয়েছেন পেসার হারিস রউফ।
উল্লেখ্য, গত ১১ মার্চ সিরিজের প্রথম ম্যাচে জয় পেয়ে বর্তমানে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে আছে স্বাগতিক বাংলাদেশ। আজ দুপুর সোয়া ২টায় শুরু হওয়া এই ম্যাচটি জিতলেই ঘরের মাঠে আরও একটি সিরিজ জয়ের রেকর্ড গড়বে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।
দুই দলের একাদশ:
বাংলাদেশ: সাইফ হাসান, তানজিদ হাসান তামিম, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহিদ হৃদয়, লিটন দাস (উইকেটরক্ষক), আফিফ হোসেন ধ্রুব, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), রিশাদ হোসেন, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা ও মোস্তাফিজুর রহমান।
পাকিস্তান: সাহিবজাদা ফারহান, মাজ সাদাকাত, শ্যামল হুসাইন, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটরক্ষক), সালমান আলী আঘা, হুসাইন তালাত, আবদুল সামাদ, ফাহিম আশরাফ, শাহীন শাহ আফ্রিদি (অধিনায়ক), হারিস রউফ ও মোহাম্মদ ওয়াসিম।
১.৭৭ বিলিয়ন ডলারে বিক্রি হলো বেঙ্গালুরু
লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা মোহাম্মদ সালাহর
এখনই ধনী দেশ হতে চাচ্ছে না বাংলাদেশ
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
আন্তর্জাতিক2 days ago
একজোট হচ্ছে সৌদি তুরস্ক মিসর ও পাকিস্তান
-
top12 days ago
কলার মোচা দেখিয়ে ট্রেন থামালেন বৃদ্ধ, বাঁচল কয়েকশ যাত্রীর প্রাণ
-
রাজনীতি2 days ago
‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়ন থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরেছে সরকার
-
সর্বশেষ2 days ago
ঠাকুরগাঁওয়ে পাম্পে তেল নেই, বাজারে পেট্রোল ৩৫০ টাকা
-
top12 days ago
অতিরিক্ত ভাড়া ফেরতের নামে ধোঁকাবাজি চলছে: বিরোধীদলীয় নেতা
-
top12 days ago
সামনে কঠিন সময়, তেল ও জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাবে: এলজিআরডি মন্ত্রী
-
top137 minutes ago
যুদ্ধ শেষ করতে যুক্তরাষ্ট্রের ১৫ শর্ত, ইরানের ৫
-
top122 hours ago
মাসুদ উদ্দিন চৌধুরীর ৫ দিনের রিমান্ড চেয়েছে ডিবি