লেকের মাছ রান্না করে শিক্ষার্থীদের খাওয়ালো পাবিপ্রবি প্রশাসন

Published

6 hours ago

on

ডেস্ক নিউজ 

পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় লেক থেকে ২৮ কেজি সিলভার কার্প ও ১৮ কেজি তেলাপিয়া মাছ ধরা হয়েছে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) সে মাছ রান্না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় শিক্ষার্থীদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। 

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, লেকে নতুন মাছ ছাড়ার জন্য পুরোনো মাছগুলো ধরার প্রয়োজন হয়। তখন সিদ্ধান্ত হয় লেকে যা মাছ পাওয়া যাবে, সেগুলো আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য ৩টি হলের ডাইনিংয়ে ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় দেওয়া হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার সকালে লেকে জেলেদের দিয়ে লেকে জাল ফেলা হয়। কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী লেকে মাছ পাওয়া যায়নি। ফলে পুনরায় সিদ্ধান্ত আবাসিক, অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ক্যাফেটেরিয়ায় সব মাছ দিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকে শুধু শিক্ষার্থীরা ভাত কিনে নেবেন, মাছ বিনা মূল্যে দেওয়া হবে। বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে খাবার দেওয়া শুরু হয়। এতে শিক্ষার্থীদের ভিড় ও কৌতূহল দুটোই দেখা যায়।

লোকপ্রশাসন বিভাগের বিভাগের শিক্ষার্থী সম্রাট আকবর বলেন, প্রশাসনকে ধনব্যাদ জানাই এত সুন্দর একটা আয়োজন করার জন্য। এর আগে একবার শুনেছি, প্রশাসন থেকে লেকের মাছ তুলে বিক্রি করে ফেলা হয়েছে কিন্তু এবারের প্রশাসন সেটা করেনি। ওনারা লেকের মাছ শিক্ষার্থীদের খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এ জন্য উনাদেরকে ধন্যবাদ।

নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা (ইউআরপি) বিভাগের শিক্ষার্থী পরিমল রায় বলেন, আমি শেষে আসার কারণে মাছ পাইনি কিন্তু আমি খুশি। কারণ সুন্দর একটা আয়োজন ছিল, সবাই এখানে উৎসাহ নিয়ে খেতে এসেছেন।’

ক্যাফেটেরিয়া প্রশাসক ড. একরামুল ইসলাম বলেন, ‘ভাবা হয়েছে লেকে অনেক মাছ পাবে, কিন্তু সেটা পায়নি। যার কারণে সব মাছ ক্যাফেটেরিয়ায় দেওয়া হয়েছে। তবে এই মাছ ক্যাফেটেরিয়ার দৈনিক চাহিদার তুলনায় কম। আমরা প্রায় ৮০০ শিক্ষার্থীদের মাছ দিতে পেরেছি, শেষে যারা এসেছে আমরা তাদের দিতে পারিনি।’

ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক ড. রাশেদুল হক বলেন, আমরা চেয়েছি, সবাইকে নিয়ে এই আয়োজনটা করতে কিন্তু পর্যাপ্ত মাছ পাইনি। তবু সুন্দর একটা আয়োজন হয়েছে। সব শিক্ষার্থীর আমরা খাওয়াতে পারিনি, এটা আমাদের আক্ষেপ।

