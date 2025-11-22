Connect with us

top1 top3 ক্যাম্পাস রাজনীতি

শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে রনক্ষত্র তিতুমীর কলেজে, আহত ৮

top1 জাতীয় রাজনীতি

প্রশাসনকে উঠ-বস করিয়ে মামলা ও গ্রেপ্তার করাতে চাই জামাত

top1 সারাদেশ

আবারও ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তি বাড্ডায়

top1

রাজধানীতে আবারও ভূমিকম্প অনুভূত

top1 রাজনীতি

আওয়ামীলীগের মৃত্যু হয়েছে ঢাকায়, দাফন দিল্লিতে -সালাহউদ্দিন আহমেদ

top1 রাজনীতি সারাদেশ

ভোটকেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে -আমীরে জামায়াত

top1

রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করে নার্সদের সমাবেশ

top1 রাজনীতি

কিছু আলেম হাসিনাকে কওমি জননী উপাধি দিয়েছিল: মির্জা ফখরুল

top1

দেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফের ভূমিকম্প

top1 জাতীয়

ন্যায়ভিত্তিক, পরিবেশ ও নারীবান্ধব সমাজ গঠনের আহ্বান পরিবেশ উপদেষ্টার

top1

শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে রনক্ষত্র তিতুমীর কলেজে, আহত ৮

Published

5 hours ago

on

ঢাকা- রাজধানীর তিতুমীর কলেজে মধ্যরাতে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রাত সাড়ে বারোটার দিকে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হলেও তা দ্রুতই সংঘর্ষে রূপ নেয়। লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করে একে অপরের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কলেজ ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে, যা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *