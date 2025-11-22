top1
শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে রনক্ষত্র তিতুমীর কলেজে, আহত ৮
ঢাকা- রাজধানীর তিতুমীর কলেজে মধ্যরাতে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে তীব্র সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রাত সাড়ে বারোটার দিকে ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। প্রথমে কথাকাটাকাটি শুরু হলেও তা দ্রুতই সংঘর্ষে রূপ নেয়। লাঠিসোটা ও দেশীয় অস্ত্র ব্যবহার করে একে অপরের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে অন্তত আটজন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এবং বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং কলেজ ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে তিতুমীর কলেজে ছাত্রদল ও শিবিরের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে উত্তেজনা বিরাজ করছে, যা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।