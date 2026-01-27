ক্যাম্পাস
শিবির ব্যক্তিগত জীবনাচরণে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে: অভিযোগ ডাকসু নেত্রী তন্বীর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নিয়ে বরগুনার জামায়াত নেতা মো. শামীম আহসানের বক্তব্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁর ওই বক্তব্যের প্রতিবাদে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ ও তাঁর কুশপুতুল দাহ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন ছাত্রসংগঠনের নেতারা। এই প্রতিবাদে অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক ও জুলাইয়ে ছাত্রলীগের নির্যাতনের শিকার সানজিদা আহমেদ তন্বী। এরপর থেকে তন্বী সামাজিক মাধ্যমে হয়রানির শিকার হচ্ছেন। তাকে হয়রানি করছে ইসলামি ছাত্রশিবির।তন্বী বলছেন, শিবিরের বিপক্ষে রা’ করে পার পেয়েছেন এমন মেয়ে মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তথা সারা দেশেই নাই। তন্বী এও বলছেন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচরণে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে।এক ফেসবুক পোস্টে তন্বী বলেন, বরগুনার এক জামায়াত নেতা সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডাকসুকে বেশ্যাখানা বলছিলেন।আমার মনে হয়েছে আমার প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে এটি অগ্রহণযোগ্য ও কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য। তার প্রতিবাদেই নেমেছিলাম আমি বা আমার মতো অনেকে। এটা তাদের নির্বাচন, ইডিওলোজি বা অন্য কোনো প্রেক্ষাপটেই না। জাস্ট আমাদের ইনস্টিটিউট নিয়ে নোংরা মন্তব্য করায়। পরে সে এই বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে ভিডিও বার্তাও দিলো।শিবির তন্বীর প্রতিবাদ কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না জানিয়ে এই নেত্রী বলছেন, কিন্তু বিষয়টা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না আমার বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিবিরকর্মী বা শিবিরমনারা। তার কিছু ডেমো তো স্ক্রিনশটসহ দিলামই! শিবিরের বিপক্ষে রা’ করে পার পেয়েছেন এমন মেয়ে মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় তথা সারা দেশেই নাই! সেই হিসেবে আমারটা মনে হয় অনেক কম। তাও গতকাল থেকে মিথ্যা, গল্প মিশিয়ে আমার যতরকমভাবে চরিত্রহনন করা যায়; করেছে, করে যাচ্ছে। জেলা পর্যায়েরগুলা ডিরেক্ট বললেও শহুরে, ভার্সিটি পড়ুয়া সিম্প্যাথাইজাররা বলছেন একটু ভিন্নভাবে।ডাকসু নেত্রী আরো বলেন, কোনো সন্দেহ নেই শিবির একসময় মজলুম ছিল। তাদের প্রতি প্রচুর নির্যাতন হয়েছে। কিন্তু সুযোগ পেয়ে, পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূলে পেয়ে এরাও কি বাড়াবাড়ি করছে না! মানুষ একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে, ভিন্ন বক্তব্য দিলেই তো তেড়ে আসে! মানুষের ব্যক্তিগত জীবনাচরণে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে!সানজিদা আহমেদ তন্বী সবশেষে বলেন, যাই হোক, আপনারা মনের জ্বালা মেটাতে গালি দেন, তাও শান্তিতে থাকেন। এসব গালিতে খুব একটা কিছু হয় না আমার, বেশ শক্ত ধাচের মানুষ আমি। ছাত্রলীগও আমার আহতের ছবি নিয়ে কম নোংরামি করেনি। দুই গোষ্ঠীকে এক পাল্লায় মাপা লাগলো আরকি।
অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনে গোবিপ্রবির শিক্ষার্থীদের তীব্র ক্ষোভ
গোবিপ্রবি প্রতিনিধি :
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবির) বিজয় দিবস হলের খাবারে গাছের ডাল, গাছের পাতা ও শিকড় পাওয়া গেছে বলে অভিযোগ করেছেন শিক্ষার্থীরা।
আজ ২৭ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) দুপুর ১২:০০ টায় শিক্ষার্থীরা দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় মাছ ও পালংশাকের তরকারির মধ্যে গাছের পাতা, ডাল ও পালংকশাকের শিকড় পান। তখন তারা কয়েকটি ছবি তুলে হলের কর্মরত ব্যক্তিদের দেখালে প্রথম পর্যায়ে অস্বীকার করেন। কিন্তু তৎক্ষনাৎ স্বীকার করে এবং পরবর্তীতে সবজি সুন্দর করে বেছে ও ধুয়ে রান্নার কথা জানায়।
খাবারের মান নিয়ে বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রায়হান হাওলাদার বলেন, “স্বাস্থ্যসম্মত খাবার শিক্ষার্থীদের প্রাণের দাবি। অথচ হলের খাবারের মান একে তো দুর্বল তার উপর অস্বাস্থ্যকরভাবে রান্না করা হচ্ছে। যা শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলবে বলে আমি মনে করি। এমন অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশন করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। “
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সোহেল ইসলাম বলেন, “হলের খাবারে নিম্নমানের চাল, বাসি তরকারি, অস্বাস্থ্যকর রান্না ও ভেজালের অভিযোগ নতুন নয়- এটি দীর্ঘদিনের বাস্তবতা। সুষম ও নিরাপদ খাবার আমাদের মৌলিক অধিকার। সুস্থ দেহ ছাড়া যেমন সুস্থ থাকা অসম্ভব, তেমনি সুস্থ মন ছাড়া পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া যায় না। আমরা কোনো অনুগ্রহ চাইছি না- আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার দাবি করছি। খাবার নিয়ে ব্যবসা নয়, দায়িত্ব চাই।”
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিজয় দিবস হলের প্রভোস্ট সহযোগী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম বলেন, ‘আমি বিষয়টি জানিনা জানার চেষ্টা করছি। আর কি পাওয়া গেছে তাও দেখতেছি ‘
উল্লেখ্য, এর আগেও অস্বাস্থ্যকর খাবার পরিবেশনের ঘটনা জানা৷
গোবিপ্রবির প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ, আতঙ্কে শিক্ষার্থীরা!
গোবিপ্রবি প্রতিনিধি:
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (গোবিপ্রবি) প্রধান ফটকের সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অজ্ঞাতনামা কয়েকজন দুর্বৃত্ত মেইনগেটের সামনে এসে ককটেল নিক্ষেপ করে দ্রুত পালিয়ে যায়। বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটলে মুহূর্তেই এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
এদিকে এমন ঘটনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। দ্রুত দোষীদের গ্রেপ্তার ও ক্যাম্পাসে স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তারা।
এবিষয়ে প্রক্টর ড. আরিফুজ্জামান রাজিব বলেন,’আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি।আমার ধারণা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ভিতর আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য এটা করা হয়েছে। আমরা এর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।’
গোপালগঞ্জ জেলার এডিশনাল এসপি সরোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমরা সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। তদন্ত চলমান। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি দুর্বৃত্তদের শনাক্তকরনের জন্য। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়ায় পুলিশ টহল জোরদার করা হবে।
ঢাবির বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ, পাসের হার ৭ শতাংশ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান ইউনিটের স্নাতক (আন্ডারগ্র্যাজুয়েট) প্রোগ্রামে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।
এ বছর বিজ্ঞান ইউনিটে মোট ১ হাজার ৮৯১টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেন ১ লাখ ১৪ হাজার ১১৪ জন। ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেন ১ লাখ ২ হাজার ৯৩ জন। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ হাজার ৬২১ শিক্ষার্থী। পাসের হার ৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ। গত ২৭ ডিসেম্বর বিজ্ঞান ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
উত্তীর্ণদের মধ্যে বিজ্ঞান শাখা থেকে ৭ হাজার ২১২ জন, মানবিক শাখা থেকে ৩০০ জন এবং ব্যবসায় শিক্ষা শাখা থেকে ১০৯ জন রয়েছেন। এছাড়া অনিয়মের কারণে ৪ হাজার ২৭৮ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে।
ভর্তি পরীক্ষায় রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের নাফিম ফুয়াদ ফাতিন প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় হয়েছেন নটর ডেম কলেজের মাহির আহমেদ এবং তৃতীয় হয়েছেন নটর ডেম কলেজের নাবিদ হাসান।
ভর্তি পরীক্ষার বিস্তারিত ফলাফল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট admission.eis.du.ac.bd-এ পাওয়া যাবে। এছাড়া গ্রামীণফোন, বাংলালিংক বা টেলিটক মোবাইল নম্বর থেকে DU SCI লিখে ১৬৩২১ নম্বরে পাঠিয়ে ফিরতি এসএমএসের মাধ্যমে জানা যাবে ফল।
উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা আগামী ২৭ জানুয়ারি বিকেল ৩টা থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টা পর্যন্ত বিস্তারিত ফরম ও বিষয় পছন্দক্রমের ফরম পূরণ করতে পারবেন।
বিভিন্ন কোটায় আবেদনকারীদের আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট কোটার ফরম সংগ্রহ করে যথাযথভাবে পূরণ করে ওই সময়ের মধ্যেই জমা দিতে হবে।
ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সাপেক্ষে আগামী ২৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অফিসে আবেদন করা যাবে। পুনঃনিরীক্ষণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে জানানো হবে।
