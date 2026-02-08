Connect with us

top1

শেখ হাসিনা আর কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে আমাকে ফাঁসিতে ঝোলাত : বাবর

Published

11 minutes ago

on

নেত্রকোনা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী) আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেছেন, ‘২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানকে আমি শ্রদ্ধা করি। এই গণ-অভ্যুত্থান না হলে আমি আজ এখানে আসতে পারতাম না। শেখ হাসিনা আর কিছুদিন ক্ষমতায় থাকলে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিত। তাই ২৪-কে ভুলতে চাই না।

তেমনি ৭১-কেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ৭১-না হলে আমরা এই স্বাধীন দেশ এবং লাল-সবুজের পতাকা পেতাম না।’

রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরের শহীদ আলী উছমান শিশু পার্কে বিএনপি ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মোহনগঞ্জ উপজেলার শাখার উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, ‘মদন, মোহনগঞ্জ ও খালিয়াজুরী উপজেলার লোকজনের কাছে আমি চির ঋণী।

আমি জেলে যাওয়ার পর আপনারা আমার জন্য রোজা রেখেছেন, মানত করেছেন, নামাজ পড়ে দোয়া করেছেন। আপনাদের দোয়ার কারণেই আজ আমি ফিরে আসতে পেরেছি। এ সময় তিনি সবার কাছে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।’

মোহনগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সভাপতি সেলিম কার্ণায়েনের সভাপতিত্বে ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম রব্বানী পুতুলের সঞ্চালনায় জনসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য কৃষিবিদ চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল ফারুক, নেত্রকোনা জেলা বিএনপির নেতা আব্দুল্লাহ আল মামুন খান রনি, জেলা বিএনপির নেতা ইমরান খান চৌধুরী, জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের জেলা সভাপতি রুখসানা খানিজ চৌধুরী পলমল, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক গোলাম এরশাদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম ভিপি, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলামের উপজেলা আহ্বায়ক মাওলানা মাছুম আহমেদ, জমিয়ত নেতা মাওলানা মাহমুদুল হাসান প্রমুখ।

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

top1

নির্বাচন: ৪ দিন বন্ধ ইন্টারনেট ব্যাংকিং, এমএফএসেও কঠোর কড়াকড়ি

Published

7 seconds ago

on

ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬

By

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাকার অবৈধ লেনদেন ও অপব্যবহার ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে গেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ভোটকে সামনে রেখে আগামী চার দিন দেশের সব ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা সীমিত এবং মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) বা মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেনের সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী, রোববার রাত ১২টা থেকে শুরু হয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিনগত রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত টানা ৯৬ ঘণ্টা এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকবে।

মোবাইল ব্যাংকিংয়ে লেনদেন ১০০০ টাকা

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে, বিকাশ, নগদ বা রকেটের মতো এমএফএস সেবার মাধ্যমে এখন থেকে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি (P2P) লেনদেনের ক্ষেত্রে একবারে সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা পাঠানো যাবে। একজন গ্রাহক দিনে সর্বোচ্চ ১০টি লেনদেনে মোট ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত পাঠাতে পারবেন।

সাধারণ সময়ে এসব ক্ষেত্রে লেনদেনের সীমা অনেক বেশি থাকলেও নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে এই সাময়িক কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে।

বন্ধ থাকবে ইন্টারনেট ব্যাংকিং (IBFT)

নির্বাচনী এই চার দিন ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশের আওতাধীন আইবিএফটির (IBFT) মাধ্যমে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে বা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে টাকা পাঠানো সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ, বিভিন্ন ব্যাংকের অ্যাপ ব্যবহার করে তাৎক্ষণিক টাকা পাঠানোর সুবিধাটি এই সময়ে পাওয়া যাবে না।

সচল থাকবে যেসব সেবা

তবে সাধারণ গ্রাহকদের কেনাকাটা ও নাগরিক সুবিধার কথা চিন্তা করে কিছু সেবা শিথিল রাখা হয়েছে।

মার্চেন্ট পেমেন্ট: দোকান বা অনলাইন শপে কেনাকাটার পর পেমেন্ট করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়ম বজায় থাকবে।

পরিষেবা বিল: বিদ্যুৎ, পানি বা গ্যাস বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনো বিধিনিষেধ থাকবে না।

নজরদারি ও আইনি ব্যবস্থা

এমএফএস প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রতিটি লেনদেনের ওপর ২৪ ঘণ্টা নিবিড় পর্যবেক্ষণ (Close Monitoring) চালানোর নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক লেনদেন নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট থানায় রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে একটি করে ‘জরুরি রেসপন্স সেল’ গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, এমএফএসের মাধ্যমে কোনো আর্থিক অপরাধ সংগঠিত হলে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে প্রয়োজনীয় সব তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।

Continue Reading

top1

দেশ কারো জমিদারি নয়, রাজার ছেলে রাজা হবে, তা আমরা মানি না: জামায়াত আমির

Published

3 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬

By

বাংলাদেশের রাজনীতি অবৈধ সুবিধা ও দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। রবিবার (৮ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফাইড ফেসবুক আক্যাউন্টে দেয়া এক পোস্টে এই মন্তব্য করেন তিনি।

জামায়াত আমির লেখেন, বাংলাদেশের রাজনীতি অবৈধ সুবিধা ও দুর্নীতির আঁতুরঘরে পরিণত হয়েছে। এখানে রাজনীতি ও নেতৃত্ব যেন পারিবারিক সম্পত্তি। এই দেশ কারো জমিদারি নয়। রাজার ছেলে রাজা হবে, তা আমরা মানি না। যোগ্য যে কেউ এদেশে আগামীর নেতৃত্ব দেবে, ইনশাআল্লাহ।

তিনি বলেন, আমরা কথা দিয়েছি, আমাদের এমপিরা রাষ্ট্রের দেওয়া প্লট গ্রহণ করবে না, রাষ্ট্রের বিলাসী গাড়ি ব্যবহার করবে না, অন্য কোনো বিশেষ সুবিধাও গ্রহণ করবে না। এমপিদের পরিবারের সম্পদের হিসাব জনগণের সামনে প্রকাশ করা হবে। লুটের লাইসেন্স গ্রহণ নয়, আমানাত হিসেবে রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করাই হবে আমাদের লক্ষ্য। দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসীদের রাজনৈতিক আশ্রয়, কোনোটিই আমরা করবো না এবং কাউকে করতেও দেবো না।

এই নির্বাচন সুবিধাবাদীদের জন্য নয় মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, এই নির্বাচন খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের মুক্তির নির্বাচন। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়তে চাই যেখানে মায়েরা তাদের মেয়েদের নিয়ে চিন্তিত থাকবে না, যুবকদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা হবে না, অর্থের বিনিময়ে ন্যায়বিচার বিক্রি হবে না। সবার মেধা ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে আমরা আগামীর আধুনিক বাংলাদেশ গড়তে চাই।

Continue Reading

top1

ধানের শীষের বিজয় হলে ঢাকাতে ৪০টি খেলার মাঠ হবে

Published

3 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৮, ২০২৬

By

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ধানের শীষের বিজয় হলে ঢাকা শহরে অন্তত ৪০টি খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান ও ঢাকা-১৭ আসনের প্রার্থী তারেক রহমান। রোববার রাজধানীর মিরপুরের ইসিবি চত্বরে আয়োজিত এক নির্বাচনি পথসভায় তিনি এ ঘোষণা দেন।

তারেক রহমান বলেন, যেহেতু এটি একটি নির্বাচনি পথসভা, তাই মানুষের চলাচলে ভোগান্তি এড়াতে তিনি বক্তব্য সংক্ষিপ্ত রাখবেন। তিনি বলেন, তিনি এই এলাকারই সন্তান। শৈশব, কৈশোর ও পারিবারিক জীবনের বড় একটি সময় এই এলাকাতেই কেটেছে। তার সন্তানদের জন্মও এই এলাকায় হয়েছে, এমনকি তাঁর ও তাঁর ভাইয়ের বিয়েও এখানেই সম্পন্ন হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

তিনি বলেন, ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়া ও আল্লাহর রহমতে যদি ১২ তারিখে বিএনপি সরকার গঠন করতে পারে, তাহলে শুধু ঢাকা-১৭ আসনে নয়, বরং সমগ্র ঢাকা শহরে অন্তত ৪০টি খেলার মাঠ নির্মাণ করা হবে। এতে আমাদের সন্তানেরা খোলা মাঠে খেলাধুলার সুযোগ পাবে এবং মুরুব্বি, মা-বোনেরা প্রয়োজন অনুযায়ী সময় মাঠে হাঁটাচলা করতে পারবেন।

এলাকার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরে তারেক রহমান বলেন, যে সড়কটি রয়েছে, তা দীর্ঘদিন ধরেই প্রশস্তকরণের দাবি রয়েছে। বিএনপি সরকার গঠন করলে মানুষের বসবাস ও নির্বিঘ্ন চলাচলের স্বার্থে ওই সড়কের প্রসার ঘটানো হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

পথসভার শেষ পর্যায়ে তিনি এলাকাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, আপনাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন—সবার কাছে বিনীতভাবে অনুরোধ জানাবেন ১২ তারিখে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য। আমি এই এলাকার সন্তান, আপনাদেরই সন্তান। ছোটবেলা থেকে এই এলাকায় বড় হয়েছি। তাই এই এলাকার মানুষের সেবা করার সুযোগ আমাকে দিন।

শেষে তিনি দেশবাসী ও এলাকাবাসীর কাছে দোয়া কামনা করে বলেন, ইনশাল্লাহ সুযোগ পেলে তিনি শুধু এই এলাকা নয়, সমগ্র বাংলাদেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করবেন।

Continue Reading

Trending