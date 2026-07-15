সহজ উপায়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রয়লার মুরগির স্যুপ

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সহজ উপায়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রয়লার মুরগির স্যুপ
লাইফস্টাইল ডেস্ক
সহজলভ্য, তুলনামূলক সাশ্রয়ী এবং অল্প সময়েই রান্না করা যায় বলে ব্রয়লার মুরগি এখন অনেক পরিবারের নিয়মিত খাবারের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। ঝোল, ভুনা, কোরমা কিংবা ফ্রাইয়ের পাশাপাশি এই মুরগি দিয়ে তৈরি করা যায় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর স্যুপও। বিশেষ করে সকালের নাশতা বা বৃষ্টিভেজা বিকেলে এক বাটি গরম স্যুপ এনে দিতে পারে ভিন্ন স্বাদ।
ব্রয়লার মুরগির স্যুপ তৈরি করতে খুব বেশি উপকরণের প্রয়োজন হয় না। সঠিক উপায়ে রান্না করলে সাধারণ উপকরণ দিয়েই তৈরি করা সম্ভব মুখরোচক একটি পদ।
যেসব উপকরণ লাগবে:
ব্রয়লার মুরগির মাংস, পেঁয়াজ কুচি, আদা ও রসুন বাটা, গাজর, ক্যাপসিকামসহ পছন্দের সবজি, গোলমরিচের গুঁড়া, পরিমাণমতো লবণ, সামান্য তেল বা মাখন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পানি।
প্রস্তুত প্রণালি:
প্রথমে মুরগির মাংস ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এরপর একটি পাত্রে সামান্য তেল বা মাখন গরম করে পেঁয়াজ কুচি, আদা ও রসুন হালকা ভেজে নিন। এবার মুরগির মাংস দিয়ে কয়েক মিনিট কষিয়ে প্রয়োজনমতো পানি যোগ করুন।
মাংস নরম হয়ে এলে এতে গাজর, ক্যাপসিকামসহ পছন্দের সবজি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করুন। সবশেষে স্বাদমতো লবণ ও গোলমরিচের গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে গরম গরম ব্রয়লার মুরগির সুস্বাদু স্যুপ।
রান্নার আগে মুরগি ভালোভাবে পরিষ্কার করা জরুরি। অতিরিক্ত তেল বা মসলা ব্যবহার না করে পরিমিত মসলায় রান্না করলে স্বাদ যেমন বজায় থাকে, তেমনি খাবারও হয় স্বাস্থ্যকর। পাশাপাশি মুরগি ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে কি না, সেটিও নিশ্চিত করতে হবে।
অল্প সময়ে সহজে তৈরি করা যায় এবং স্বাদ ও পুষ্টিগুণে ভরপুর হওয়ায় ব্রয়লার মুরগির স্যুপ হতে পারে পরিবারের সব সদস্যের জন্য একটি চমৎকার খাবার।
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কুয়েতে মার্কিন সামরিক স্থাপনাতে ড্রোন-মিসাইল ছুড়ল ইরান
আন্তর্জাতিক ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক হামলার জবাবে কুয়েতে অবস্থানরত মার্কিন সামরিক স্থাপনাকে লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) রাত প্রায় ১০টার দিকে কুয়েতের সশস্ত্র বাহিনী এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ইরান থেকে ছোড়া ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করতে দেশটির প্রতিরক্ষা বাহিনী কাজ করছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি বিবেচনায় সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত না হয়ে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছে কুয়েতের সেনাবাহিনী।
এর কিছুক্ষণ আগে ইরানের কিশ ও কেশম দ্বীপ লক্ষ্য করে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার রাত পৌনে ১০টার দিকে ইরানি সংবাদমাধ্যমের বরাতে এ তথ্য জানায় আল-জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়, গত তিন দিন ধরেই দ্বীপ দুটিতে দফায় দফায় হামলা চালিয়ে আসছে মার্কিন বাহিনী। মঙ্গলবারের নতুন হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রকাশ করেনি ইরান।
কেশম দ্বীপকে ইরানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। হরমুজ প্রণালিতে অবস্থিত ইরানের দ্বীপগুলোর মধ্যে এটি সবচেয়ে বড়। এই দ্বীপের মাধ্যমে হরমুজ প্রণালিতে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করে তেহরান। বিভিন্ন সূত্রের ধারণা, সেখানে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্র মজুত রয়েছে। এ কারণেই সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দ্বীপটিকে লক্ষ্য করে বারবার হামলা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।
সূত্র: আল-জাজিরা
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প্রায় অকেজো অবস্থায় ইবির প্রধান ফটক সংলগ্ন টিউবওয়েল, চরম ভোগান্তিতে শিক্ষার্থী-দোকানি-পথচারী
ইবি প্রতিনিধি
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) প্রধান ফটক সংলগ্ন একমাত্র টিউবওয়েলটি দীর্ঘদিন ধরে প্রায় অকেজো হয়ে পড়েছে। প্রায় তিন মাস ধরে বারবার বিকল হওয়ায় নিরাপদ পানির সংকটে পড়েছেন শিক্ষার্থী, পথচারী, প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনকারী আনসার সদস্য এবং আশপাশের দোকানিরা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কয়েক দফা মেরামত করা হলেও তা স্থায়ী সমাধান না হওয়ায় দুই-এক দিনের মধ্যেই আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ সংশ্লিষ্টদের।
সরেজমিনে দেখা যায়, প্রধান ফটকের পাশে স্থাপিত টিউবওয়েলটি থেকে স্বাভাবিকভাবে পানি ওঠে না। কখনো একেবারেই পানি পাওয়া যায় না, আবার কখনো অল্প সময়ের জন্য সচল থাকলেও দ্রুত বিকল হয়ে পড়ে। ফলে তীব্র গরমে কিংবা দীর্ঘ সময় ক্যাম্পাসে অবস্থান করা শিক্ষার্থী ও পথচারীদের বিশুদ্ধ পানির জন্য চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম বলেন, “প্রধান ফটক দিয়ে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করেন। এখানে একমাত্র পানির উৎস এই টিউবওয়েল। কিন্তু বেশিরভাগ সময়ই এটি নষ্ট থাকে। কয়েক দিন পরপর মেরামত করা হলেও আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। স্থায়ীভাবে সমস্যার সমাধান না হলে ভোগান্তি থেকেই যাবে।”
প্রধান ফটকের সামনে ফল বিক্রেতা এক দোকানি বলেন, “আমরা দোকানের কাজে এবং খাওয়ার জন্য এই টিউবওয়েলের পানির ওপর নির্ভর করি। নষ্ট থাকলে অনেক দূর থেকে পানি আনতে হয়। এতে সময় যেমন নষ্ট হয়, তেমনি ব্যবসাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।”
প্রধান ফটকে দায়িত্ব পালনকারী এক আনসার সদস্য বলেন, “আমরা সারাদিন এখানেই দায়িত্ব পালন করি। পানি না থাকলে খুবই সমস্যায় পড়তে হয়। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনকে জানিয়েছি। তারা লোক পাঠিয়ে মেরামতও করেছে। কিন্তু দুই দিন যেতে না যেতেই আবার নষ্ট হয়ে যায়। এতে একই সমস্যা বারবার তৈরি হচ্ছে।”
আরেক পথচারী বলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশপথে এমন একটি মৌলিক সেবার অবস্থা খুবই হতাশাজনক। বাইরে থেকে কেউ এলে বিশুদ্ধ পানির জন্য সমস্যায় পড়েন। দ্রুত স্থায়ী সমাধান করা প্রয়োজন।”
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস প্রধান মোহা. আলাউদ্দিন বলেন, “আমরা বিষয়টি অবগত হওয়ামাত্র প্রকৌশল অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকিটা প্রকৌশল অফিস জানে। প্রায় এক সপ্তাহ আগেই পাঠানো হয়েছে।”
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী এ. কে. এম শরীফ উদ্দীন বলেন, “কিছুদিন আগে আমরা এস্টেট অফিস থেকে একটি ফাইল পেয়েছি। যাচাই-বাছাই চলছে। যাচাই-বাছাই শেষে ঠিক করার জন্য চূড়ান্ত ও যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
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ইবিতে ‘যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধ’ নীতিমালা উন্মোচন
ইবি প্রতিনিধি
বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত— ধর্ম, বর্ণ, বয়স, পেশা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমান সুযোগ এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতকরণ সহ ব্যক্তিগত সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে ‘যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধ নীতিমালা-২০২৬’ প্রণয়ন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম মতিনুর রহমান এই নীতিমালার পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। এটি হাইকোর্টের নীতিমালার আলোকে গত ৩০ জানুয়ারি (২০২৬) অনুষ্ঠিত ২৭২তম সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদন পেয়েছে।
নীতিমালার লক্ষ উদ্দেশ্য:
আক্রান্ত, ক্ষতিগ্রস্ত ও ভুক্তভোগীদের প্রতিকারের ব্যবস্থা সহ অভিযোগ প্রদানের নিরাপদ ও সহজিকরণ, অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা, বিচারপ্রার্থী বা তার পরিবারের সদস্যদের হয়রানি বা নিগৃহীত করাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে সুনির্দিষ্ট করা এবং গোপনীয়তা বজায় রেখে ব্যক্তি সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
যা যা যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন:
শ্রেণি কক্ষের ভিতরে বাহিরে অবাঞ্ছিত মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, কটূক্তি, টিটকারি, চলাফেরার সময় পিছু নেওয়ার মাধ্যমে উত্যক্ত করা, চিঠিপত্র বা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে হেয় করা বা উত্যক্ত করার চেষ্টা, যৌন উস্কানিমূলক, বিদ্বেষমূলক কুৎসা রটানো, শ্রেণি কক্ষে অপ্রাসঙ্গিক যৌন বিষয় উত্থাপন করে হয়রানিমূলক আচরণ, যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে চরিত্র হননের চেষ্টা, বলপূর্বক প্রেমের সম্মতির জন্য উত্যক্ত করা এবং প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের কারণে চাপ সৃষ্টি ও হুমকি প্রদান, যৌন কামনা চরিতার্থে কারো শরীরে স্পর্শ করা, ভয় বা প্রলোভন দেখিয়ে বা ক্ষমতাকে অপব্যবহার করে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ও ধর্ষণের চেষ্টা বা ধর্ষণ করা ইত্যাদি যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন বুঝাবে।
শাস্তি নির্ধারণ:
যৌন হয়রানি প্রতিরোধকল্পে গঠিত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে সকল পর্যায় শেষ করবে এবং অপরাধীর শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করবে। উক্ত কমিটি কর্তৃক কোন অভিযোগের তদন্ত চলাকালে নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে সাময়িকভাবে সকল দায়িত্ব থেকে এবং শিক্ষার্থীকে সাময়িকভাবে শিক্ষাকার্যক্রম থেকে বিরত রাখবে।
এছাড়া অপরাধী শিক্ষার্থী হলে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী লিখিত সতর্কীকরণ, সেমিস্টার বা ইয়ার বা চিরতরে বহিষ্কার সহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবে। অপরাধী যদি শিক্ষক হয় তাহলে ইনক্রিমেন্ট বন্ধ এবং অভিযোগকারীকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদান, অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক অবসর বা চাকুরিচ্যুত সহ পুলিশের কাছে হস্তান্তর।
যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. রোকসানা বেগম মিলি বলেন, নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে এই পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভবনে বিল বোর্ড আকারে স্থাপনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন হল ও বিভাগে এ বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।
পুস্তিকার মোড়ক উন্মোচনের সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. একেএম মতিনুর রহমান বলেন, “হাইকোর্ট প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে আমাদের এখানে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধকল্পে গঠিত কমিটি আছে এবং সেই কমিটি এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করেছেন। আগামী ১ আগস্ট ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের অরিয়েন্টেশন; আমরা তাদের দিয়েই এই পুস্তিকা প্রচারের যাত্রাটা শুরু করব ইনশাআল্লাহ।
এছাড়াও তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরকে সতর্ক করার জন্য বিলবোর্ড স্থাপন করা হচ্ছে। যিনি কমিটির আহ্বায়ক তাকে ইতোমধ্যেই আমি অনুরোধ করেছি যে, বিভিন্ন বিভাগে একাডেমিক কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাতে এটি প্রচার করা হয়। প্রথম পর্যায়ে এতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে তবে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি এবং আগামীতে আমরা এই ভুল ত্রুটিগুলোকে ওভারকাম করে শিক্ষার্থীদের মাঝে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো। আমি সংশ্লিষ্টদেরকে বলেছি শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে রিচ করতে পারে ইমেইল অথবা নাম্বার দেওয়া হবে যাতে ভুক্তভোগীরা অভিযোগ জমা দিতে পারে।”
সহজ উপায়ে তৈরি করুন সুস্বাদু ব্রয়লার মুরগির স্যুপ
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