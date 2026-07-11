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সাইবার হামলার দাবি এএফএর, বিতর্কিত ই-মেইল পাঠানোর অভিযোগ অস্বীকার

Published

7 minutes ago

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মিসরের বিপক্ষে আর্জেন্টিনার নাটকীয় ৩-২ গোলের জয়ের পর তৈরি হওয়া বিতর্কের মধ্যেই সাইবার হামলার শিকার হওয়ার দাবি করেছে আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ)। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া কিছু ই-মেইলকে ভুয়া উল্লেখ করে সংস্থাটি জানিয়েছে, তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাকাউন্টে অননুমোদিত প্রবেশ করে এসব বার্তা পাঠানো হয়েছে।

বিশ্বকাপের শেষ ষোলোতে গত মঙ্গলবার (৭ জুলাই) আটলান্টায় মিসরকে ৩-২ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। তবে ম্যাচের রেফারিং নিয়ে শুরু থেকেই বিতর্ক চলছে।

এমন পরিস্থিতিতে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম লা কায়ে দাবি করে, ম্যাচ শেষে এএফএর অফিসিয়াল ই-মেইল অ্যাকাউন্ট থেকে কয়েকজন সাংবাদিকের কাছে কিছু বার্তা পাঠানো হয়। ওই বার্তাগুলোতে দাবি করা হয়, আর্জেন্টিনা প্রকৃতপক্ষে ম্যাচ জেতেনি এবং ফলাফল এসেছে ‘দুর্নীতিগ্রস্ত রেফারিংয়ের’ কারণে। একই সঙ্গে মিসরের ফুটবলারদের পারফরম্যান্সেরও প্রশংসা করা হয়।

প্রতিবেদনটিতে আরও বলা হয়, এএফএর অভ্যন্তরীণ একটি সূত্রের বরাত দিয়ে ধারণা করা হচ্ছে, মিসরীয় বংশোদ্ভূত একদল হ্যাকার এই সাইবার হামলার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে।

ঘটনার পরপরই এক বিবৃতিতে এএফএ জানায়, তাদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক অ্যাকাউন্ট থেকে কিছু ই-মেইল পাঠানোর বিষয়টি শনাক্ত করা হয়েছে। তবে সেগুলো সংস্থার কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী পাঠাননি এবং এসব বার্তার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অনুমোদনও ছিল না।

এএফএ আরও জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে পাঠানো যেকোনো সন্দেহজনক বার্তা, বিশেষ করে যেখানে কোনো লিংক, ফাইল বা ব্যক্তিগত তথ্য চাওয়া হয়েছে, সেগুলো উপেক্ষা করার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। একই সঙ্গে পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে এবং নিরাপত্তা জোরদারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে।

মিসরের বিপক্ষে ম্যাচে প্রথমার্ধ শেষে ২-০ গোলে পিছিয়ে ছিল আর্জেন্টিনা। ইয়াসের ইব্রাহিম ও মোস্তফা জিকোর গোলে এগিয়ে যায় মিসর। তবে শেষ ১১ মিনিটে ক্রিস্টিয়ান রোমেরো ব্যবধান কমানোর পর লিওনেল মেসি সমতা ফেরান। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে এনজো ফার্নান্দেজের গোলে অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের জয় নিশ্চিত করে লিওনেল স্কালোনির দল।

এই জয়ের ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা আর্জেন্টিনা আগামী রোববার (১২ জুলাই) বাংলাদেশ সময় সকাল ৭টায় সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে।

এদিকে ম্যাচ শেষে রেফারিং নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন মিসরের প্রধান কোচ হোসাম হাসান। তার অভিযোগ, ম্যাচ পরিচালনায় আর্জেন্টিনা বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। এমনকি বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের টুর্নামেন্টে ধরে রাখা এবং লিওনেল মেসিকে প্রতিযোগিতায় রাখার জন্য অদৃশ্য চাপ কাজ করেছে বলেও দাবি করেন তিনি।

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কর্ণফুলীর ঝোপ থেকে উদ্ধার ব্রাজিলে তৈরি ৯ এমএম পিস্তল

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19 minutes ago

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জুলাই ১১, ২০২৬

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চট্টগ্রামের কর্ণফুলীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে একটি ঝোপ থেকে ব্রাজিলে তৈরি একটি ৯ এমএম (9 MM) পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। পরিত্যক্ত অবস্থায় পাওয়া অস্ত্রটি সম্প্রতি থানা থেকে লুট হওয়া সরকারি পিস্তল কি না, তা নিশ্চিত হতে ব্যালিস্টিক পরীক্ষা ও প্রযুক্তিগত তদন্তের উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ৫০ মিনিটের দিকে কর্ণফুলী থানার চরলক্ষ্যা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সৈন্যারটেক পুলসংলগ্ন চার রাস্তার মোড় এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় একটি ঝোপের ভেতর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় পিস্তলটি উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটির বডি লোহার এবং বাঁট প্লাস্টিকের তৈরি। পিস্তলের এক পাশে ইংরেজিতে ‘TAURUS’ এবং অন্য পাশে ‘MADE IN BRAZIL’ লেখা খোদাই করা রয়েছে। তবে অস্ত্রটির ট্রিগার ও ফায়ারিং পিন অক্ষত থাকলেও এর সঙ্গে কোনো ম্যাগাজিন পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভাষ্য, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রটি ব্রাজিলের সুপরিচিত অস্ত্র নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টরাস (TAURUS)-এর তৈরি ৯ এমএম ক্যালিবারের একটি সেমি-অটোমেটিক পিস্তল। প্রাথমিকভাবে এটিকে প্রতিষ্ঠানটির জি-৩ (G3) সিরিজের মডেল বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এ ধরনের পিস্তল ব্যবহার করে থাকে। ফলে এটি কোনো সরকারি সংস্থার বরাদ্দকৃত অস্ত্র ছিল কি না কিংবা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের তালিকাভুক্ত কি না, তা ব্যালিস্টিক পরীক্ষা ও প্রযুক্তিগত তদন্ত শেষ হওয়ার পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কর্ণফুলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, “উদ্ধার হওয়া পিস্তলটির উৎস শনাক্তে কাজ চলছে। ব্যালিস্টিক পরীক্ষাসহ সব দিক গুরুত্বের সঙ্গে যাচাই করা হচ্ছে। তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

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‘হাল না ছাড়া’ মানসিকতার জন্যই আর্জেন্টিনাকে মনে রাখুক মানুষ: স্কালোনি

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30 minutes ago

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জুলাই ১১, ২০২৬

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বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নের পাশাপাশি নিজের দলকে অন্য এক পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চান আর্জেন্টিনার প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। তার প্রত্যাশা, ভবিষ্যতে মানুষ আর্জেন্টিনাকে এমন একটি দল হিসেবে মনে রাখবে, যারা কোনো পরিস্থিতিতেই লড়াই ছেড়ে দেয় না।

২০২২ সালে তার অধীনেই ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্বকাপ জেতে আর্জেন্টিনা। এবার টানা দ্বিতীয় শিরোপা জয়ের সুযোগও সামনে। ১৯৬২ সালের পর প্রথম দল হিসেবে পরপর দুটি বিশ্বকাপ জয়ের ইতিহাস গড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের সামনে।

বাংলাদেশ সময় আগামীকাল সকাল ৭টায় কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে কোয়ার্টার ফাইনালে সুইজারল্যান্ডের মুখোমুখি হবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ট্রফির চেয়ে তার কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ দলের মানসিকতা ও লড়াইয়ের স্পৃহা।

কানসাস সিটিতে সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।
কানসাস সিটিতে সংবাদ সম্মেলনে আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি।

সম্প্রতি আর্জেন্টিনার এক ১০ বছর বয়সী সমর্থকের আবেগঘন একটি ভিডিও দেখার অভিজ্ঞতা তুলে ধরে স্কালোনি বলেন, ‘আমি চাই এই জাতীয় দলটাকে সবাই এমন একটা দল হিসেবে মনে রাখুক, যারা কখনো হাল ছাড়ে না। আমরা কোচিং স্টাফ, খেলোয়াড়েরা—সবাই এই ভালোবাসার জন্যই ফুটবল খেলি। আমরা শুধু একটা জয়ের জন্য খেলি না। যখন হৃদয় থেকে আসা এমন আবেগ দেখি, সেটা সত্যিই অসাধারণ।’

স্কালোনির মতে, শিরোপার চেয়েও সমর্থকদের হৃদয়ে জায়গা করে নেওয়া এবং শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়ার মানসিকতাই একটি দলের সবচেয়ে বড় অর্জন।

এবারের বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব সহজেই পার করলেও নকআউট পর্বে কেপ ভার্দে ও মিসরের বিপক্ষে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। তবে সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, এনজো ফার্নান্দেজরা এখন বিশ্বকাপে টানা ১১ ম্যাচ অপরাজিত রয়েছে।

তবে সুইজারল্যান্ডকে কোনোভাবেই হালকাভাবে নিচ্ছেন না স্কালোনি। অভিজ্ঞ মিডফিল্ডার গ্রানিত জাকার নেতৃত্বে সুইসরা শক্ত প্রতিপক্ষ বলেই মনে করছেন তিনি।

আর্জেন্টাইন কোচ বলেন, ‘বিশ্বকাপে ওদের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও দারুণ অভিজ্ঞ সব খেলোয়াড় আছে ওদের দলে। তাই ম্যাচটা যে ভীষণ কঠিন হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা কলম্বিয়াকে হারিয়ে এসেছে, যারা এই বিশ্বকাপে দুর্দান্ত খেলছিল।’

কোয়ার্টার ফাইনালের এই বাধা পেরোতে পারলে সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ হবে ইংল্যান্ড অথবা নরওয়ে।

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বন্যাকবলিত চট্টগ্রামে জামায়াত আমির, দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ

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23 hours ago

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জুলাই ১০, ২০২৬

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টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রামের বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি তিনি তাদের হাতে ত্রাণসামগ্রী ও আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

শুক্রবার (১০ জুলাই) সকালে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছেই তিনি চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকায় যান। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা নেন এবং পানিবন্দি পরিবারগুলোর দুর্ভোগের কথা শোনেন।

পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। তিনি দেশের বিত্তবান ব্যক্তি, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী বন্যাদুর্গতদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

দলীয় সূত্রে জানা যায়, বাঁশখালীর কর্মসূচি শেষে তিনি সাতকানিয়ার বন্যাকবলিত এলাকাও পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি চট্টগ্রাম মহানগরের জলাবদ্ধতা ও পাহাড়ধসে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ এবং দুর্গতদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণেরও পরিকল্পনা রয়েছে।

অবিরাম বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে চট্টগ্রামের বাঁশখালী, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া ও চন্দনাইশসহ কয়েকটি উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ধসের ঘটনায় প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। এখনো অনেক পরিবার পানিবন্দি অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে।

পরিদর্শনের সময় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালক মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান, কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরী এমপি, চট্টগ্রাম মহানগর আমির মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম, দক্ষিণ জেলা আমির আনোয়ারুল আলম চৌধুরী, চট্টগ্রাম-১৬ আসনের সংসদ সদস্য মাওলানা জহিরুল ইসলাম এমপিসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন

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