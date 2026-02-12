সাড়ে ৪ ঘণ্টায় ৩২ হাজার ৭৮৯ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৩২.৮৮ শতাংশ

top3
সাড়ে ৪ ঘণ্টায় ৩২ হাজার ৭৮৯ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৩২.৮৮ শতাংশ
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও সমসাময়িক গণভোটে ভোটগ্রহণ শুরুর প্রথম সাড়ে ৪ ঘণ্টায় ৩২ হাজার ৭৮৯টি কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী সারাদেশে গড়ে ৩২ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১২টায় নির্বাচন ভবনে আয়োজিত ভোটগ্রহণ দিনের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে তিনি নির্বাচন পরিস্থিতির সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন।
ইসি সচিব বলেন, ‘এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, সারাদেশের ৩২ হাজার ৭৮৯টি কেন্দ্রে গড়ে ৩২ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট পড়েছে। কোথাও ভোটগ্রহণ বন্ধ করার মতো কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।’
তিনি আরও জানান, সারাদেশের ৪২ হাজারের বেশি কেন্দ্রে সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলছে, যা বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলবে। ভোটগ্রহণ শেষে কেন্দ্রগুলোতে গণনা কার্যক্রম শুরু হবে।
এ পর্যন্ত পাওয়া তথ্যানুযায়ী, দেশের কোথাও বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। অধিকাংশ কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ হচ্ছে বলে জানায় নির্বাচন কমিশন। ভোটের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়মিত বিরতিতে গণমাধ্যমকে জানানো হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
মধ্যরাতে অবরুদ্ধ সারজিস আলম, এলাকায় উত্তেজনা
পঞ্চগড়ে এনসিপি পৌর শাখার সদস্যসচিব আমিনুর রহমান নিলুর কাছে চাঁদাবাজি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন দলটির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও ১১ দলীয় জোটের শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী সারজিস আলম।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাত ১১টার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে তিনি আমিনুর রহমান নিলুর বাড়িতে যান। এ সময় স্থানীয়রা ভোটকে কেন্দ্র করে সেখানে টাকার বস্তা থাকার অভিযোগ তুলে সারজিস আলমকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করেন। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হয়।
খবর পেয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। এ সময় সারজিস আলম নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করে পুনরায় চাঁদাবাজির অভিযোগ তুলে ধরেন এবং প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথা জানান।
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় সারজিস আলম বলেন, এনসিপির পঞ্চগড় পৌর শাখার সদস্যসচিব আমিনুর রহমান নিলু চাঁদাবাজির শিকার হয়েছেন। আমরা প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দিচ্ছি। চাঁদাবাজির পক্ষে সব প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে।
তিনি আরও বলেন, কিছু ফেসবুক পেজ ও আইডি থেকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে। সময়ই এর সাক্ষী হবে। এভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ফ্যাসিবাদ তৈরি হয়। আমরা কারও কাছ থেকে রাজনৈতিক পক্ষপাতমূলক আচরণ প্রত্যাশা করি না। মূলধারার গণমাধ্যমের উচিত সত্য তুলে ধরা।
একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু না হলে এবং আবার স্বৈরাচার তৈরি হলে এর পরিণতি ভালো হবে না।
ভোট ডাকাতদের গণধোলাই দেব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
ঢাকা-৮ আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত প্রার্থী নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী ভোট ডাকাতির চেষ্টা হলে প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত মধ্যরাতে বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় তিনি এ কথা বলেন।
‘শাপলা কলি’ প্রতীকের এই প্রার্থী বলেন, কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়মের আশঙ্কার তথ্য পাওয়া গেছে। তার ভাষ্য, ‘আজ সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ কেন্দ্র দখলের চেষ্টা হয়েছে বলে খোঁজ পেয়েছি। শাহজাহানপুরেও একটি কেন্দ্রে ২০-৩০ জন লোক অবস্থান করছিল, অথচ গেট খোলা ছিল।’ তিনি জানান, বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।
তিনি বলেন, ‘যদি কোনো ভোট ডাকাত নামে, আমরা ধরে প্রতিরোধ করব।’ একই সঙ্গে তিনি সাধারণ ভোটারদের মোবাইল ফোনে অনিয়মের ভিডিও ধারণ করে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।
নিজের জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করে নাসীরুদ্দীন পাটোয়ারী বলেন, ভোটাররা কেন্দ্রে এসে ভোট দেবেন এবং ‘শাপলা কলি’র জয় হবে বলে তিনি আশা করছেন। তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে সংসদে কাজ করবেন, না হলেও মানুষের জন্য কাজ চালিয়ে যাবেন।
এর আগে এক ফেসবুক লাইভে নির্বাচিত হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিতে আগ্রহের কথা জানান তিনি। এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ সুযোগ পেলে সারা দেশে অভিযান চালানোর কথাও উল্লেখ করেন।
মধ্যরাতে কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র সম্পর্কে তিনি বলেন, শান্তিবাগ স্কুল, সিদ্ধেশ্বরী স্কুল ও মতিঝিলের কয়েকটি স্কুল ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব তথ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে বলে জানান তিনি।
ঝিনাইদহে দাড়িপাল্লা প্রতীকের এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার
ঝিনাইদহে দাড়িপাল্লা প্রতীকের এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার করা হয়েছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) রাতে ঝিনাইদহ-৪ আসনের কালীগঞ্জ পৌরসভার ৫নং কেন্দ্র সলিমুন্নেছো মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে।
এদিকে, ঘটনার পর কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার রিজওয়ানা নাহিদ।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সেলিম রেজা বলেন, জব্দকৃত ২৩টি রেজাল্ট শীট জব্দ ও ছিড়ে ফেলা হয়েছে। নতুন রেজাল্ট শীট তৈরি করতে বলা হয়েছে এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, বলেও জানান তিনি। এই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের সহকারী প্রকৌশলী জেসমিন আরা।
মুন্সীগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের বাইরে মুহুর্মুহু ককটেল বিস্ফোরণ
মধ্যরাতে অবরুদ্ধ সারজিস আলম, এলাকায় উত্তেজনা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
