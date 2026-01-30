Connect with us

সামরিক ঘাঁটিতে হামলা নিহত ২০ জন, গ্রেপ্তার ১১

Published

1 minute ago

on

নাইজারের রাজধানী নিয়ামের দিওরি হামানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের একটি সামরিক ঘাঁটিতে হামলার ঘটনায় ২০ হামলাকারী নিহত হওয়ার দাবি করেছে দেশটির সরকার। একইসঙ্গে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই ঘটনায় ফ্রান্স, বেনিন এবং আইভরি কোস্টকে দায়ী করা হয়েছে। পাশাপাশি হামলা প্রতিরোধের জন্য রুশ সেনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে দেশটি।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) পরিদর্শন করার পর রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এই দাবি করেন জেনারেল আবদুরাহমানে তিয়ানি। ফ্রান্স, বেনিন ও আইভরি কোস্ট এখনও এ দাবির বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এছাড়া হামলার জন্য কোন সশস্ত্র গোষ্ঠী এখন পর্যন্ত দায় স্বীকার করেনি।

নাইজারের প্রেসিডেন্টের মহল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত দিওরি হামানি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গত বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বিস্ফোরণ এবং গুলির ঘটনা ঘটেছিল।

নাইজারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সালিফু মোডি জানান, হামলা প্রায় ৩০ মিনিট স্থায়ী হয়, তার পর আকাশ ও স্থল অভিযান চালানো হয়। এতে চারজন সামরিক সদস্য আহত হয়েছে এবং ২০ জন হামলাকারী নিহত হয়েছে। রাষ্ট্র টেলিভিশন জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে একজন ফরাসি নাগরিকও ছিল। ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তিয়ানি বলেন, আমরা তাদের ঘেউ ঘেউ শুনেছি, তারা আমাদের গর্জন শুনতে প্রস্তুত থাকুক।

ঘাঁটির সেনা রক্ষা করার জন্য তিনি রুশ সেনাদের ধন্যবাদ জানান। রাশিয়া সামরিক সহায়তা প্রদান করছে দেশটিতে আল-কায়েদা এবং আইএসআইএস-সংক্রান্ত বিদ্রোহ মোকাবিলায়।

জুলাই ২০২৩-এ নির্বাচিত নাগরিক প্রেসিডেন্ট মোহামেদ বাযুমকে উৎখাত করার পর থেকে নাইজার জেনারেল তিয়ানির নেতৃত্বে রয়েছে। নাইজার, মালি ও বুরকিনা ফাসোর সঙ্গে মিলে ‘আলায়েন্স অব সাহেল স্টেটস’ গঠন করেছে। পাশাপাশি দেশটি বিদ্রোহ দমন করতে দেশটি সংগ্রাম করছে। এই বিদ্রোহ তিন দেশে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে এবং লাখ লাখকে বাস্তুচ্যুত করেছে।

শীতকে বিদায় জানালেন সুনেরাহ

Published

12 minutes ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

লাইট, ক্যামেরা, গ্ল্যামার— সবকিছুকে ছাপিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে সুনেরাহ বিনতে কামাল। বড় পর্দা ও ওটিটি দুনিয়ায় ধারাবাহিক সাফল্যের পর এবার সামাজিক মাধ্যমে নতুন ঝড় তুলেছেন এই জনপ্রিয় অভিনেত্রী। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে একগুচ্ছ ছবি প্রকাশ করে ভক্তদের চমকে দিয়েছেন তিনি। স্টাইল, আত্মবিশ্বাস আর মোহময় উপস্থিতিতে মুহূর্তেই ভাইরাল সেই সব ফ্রেম, আর নেটদুনিয়ায় শুরু হয়েছে প্রশংসা আর আলোচনার ঢেউ।

সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেল ইনস্টাগ্রামে কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন সুনেরাহ। সেখানে তাকে একটি স্লিভলেস ও ব্যাকলেস হালকা নীল রঙের ম্যাক্সি ড্রেসে দেখা গেছে। এলোমেলো চুলে রোদেলা দুপুরে তার স্নিগ্ধ ও খোলামেলা এই উপস্থিতি নেটিজেনদের নজর কেড়েছে। ছবির ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, ‘মিষ্টি শীতকে এক টুকরো বিদায়’।

সুনেরাহর শেয়ার করা এই ছবিগুলোতে ভক্তরা তাদের মুগ্ধতা প্রকাশ করছেন। কেউ কেউ তার গ্ল্যামারের প্রশংসা করে শেয়ার করছেন, আবার কেউ মন্তব্য করছেন তার ফ্যাশন সেন্স নিয়ে। খোলামেলা ভঙ্গিতে ধরা দিলেও ছবিগুলোর নান্দনিকতা দর্শকদের মাঝে ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। অনেকেই তার এমন বোল্ড লুককে ‘উষ্ণতা ছড়ানো’র সাথে তুলনা করেছেন; এর আগেও এমন খোলামেলা লুকে ধরা দিয়ে আলোচনায় এসেছেন তিনি।

ছোট পর্দা, বড় পর্দা এবং ওটিটি, সব মাধ্যমেই সমানভাবে বিচরণ সুনেরাহর। দিন যত যাচ্ছে, তার অভিনয় শৈলীতে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন মাত্রা। অভিনয়ের পাশাপাশি তার এই ফ্যাশন সচেতনতা তাকে সমসাময়িক অভিনেত্রীদের থেকে আলাদা করে রেখেছে

‘ভারতীয় প্রক্সি বাহিনীর’ সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর তুমুল সংঘর্ষে নিহত ৪১

Published

19 minutes ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

বেলুচিস্তানে পৃথক দুটি অভিযানে ভারত-সমর্থিত মোট ৪১ সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম শাখা ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর)। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) জিও নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে আইএসপিআর জানায়, ফিতনা আল-খারিজ ও ফিতনা আল-হিন্দুস্তান নামের ভারতীয় প্রক্সি গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব সন্ত্রাসীকে ২৯ জানুয়ারি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে হত্যা করা হয়। প্রথমে হরনাই জেলার উপকণ্ঠে ফিতনা আল-খারিজ-এর উপস্থিতির খবর পেয়ে অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সময় নিরাপত্তা বাহিনী সন্ত্রাসীদের আস্তানায় কার্যকর আঘাত হানে এবং তীব্র গোলাগুলির পর ৩০ ভারত-সমর্থিত খারিজিকে হত্যা করে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, নিহত সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে, যা ঘটনাস্থলেই ধ্বংস করা হয়।

এরপর গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে পাঞ্জগুর জেলায় পৃথক আরেকটি অভিযান পরিচালিত হয়, যেখানে একটি সন্ত্রাসী আস্তানা ধ্বংস করা হয় এবং ফিতনা আল-হিন্দুস্তান-এর ১১ ভারত-সমর্থিত সন্ত্রাসীকে নিষ্ক্রিয় করা হয়।

অস্ত্র ও গোলাবারুদের পাশাপাশি, ২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর পাঞ্জগুরে সংঘটিত ব্যাংক ডাকাতির লুট করা অর্থও নিহত সন্ত্রাসীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। আইএসপিআর জানায়, এসব সন্ত্রাসী অতীতে বহু সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এই দুই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চলমান রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়, নিরাপত্তা বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আজম-ই-ইস্তেহকাম ভিশনের অধীনে নিরবচ্ছিন্ন বিদেশি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান পূর্ণ গতিতে অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে তালেবান আফগানিস্তানে ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে পাকিস্তান সীমান্তে সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা বেড়েছে। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখাওয়া (কেপি) ও বেলুচিস্তান প্রদেশ এসব হামলায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

গত ৬ জানুয়ারি এক সংবাদ সম্মেলনে আইএসপিআরের মহাপরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আহমেদ শরিফ চৌধুরী জানান, ২০২৫ সালে দেশজুড়ে মোট ৭৫ হাজার ১৭৫টি গোয়েন্দাভিত্তিক অভিযান পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে খাইবার পাখতুনখোয়ায় ১৪ হাজার ৬৫৮টি, বেলুচিস্তানে ৫৮ হাজার ৭৭৮টি এবং দেশের অন্যান্য এলাকায় ১ হাজার ৭৩৯টি অভিযান পরিচালিত হয়।

তিনি আরও জানান, গত বছর দেশে মোট ৫ হাজার ৩৯৭টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে ৩ হাজার ৮১১টি খাইবার পাখতুনখোয়ায়, ১ হাজার ৫৫৭টি বেলুচিস্তানে এবং অন্যান্য এলাকায় ২৯টি ঘটনা ঘটেছে। এসব অভিযানে মোট ২ হাজার ৫৯৭ জন সন্ত্রাসী নিহত হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।

চরম আতঙ্কে ইরানিরা

Published

6 hours ago

on

জানুয়ারি ৩০, ২০২৬

By

ইরানে গত ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ শুরু হওয়া সরকারবিরোধী আন্দোলনে ব্যাপক দমন-পীড়ন চালায় দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী। দেশজুড়ে চলা সেই তুমুল বিক্ষোভ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারলেও দেশটি সরকার এখন বিক্ষোভকারীদের গণগ্রেপ্তার অভিযান এবং ভয়-ভীতি প্রদর্শন শুরু করেছে। এনিয়ে আতঙ্কে সময় কাটছে দেশটির সাধারণ নাগরিকদের।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন করে দেশটিতে যেন আর বিক্ষোভ দানা বাঁধতে না পারে তাই সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনী এই পদক্ষেপ নিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পাঁচ মানবাধিকারকর্মী জানান, রাস্তায় মূলত চেকপয়েন্টগুলোর আশেপাশে সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনী উপস্থিতি বাড়িয়েছে। তারা ব্যাপক গ্রেপ্তার অভিযান শুরু করেছে। গ্রেপ্তারের পর আটকদেরকে গোপন লকাপে রাখা হচ্ছে।

অন্য এক মানবাধিকারকর্মী বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী গণহারে গ্রেপ্তার করছে। গ্রেপ্তারকৃতদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং কোথায় রাখা হচ্ছে- এটি কেউ জানেনা। এমন অভিযানের মাধ্যমে তারা সমাজে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করতে চাচ্ছে।

দেশটির আইনজীবী, প্রত্যক্ষদর্শী ও কর্মকর্তারাও একই পরিস্থিতির তথ্য রয়টার্সকে জানিয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দুইজন ইরানি কর্মকর্তা বলেন, গত কয়েকদিনে হাজার হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক বছর আগের বিক্ষোভে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদেরও নতুন করে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

দেশটিতে গত বছর ডিসেম্বরের শেষ দিকে তেহরানের গ্র্যান্ড বাজারে অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিবাদে শুরু হওয়া বিক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলোর দাবি,
বিগত প্রায় পাঁচ দশকের মধ্যে ইরান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে চরম সঙ্কটে পড়ে। বিক্ষোভকারীরা সরাসরি শাসকদের পদত্যাগ দাবি করেন।

এবারের এই বিক্ষোভে তিন হাজার ১১৭ জন নিহত হয়েছেন বলে জানায় ইরান সরকার। তবে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ জানিয়েছে, ইরানের বিক্ষোভে নিহতের সংখ্যা ৬ হাজার ৩৭৩ জন।

এদিকে ইরানে এমন অভ্যন্তরীণ সংকটের মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনবরত হুমকির ফলে দেশটিতে যুদ্ধের শঙ্কাও বাড়ছে। পশ্চিমা সূত্রগুলো জানিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বর্তমানে ইরানের নিরাপত্তা বাহিনী ও নেতাদের ওপর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে হামলার পরিকল্পনা করছেন। এতে নতুনভাবে বিক্ষোভকারীদের আন্দোলন করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

