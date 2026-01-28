সিরিয়ায় ওয়াইপিজির মাইন বিস্ফোরণে নিহত ৫

আন্তর্জাতিক
সিরিয়ায় ওয়াইপিজির মাইন বিস্ফোরণে নিহত ৫
সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের আলেপ্পো শহরে ওয়াইপিজি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পুঁতে রাখা স্থলমাইন বিস্ফোরণে অন্তত পাঁচজন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। আলেপ্পোর তিশরিনি ও কারা কোজাক বাঁধসংলগ্ন গ্রামের বাসিন্দারা নিজ বাড়িতে ফেরার সময় এ বিস্ফোরণ ঘটে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) আলেপ্পো মিডিয়া ডিরেক্টরেট এক বিবৃতিতে জানায়, এলাকা ছাড়ার আগে ওয়াইপিজি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে অসংখ্য বেসামরিক বাড়ি ও সড়কে স্থলমাইন পুঁতে রাখে। এতে দীর্ঘদিন পর ঘরে ফেরা সাধারণ মানুষ প্রাণঘাতী ঝুঁকির মুখে পড়ছে।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘গোষ্ঠীটি চলে যাওয়ার আগে বিপুল সংখ্যক বেসামরিক বাড়িতে স্থলমাইন পুঁতে গেছে। বর্তমানে এসব স্থলমাইন সাধারণ মানুষের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।’
এদিকে মানবিক পরিস্থিতি মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) ও সিরিয়ান আরব রেড ক্রিসেন্টের সঙ্গে সমন্বয় করে আলেপ্পো রেসপন্সের কেন্দ্রীয় কমিটি খাদ্য, চিকিৎসা ও ত্রাণসামগ্রী বহনকারী মানবিক সহায়তা বহর আইন আল-আরাব (আইন আল-আরাব) এলাকায় পাঠিয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সিরিয়ান সেনাবাহিনীর অপারেশনস কমান্ড ঘোষিত নূর আলি ক্রসিং দিয়ে বহু বেসামরিক নাগরিক এলাকা ত্যাগ করেছে। তাদের জন্য সাররিন শহর ও আলেপ্পো নগরে একাধিক আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত করা হয়েছে।
আন্তর্জাতিক
হরমুজ প্রণালির আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করল ইরান
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে হরমুজ প্রণালির কাছাকাছি আকাশসীমায় লাইভ-ফায়ার সামরিক মহড়ার জন্য নোটিশ টু এয়ারমেন (নোটাম) জারি করেছে ইরান। খবর টিআরটি ওয়ার্ল্ডের।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) জারি করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সামরিক মহড়ার অংশ হিসেবে হরমুজ প্রণালির আশপাশে লাইভ-ফায়ার কার্যক্রম চালানো হবে। এই কার্যক্রম চলবে ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। ঘোষিত এলাকায় পাঁচ নটিক্যাল মাইল ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার অঞ্চলে আকাশসীমা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, নির্ধারিত অঞ্চলে ভূমি থেকে শুরু করে ২৫ হাজার ফুট উচ্চতা পর্যন্ত আকাশসীমা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।
এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার ফোর্সেস সেন্ট্রাল (এএফসেন্ট) জানিয়েছে, তারা যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের আওতাধীন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় কয়েক দিনব্যাপী একটি প্রস্তুতি মহড়া পরিচালনা করবে। এই মহড়ার উদ্দেশ্য দ্রুত সেনা মোতায়েন ও রসদ সরবরাহ সক্ষমতা প্রদর্শন করা।
ওয়াশিংটন আগেই জানিয়েছে, তেহরানের সঙ্গে উত্তেজনার ক্ষেত্রে সামরিক পদক্ষেপসহ সব ধরনের বিকল্পই বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এর জবাবে ইরানের কর্মকর্তারা সতর্ক করে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনো হামলার জবাব হবে দ্রুত ও সর্বাত্মক।
বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের একটি বড় অংশ যে হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়, সে কারণে অঞ্চলটিতে যে কোনো সামরিক তৎপরতা আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক
ইরান নিয়ে আবার উত্তপ্ত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য, পাশে থাকার অঙ্গীকার সৌদি আরবের
ইরানকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্য আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দেশটির চারদিকে যুক্তরাষ্ট্র সামরিক প্রস্তুতি নিয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে যেকোনো সময়ে তারা ইরানে হামলা চালাতে পারে যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরাইল। এর ফলে ইরানি মুদ্রার রেকর্ড পতন হয়েছে। জনজীবনে নেমে এসেছে ভোগান্তি। এমন সময়ে সৌদি আরবের যুবরাজ ও প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন সালমানের (এমবিএস) সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। তিনি মোহাম্মদ বিন সালমানকে সতর্ক করেছেন। বলেছেন, ইরানে হামলা হলে তাতে কিছুই অর্জিত হবে না। শুধু এ অঞ্চল অস্থিতিশীল হবে। জবাবে মোহাম্মদ বিন সালমান ইরানকে আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে সংহতির গুরুত্ব অপরিসীম এবং ইরানের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের আগ্রাসন বা উত্তেজনা সৃষ্টির উদ্যোগ সৌদি আরব প্রত্যাখ্যান করে।
পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করেছে ইরান। বলেছে, যদি তাদের বিরুদ্ধে ‘বাতাস’ প্রবাহিত করা হয়, তাহলে জবাবে তারা ‘ঘূর্ণিবাতাস’ প্রবাহিত করবে। একই সঙ্গে ইরান তার প্রতিবেশীদের বন্ধু বলে আখ্যায়িত করেছে।
ওদিকে ইরানে হামলা চালাতে আকাশ, স্থল ও জলপথ ব্যবহার করতে দেবে না সংযুক্ত আরব আমিরাত। ইরানের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক অভিযানে সৌদি আরব তার আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে যুক্তরাষ্ট্র ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ইরানের অভ্যন্তরীণ সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে তেহরানের কঠোর অভিযানের জবাবে তারা সামরিক হামলার বিষয়টি বিবেচনা করছে। এসব অভিযানে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ইতিমধ্যে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন নামের যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী এই অঞ্চলে পাঠিয়েছেন। মঙ্গলবার সৌদি যুবরাজের সঙ্গে ফোনালাপে পেজেশকিয়ান যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এসব হুমকি এ অঞ্চলের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার লক্ষ্যেই দেয়া হচ্ছে। যার ফল হবে কেবল অস্থিরতা। এর বাইরে কিছুই নয়।
পেজেশকিয়ানের কার্যালয় থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, ইরানের প্রেসিডেন্ট সাম্প্রতিক চাপ ও শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেন। যার মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক চাপ ও বাইরের হস্তক্ষেপ। তিনি বলেন, এসব পদক্ষেপ ইরানি জনগণের দৃঢ়তা ও সচেতনতা দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান এই সংলাপকে স্বাগত জানান এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, নিরাপত্তা ও উন্নয়নের প্রতি সৌদি আরবের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। পাশাপাশি অঞ্চলজুড়ে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় রিয়াদের প্রস্তুতির কথাও তিনি জানান।
ফোনালাপের পর সৌদি প্রেস এজেন্সি (এসপিএ) জানায়, যুবরাজ ফোনালাপে স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইরানের সার্বভৌমত্বের প্রতি সৌদি আরব শ্রদ্ধাশীল এবং কোনো পক্ষই, যেখান থেকেই আসুক না কেন ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালাতে সৌদি আকাশসীমা বা ভূখণ্ড ব্যবহার করতে পারবে না। তিনি আরও বলেন, সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির যেকোনো উদ্যোগকে সৌদি আরব সমর্থন করে, যা অঞ্চলের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা জোরদার করবে। ইরানের প্রেসিডেন্ট সৌদি আরবের এই অবস্থানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় মোহাম্মদ বিন সালমানের উদ্যোগ ও ভূমিকার প্রশংসা করেন।
এই ফোনালাপটি হয় এমন এক সময়, যখন এ মাসে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একাধিকবার হামলার হুমকি দিয়েছেন। গত সপ্তাহে তিনি ইরানের দিকে একটি ‘নৌবহর’ পাঠানোর কথা জানান। যদিও বলেন- তিনি আশা করেন সেটি ব্যবহার করতে হবে না। মঙ্গলবার আইওয়ায় দেয়া এক ভাষণে ট্রাম্প আবারও বলেন, একটি বিশাল ‘সুন্দর নৌবহর’ ইরানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তিনি তেহরানকে যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত মেনে নেয়ার আহ্বান জানান। ট্রাম্প বলেন, ওরা যদি চুক্তি করে, সেটাই ভালো। আগেই করা উচিত ছিল। তাহলে ওদের একটা দেশ থাকত।
এদিকে সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধের আশঙ্কার মধ্যেই ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) এক কমান্ডার দেশটির প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর প্রতি সতর্কবার্তা দেন। আইআরজিসির নৌবাহিনীর রাজনৈতিক উপপ্রধান মোহাম্মদ আকবরজাদেহ বলেন, প্রতিবেশী দেশগুলো আমাদের বন্ধু। কিন্তু যদি তাদের মাটি, আকাশ বা জলসীমা ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়, তাহলে তাদের শত্রু হিসেবে গণ্য করা হবে। ফার্স সংবাদ সংস্থা তার বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জুনে ইসরাইল ইরানের ওপর একাধিক হামলা চালায়। এসব হামলায় শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা, পরমাণু বিজ্ঞানী এবং পরমাণু স্থাপনাগুলো লক্ষ্যবস্তু হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রও ১২ দিনের যুদ্ধে যোগ দিয়ে ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় বোমা হামলা চালায়। এই যুদ্ধ হয় এমন এক সময়ে যখন ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে নতুন দফার আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।
সংঘাতের পর ট্রাম্প আবারও ইরানের কাছে দাবি জানান, তেহরানকে তার পরমাণু কর্মসূচি ভেঙে ফেলতে হবে এবং ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করতে হবে। তবে এখনো আলোচনা পুনরায় শুরু হয়নি। সোমবার এক মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ওয়াশিংটন এখনো ইরানের সঙ্গে আলোচনার জন্য উন্মুক্ত। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, ওরা শর্তগুলো জানে। তারা শর্ত সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত।
আল জাজিরাকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ‘ইরান প্রজেক্ট’-এর পরিচালক আলি ভায়েজ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের এসব দাবির কাছে ইরানের নতি স্বীকার করার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য। ভায়েজ বলেন, ইরানের নেতৃত্ব মনে করে চাপের মুখে আপস করলে চাপ কমে না, বরং তা আরও বাড়ে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র যখন অঞ্চলে তার সামরিক উপস্থিতি বাড়াচ্ছে, ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে- যদি হামলা চালানো হয়, তারা পাল্টা জবাব দেবে। মঙ্গলবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেন, ইরানে হামলার পরিণতি পুরো অঞ্চলকে প্রভাবিত করতে পারে। তিনি বলেন, আঞ্চলিক দেশগুলো ভালোভাবেই জানে এ অঞ্চলে কোনো নিরাপত্তা ভাঙন হলে তা শুধু ইরানেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। নিরাপত্তাহীনতা ছোঁয়াচে।
আন্তর্জাতিক
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে হতাহত ১৮ লক্ষাধিক সেনা
চার বছর ধরে চলা রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে দুই দেশের নিহত, আহত ও নিখোঁজ সেনার সংখ্যা ১৮ লাখের বেশি পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিঙ্কট্যাঙ্ক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (সিএসআইএস) মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়, হতাহতের সংখ্যায় ইউক্রেনের তুলনায় রাশিয়ার ক্ষয়ক্ষতি বেশি। মোট হতাহতদের মধ্যে প্রায় ১২ লাখই রুশ সেনা। তাদের মধ্যে ৩ লাখ ২৫ হাজারের বেশি সেনা নিহত হয়েছেন। বাকিদের বড় একটি অংশ আহত ও কয়েক হাজার সেনা নিখোঁজ রয়েছেন।
সিএসআইএস বলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোনো বড় শক্তিধর দেশের সেনাবাহিনী যুদ্ধে এত বেশি হতাহতের মুখে পড়েনি।
ইউক্রেনের পক্ষেও ক্ষয়ক্ষতি কম নয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, গত চার বছরে ইউক্রেনের প্রায় ৬ লাখ সেনা নিহত, আহত ও নিখোঁজ হয়েছেন। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইউক্রেনীয় বাহিনীর নিহত সেনার সংখ্যা ১ লাখ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজারের মধ্যে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সিএসআইসের প্রতিবেদনে বলা হয়, যদি এ যুদ্ধ চলতে থাকে, তাহলে ২০২৬ সালের বসন্তকাল পর্যন্ত এই সংখ্যা পৌঁছাবে প্রায় ২০ লাখে।
ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে রুশ ভূখণ্ড হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা না করা এবং ন্যাটোর সদস্যপদের জন্য কিয়েভের তদবিরের জেরে কয়েক বছর ধরে টানাপোড়েন চলার পর ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে রুশ বাহিনী। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনের নির্দেশে শুরু হওয়া সেই অভিযান এখনো চলছে।
