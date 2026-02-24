Connect with us

ক্যাম্পাস

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মুখে হাসি ফোটাতে ইউনিস্যাবের ‘ঈদ ফর স্ট্রিট চিল্ড্রেন’

2 hours ago

রাজশাহীতে সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের মাঝে ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে দিতে ‘ঈদ ফর স্ট্রিট চিল্ড্রেন ২০২৬ ’ শিরোনামে কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ইউনাইটেড ন্যাশনস ইয়ুথ অ্যান্ড স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ইউনিস্যাব) রাজশাহী অঞ্চল। ২০১৪ সাল থেকে নিয়মিত আয়োজিত এই কার্যক্রমের মাধ্যমে এবার শতাধিক পথশিশুকে ঈদের নতুন পোশাক ও শিক্ষাসামগ্রী প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইউনিস্যাব সূত্রে জানা যায়, ঈদের দিন কোনো শিশু যেন আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয় এবং সমাজের মূলধারার সাথে মিলেমিশে উৎসবটি উদযাপন করতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। কর্মসূচির আওতায় পথশিশুদের পোশাক ও উপহারের পাশাপাশি তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হবে। আগামী ৬ মার্চ (শুক্রবার) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখরঞ্জন সমাদ্দার ছাত্র-শিক্ষক মিলনায়তনে (টিএসসিসি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় ১২০ অধিক শিশুদের হাতে এসব উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হবে।

​এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহের কাজ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে। গতকাল (২২ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যা থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবাসিক হলে তহবিল সংগ্রহে নেমেছেন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবীরা। মেয়েদের হলগুলোতে বিকেল সাড়ে তিনটা এবং ছেলেদের হলগুলোতে সন্ধ্যার পর থেকে এই গণতহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম চলছে।এরপর নগরীর বিভিন্ন এলাকায় তহবিল সংগ্রহের কার্যক্রম চলবে। এছাড়া অনলাইন তাহবিল সংগ্রহ এবং সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক সদস্যদের অনুদানের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছে। অনলাইনে অনুদান পাঠানোর শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে আগামী ৩রা মার্চ।

​ইউনিস্যাব রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদক রাশাদুজ্জামান রাকিব বলেন, “ইদ ফর স্ট্রিট চিল্ড্রেন আমাদের একটি সিগনেচার ইভেন্ট। এই মানবিক উদ্যোগের মাধ্যমে নগরীর অবহেলিত ও ছিন্নমূল পথশিশুদের মুখে ইদের আনন্দ ফুটিয়ে তোলাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ঈদের আনন্দ সবার জন্য, এই বিশ্বাস থেকেই আমাদের এ প্রয়াস।”

তিনি আরও বলেন, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও আয়োজনটি সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আমরা আশাবাদী। এসময় তিনি এ মানবিক কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাজশাহীসহ দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

উল্লেখ্য,যুবসমাজের গঠনমূলক উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশকে প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ‘স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ’ এই স্লোগান নিয়ে ২০১৪ সালে যাত্রা শুরু করে ইউনিস্যাব রাজশাহী অঞ্চল। তরুণ শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ইউনিস্যাব রাজশাহী অঞ্চল। সেই ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সাল থেকে ‘ ঈদ ফর স্ট্রিট চিল্ড্রেন ‘, ‘ প্রজেক্ট ক্লিন অ্যান্ড কেয়ার ‘, ‘ ন্যাশনাল ট্যালেন্ট ফেস্ট ‘, ‘ ছায়া জাতিসংঘ ( UNYSAB MUN) ‘ আয়োজন করে আসছে।


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাস

ইবি জিয়া হল শিক্ষার্থীদের ইফতার করালো ছাত্রশিবির, দিলেন কুরআন উপহারও

7 minutes ago

ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০২৬

ইবি প্রতিনিধি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শহীদ জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছে হল শাখা ছাত্রশিবির। এতে আল-ঈমান দাওয়াহ ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনায় ৬০ জন শিক্ষার্থীদের মাঝে কুরআন বিতরণ করা হয়।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) হল মসজিদে ইফতার মাহফিল ও কুরআন বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে হলের ২৫০ অধিক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন বলে জানা যায়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় সেক্রেটারি রাশেদুল ইসলাম রাফি, অফিস সম্পাদক আসিবুর রহমান, এইচআরডি সম্পাদক মুজাহিদ হোসাইন, হল শাখা সভাপতি মুতাসিম বিল্লাহ ও শহীদ জিয়াউর রহমান হল মসজিদের ইমাম মো. বিলায়েত হোসেন।

হল শাখা সভাপতি মুতাসিম বিল্লাহ জানান, রমজানের সময় ক্লাস বন্ধ থাকলেও ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অধিকাংশ শিক্ষার্থী হলে অবস্থান করছেন। আজকে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের আয়োজনে হল শাখার পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছি। সংশ্লিষ্ট হলের কর্মকর্তা কর্মচারী সহ অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ নিয়ে ইফতার মাহফিল ও কুরআন বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে হলের সাধারণ শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন করতে পেরেছি।

Continue Reading

ক্যাম্পাস

জামায়াতে ইসলামীর মতো একটা পাত্রী লাগবে : আম্মার

1 day ago

ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০২৬

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে জামায়াতের ভূমিকার সমালোচনা করে রাকসু জিএস সালাহ উদ্দীন আম্মার বলেছেন, জামায়াতে ইসলামীর মতো আমার একটা পাত্রী লাগবে। আমি এমন পাত্রীর সন্ধানে আছি। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকমু, বিরোধী দলের কোনো চাপ থাকবে না।

সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকের এক পোস্টে এভাবে তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।

আম্মার বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কিউট বিরোধী দল! আমরা জেন-জি এমন বউ চাই। দিনে যা খুশি করব, রাতে ফুল নিয়ে হাজির হব, একটু রোমান্টিক হাসি। সব মাফ! সকাল হইলেই আবার আগের কাজ শুরু। বউ চুপ থাকবে…কথা বললেই ডিভোর্সের ভয়!

তিনি আরো বলেন, রাজনীতিটাও যেন কিউট মডেলে চলে গেছে। ক্ষমতাসীন দল হরতাল ডাকছে আর বিরোধী দল নতুন বউয়ের মতো। জামাইয়ের সাথে বেয়াদবি করতে চাইতেছে না!

আক্ষেপ করে তিনি বলেন, কী আজব এক দেশে জন্ম নিলাম! এখানে ভূমিকা উল্টে যায়, দায়িত্ব উল্টে যায়, কিন্তু নাটক বন্ধ হয় না।

শেষে উপহাস করে তিনি বলেন, যাইহোক এগুলো কেন বলতেছি জানেন? জামায়াতে ইসলামীর মতো আমার একটা পাত্রী লাগবে। আমি এমন পাত্রীর সন্ধানে আছি। সারাদিন বাইরে বাইরে থাকমু, বিরোধী দলের কোনো চাপ থাকবে না। সন্ধানে থাকলে জানাবেন প্লিজ।

Continue Reading

top3

পদত্যাগ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

2 days ago

ফেব্রুয়ারি ২২, ২০২৬

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। শনিবার (২২ ফেব্রুয়ারি) তিনি শিক্ষামন্ত্রী এহসানুল হক মিলনের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এই পদত্যাগপত্র হস্তান্তর করেন। ব্যক্তিগত ও প্রশাসনিক কারণ উল্লেখ করে তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

উপাচার্যের প্রটোকল অফিসার মোহাম্মদ ফিরোজ জানান, উপাচার্য রোববার সকালে মন্ত্রীর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো না হলেও পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার পর পরবর্তী প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

এর আগে এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাবি উপাচার্য পদত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন, ‘আপৎকালীন পরিস্থিতি দূর হচ্ছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অবস্থা এখন ভালো পর্যায়ে রয়েছে। আমি এখন দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চাই।’ তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, রাজনৈতিক সরকার যেন তাদের পছন্দমতো প্রশাসন সাজাতে পারে, সেজন্যই তিনি পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার বিষয়ে তিনি বলেছিলেন, ‘হঠাৎ যেন কোনো শূন্যতা তৈরি না হয় এবং স্মুথ ট্রানজিশন নিশ্চিত করতে সরকার ও সংশ্লিষ্টরা চাইলে আমি কিছু সময় দায়িত্ব পালনে রাজি আছি। তবে সরকারকে অনুরোধ করব, আমাকে যত দ্রুত সম্ভব ডেপুটেশন থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিভাগে শিক্ষকতার মূল কাজে ফেরার অনুমতি দেওয়া হোক।’ দায়িত্ব হস্তান্তরের ক্ষেত্রে সরকারের যেকোনো প্রয়োজনে সহযোগিতার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন বলেও জানান।

Continue Reading

