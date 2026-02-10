Connect with us

সুযোগ তৈরি হলে সবাই রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে: জাইমা

13 minutes ago

রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস খেলার মাঠে আয়োজিত ‘চায়ের আড্ডা’ অনুষ্ঠানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র গঠন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যানজট, সাইবার বুলিং, গ্যাস-পানি সংকটসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে তাদের ভাবনা তুলে ধরেন। এ সময় জাইমা রহমান বলেন, সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে সব ধরনের মানুষই রাষ্ট্র গঠনের কাজে অংশ নিতে পারে। উদ্দেশ্য এক হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কাজ করতে আগ্রহী হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন, একা কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়—সমষ্টিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। জুলাই আন্দোলনে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়েও পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ ও আলোচনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

আড্ডায় শিক্ষার্থীরা ঢাকা শহরের যানজট, পরিবেশ দূষণ, সড়ক নিরাপত্তা ও নগর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা তুলে ধরেন। জাইমা রহমান বলেন, নিরাপদ সড়ক, হাঁটার উপযোগী পরিবেশ ও সবুজায়ন নিশ্চিত করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে। জাইমা রহমান বলেন, নতুন প্রজন্মের মাধ্যমেই এ দূরত্ব কমানো সম্ভব।
আয়োজকদের জানান, প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ আয়োজনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বাঁশের লাঠি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে থাকার আহ্বান জামায়াত প্রার্থীর

11 hours ago

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

প্রয়োজনে কাঁচা বাঁশের লাঠি নিয়ে কামারখন্দবাসীকে ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যারা ভোটকেন্দ্রে ভোট ডাকাতি করতে আসবে। আপনারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো, প্রশাসনও থাকবে। কিন্তু আপনারা যদি দুর্বল হলে কেউ আপনাদের পাশে দাঁড়াবে না; চাঁদা দিয়ে এই দেশে বসবাস করতে হবে।’

সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে সিরাজগঞ্জ শহরের বাজার স্টেশন মুক্তির সোপান চত্বরে মিছিল শুরুর আগে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা একদিন রুখে দাঁড়ান, প্রতিহত করেন, ভোট ডাকাতদের নির্মুল করুন। তাহলে পাচঁ বছর সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

এর আগে, দুপুরের পর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসতে থাকে জামায়াতের নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা। ধীরে ধীরে মুক্তির সোপান চত্বর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। পরে বিকেল ৪ টার দিকে মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রচার মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এ সময় জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন

জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপির সাবেক এমপির ভাইসহ ৩৫০ জন

14 hours ago

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল থেকে ৩৫০ জন জামায়াতে যোগ দিয়েছেন। এর মধ্যে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য প্রয়াত নাজিম উদ্দিন আহমেদের ভাই রিয়াজ উদ্দিন রাজনও রয়েছেন।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রামগঞ্জ সরকারি কলেজ মাঠে আয়জিত অনুষ্ঠানে যোগদানকৃতদের ফুলের মালা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। 

যোগদান অনুষ্ঠান থেকে বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে লক্ষ্মীপুর-১ (রামগঞ্জ) আসনের জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের শাপলা কলি প্রার্থীর পক্ষে গণমিছিল করা হয়।

মিছিলটি উপজেলা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। 

এ সময় উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক ও লক্ষ্মীপুর-১ আসনের প্রার্থী মাহবুব আলম, রামগঞ্জ উপজেলা জামায়াতের আমির নাজমুল হাসান পাটওয়ারী, রামগঞ্জ পৌর জামায়াতের আমির হাসান মাহমুদ বান্নাহ প্রমুখ।

এনসিপির প্রার্থী মাহবুব আলম বলেন, ‘বিএনপির নেতাকর্মীরা দলে দলে ১১ দলীয় জোটে যোগ দিচ্ছেন। ভোটের দিনও শাপলা কলিতে ভোট দিয়ে হাজার হাজার বিএনপির লোক আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

বিএনপিতে যোগ দিলেন সাবেক কৃষকলীগ নেতা ও অর্থ পাচার মামলার আসামি

16 hours ago

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে (বিএনপি) যোগ দিয়েছেন কৃষকলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও ঢাকা টাইমস’২৪–এর সম্পাদক মো. আরিফুর রহমান দোলন। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির নির্বাচনি পরিচালনা কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি দলে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান দোলনকে দলে স্বাগত জানান। এ সময় ফরিদপুর-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

দোলন বলেন, বর্তমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় ভোট বিভক্ত না করে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে বিজয়ী করাই সময়ের দাবি। নীতির প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি বলেও দাবি করেন। এ কারণে ফরিদপুর-১ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে তিনি ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী খন্দকার নাসিরুল ইসলামের প্রতি সমর্থন জানান।

দলীয় সূত্র জানায়, দোলন প্রথমে ফরিদপুর-১ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রস্তুতি নিলেও শেষ সময়ে বিএনপির পক্ষে অবস্থান নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিএনপি চেয়ারপারসন ও মহাসচিবের সঙ্গে সময় না মেলায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে না পারলেও নজরুল ইসলাম খানের হাত ধরেই অনানুষ্ঠানিকভাবে দলে যোগ দেন।

উল্লেখ্য, আরিফুর রহমান দোলন বর্তমানে আলোচিত একটি অর্থ পাচার মামলার আসামি। ২৫০০ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে করা মামলায় গতবছরের ৫ মার্চ ঢাকার সিনিয়র বিশেষ জজ ও মহানগর দায়রা জজ আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন আবেদন করলে তা নামঞ্জুর হয় এবং তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। এর আগে তিনি ওই মামলায় হাইকোর্ট থেকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছিলেন।

সিআইডির করা এ মামলায় দোলনসহ মোট ৪৭ জন আসামি রয়েছেন। মামলাটি ফরিদপুরে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঠিকাদারি নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগ সংশ্লিষ্ট। মামলাটিতে সাবেক ও বর্তমান আওয়ামী লীগ এবং সহযোগী সংগঠনের একাধিক নেতা-কর্মীর নাম রয়েছে।

