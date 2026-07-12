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সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা মানেই ফাইনাল

Published

55 minutes ago

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ক্রীড়া ডেস্ক    

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার ইতিহাস ঈর্ষণীয়। শেষ চারে যতবার উঠেছে, ততবারই ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছে লা আলবিসেলেস্তেরা। উত্তর আমেরিকায় চলমান বিশ্বকাপেও সেই ইতিহাস অটুট রাখার চ্যালেঞ্জ লিওনেল মেসিদের সামনে; তাঁদের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।

এবারের বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে উঠে ষষ্ঠবারের মতো শেষ চারে খেলতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আগামী ১৫ জুলাই বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে ইংল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। ইতিহাস বলছে, এখন পর্যন্ত পাঁচবার বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলে প্রতিবারই ফাইনালের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা।

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার প্রথম সেমিফাইনাল ছিল ১৯৩০ সালে। উরুগুয়ের সেন্টেনারিও স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রকে ৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে ফাইনালে পা রাখে আকাশী-নীলরা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে তাদের প্রতিপক্ষ ছিল বেলজিয়াম। কিংবদন্তি ফুটবলার দিয়েগো ম্যারাডোনার জোড়া গোলে সে ম্যাচে লাতিন আমেরিকার প্রতিনিধিরা জিতেছিল ২-০ ব্যবধানে। সেবার বিশ্বকাপও জেতে আর্জেন্টিনা।

১৯৯০ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্বাগতিক ইতালির বিপক্ষে আর্জেন্টিনার রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময়ের খেলা শেষ হয় ১-১ সমতায়। টাইব্রেকারে বাজিমাত করে আর্জেন্টাইনরা। ৪-৩ গোলে জিতে ফাইনালে জায়গা করে নেয় তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা।

দীর্ঘ ২৪ বছরের অপেক্ষা শেষে ব্রাজিলে হওয়া ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল খেলেছিল আর্জেন্টিনা। নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে সে ম্যাচে ১২০ মিনিট গোলশূন্য থাকার পর টাইব্রেকারে ৪-২ গোলের জয় পায় লিওনেল মেসির দল। সবশেষ ২০২২ বিশ্বকাপে লুসাইল স্টেডিয়ামে ক্রোয়েশিয়াকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে ফাইনালে ওঠে আর্জেন্টিনা। জোড়া গোল করে সে ম্যাচের নায়ক ছিলেন হুলিয়ান আলভারেজ।

সেমিফাইনালে এখন পর্যন্ত অজেয় আর্জেন্টিনার সামনে এবার ইংল্যান্ড পরীক্ষা। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা হ্যারি কেইন, জুড বেলিংহামদের কাঁদিয়ে আরও একবার বিশ্বকাপের ফাইনালের মঞ্চে খেলতে চাইলে নিজেদের সেরা ফুটবলটাই খেলতে হবে লিওনেল স্কালোনির দলকে।

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ইরানে ফের যুক্তরাষ্ট্রের হামলা

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50 seconds ago

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জুলাই ১২, ২০২৬

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ইরানে নতুন করে আবারও হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। সংবাদমাধ্যম এক্সিওস রোববার (১২ জুলাই) জানিয়েছে, মার্কিন সেনারা ইরানের মিসাইল ও আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা লক্ষ্য করে ‘কিছু’ হামলা চালিয়েছে। এরসঙ্গে হরমুজ প্রণালির কয়েকটি জায়গায় বিপ্লবী গার্ডের ছোট নৌকা লক্ষ্য করেও হামলা হয়েছে।

শনিবার (১১ জুলাই) প্রায় সারারাত ইরানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। এরপর উপসাগরীয় পাঁচটি আরব দেশে থাকা মার্কিন অবকাঠামো লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা চালায় তেহরান।

এক্সিওস খবর দেওয়ার আগে ইরানের দুটি বার্তাসংস্থা জানায় বন্দর নগরী বন্দর আব্বাস ও হরমুজ প্রণালির কেশম দ্বীপে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।

এর কিছুক্ষণ পর কেশম দ্বীপের গভর্নর হোসেইন আমির বলেন শত্রুদের ছোড়া ১০ থেকে ১১টি বস্তু (সম্ভাব্য মিসাইল) দ্বীপে আঘাত হেনেছে।

বার্তাসংস্থা ইরনাকে তিনি জানিয়েছেন, সবগুলো হামলাই হয়েছে সামরিক অবকাঠামোতে এবং এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

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‘২ দেশের সমঝোতা ছাড়া শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আত্মসমর্পণের সুযোগ নেই’

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5 hours ago

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জুলাই ১২, ২০২৬

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ভারতে নির্বাসিত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি শেখ হাসিনার দুই দেশের সরকারের পারস্পরিক সমঝোতা ছাড়া বাংলাদেশে এসে সরাসরি আত্মসমর্পণের কোনো আইনি সুযোগ নেই। তিনি দেশে ফিরলে তাকে গ্রেপ্তার হয়েই কারাগারে যেতে হবে বলে জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম।

রোববার (১২ জুলাই) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে নিজ কার্যালয়ে শেখ হাসিনার আত্মসমর্পণ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘শেখ হাসিনা ভারত সরকারের আশ্রয়ে নির্বাসনে আছেন। ব্যক্তিগতভাবে এসে স্বাধীনভাবে আত্মসমর্পণের কোনো আইনি সুযোগ নেই। নির্বাসনে থেকে তাকে দণ্ডিত হিসেবে গ্রেপ্তার হয়েই আসতে হবে। আসতে হলে ভারত সরকারকেই তাকে বাংলাদেশ সরকারের কাছে হ্যান্ডওভার করতে হবে।’

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, ২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে হেফাজতে ইসলামের মহাসমাবেশে সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের মামলার তদন্ত শেষ হয়েছে। আগামী ২১ জুলাই মামলার তদন্ত প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হবে।

তিনি আরও জানান, ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত নৃশংসতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনাসহ ট্রাইব্যুনালে চলমান প্রধান ১০টি মামলার তদন্তও শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এসব মামলার তদন্ত প্রতিবেদন খুব শিগগিরই ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হবে।

এর আগে বৃহস্পতিবার (০৯ জুলাই) রাতে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে টেলিফোনে দেওয়া প্রায় ঘণ্টাব্যাপী এক সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আগামী ডিসেম্বরেই দেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করার পরিকল্পনার কথা জানান। শুধু তিনি একাই নন, নির্বাসিত জ্যেষ্ঠ আওয়ামী লীগ নেতারাও তার সঙ্গে দেশে ফিরে আত্মসমর্পণ করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ক্ষমতা হারিয়ে দেশ ছাড়ার পর এই প্রথমবারের মতো কোনো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমকে সরাসরি সাক্ষাৎকার দিলেন ৭৮ বছর বয়সী শেখ হাসিনা। এর আগে তিনি বিভিন্ন গণমাধ্যমের লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিলেও সাক্ষাৎকার দেননি।

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ফল প্রকাশ, প্রাথমিক বৃত্তি পেল ৭৯২৪৬ শিক্ষার্থী

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8 hours ago

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জুলাই ১২, ২০২৬

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প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন গত এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ‘প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫’ এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এবারের পরীক্ষায় দেশব্যাপী মোট ৭৯ হাজার ২৪৬ জন শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছে।

রোববার (১২ জুলাই) দুপুরে রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউটে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে ফল ঘোষণা করা হয়।

নীতিমালা অনুযায়ী, মোট ৮২ হাজার ৫০০টি বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত থাকলেও চূড়ান্তভাবে ৭৯ হাজার ২৪৬ জন শিক্ষার্থীকে এই বৃত্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে ৩২ হাজার ৯৬৫ জন এবং সাধারণ কোটায় বৃত্তি পেয়েছে ৪৬ হাজার ২৮১ জন।

ট্যালেন্টপুল বৃত্তির ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয় থেকে ২৬ হাজার ৩৭৫ জন এবং বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে ৬ হাজার ৫৯০ জন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে। অন্যদিকে, সাধারণ বৃত্তির ক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয় থেকে ৩৬ হাজার ৪২০ জন এবং বেসরকারি বিদ্যালয় থেকে ৯ হাজার ৮৬১ জন শিক্ষার্থী বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত মোট শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা ৩৫ হাজার ৮৯২ জন (৪৫ দশমিক ২৯ শতাংশ) এবং ছাত্রীর সংখ্যা ৪৩ হাজার ৩৫৪ জন (৫৪ দশমিক ৭১শতাংশ)।

প্রাথমিক বৃত্তির ফল দুপুরে, জানবেন যেভাবে

এবারের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় দেশব্যাপী মোট ৭৮ হাজার ৮১০টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে সরকারি বিদ্যালয় ৬৫ হাজার ৬০৫টি এবং বেসরকারি বিদ্যালয় ১৩ হাজার ২০৫টি। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য মোট ৫ লাখ ৪৫ হাজার ৪১ জন শিক্ষার্থী নিবন্ধিত হয়েছিল, যার মধ্যে ছাত্র ২ লাখ ৫৬ হাজার ১১৭ জন এবং ছাত্রী ২ লাখ ৮৮ হাজার ৯২৪ জন। নিবন্ধিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষায় উপস্থিত ছিল ৪ লাখ ১৯ হাজার ৯৮২ জন (৬৫ দশমিক ১১ শতাংশ)।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা শুধু মেধা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের প্রতিযোগিতামূলক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সফলভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও গণমাধ্যমকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে মন্ত্রণালয়।

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