হাসনাতের প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্জুরুল আহসানের আপিলের শুনানি আজ

Published

2 hours ago

on

মনোনয়নপত্র বাতিলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল আবেদনের শুনানি আজ।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) আপিল আবেদনের শুনানি করবেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।

এর আগে, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখায় আপিল আবেদনটি করেন মুন্সীর আইনজীবী সাইফুল্লাহ আল মামুন। ওই আবেদনের ওপর বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) শুনানি নিয়ে এই আদেশ দেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত।

তার আগে, মনোনয়নপত্র বাতিলে ইসির সিদ্ধান্তের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে কুমিল্লা-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর রিট খারিজ করে দিয়েছিলেন হাইকোর্ট। তিনি একই আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

গত বুধবার (২১ জানুয়ারি) দুপুরে হাইকোর্টের বিচারপতি রাজিক-আল-জলিল ও বিচারপতি মো. আনোয়ারুল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে ওই দিন মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট আহসানুল করিম, ব্যারিস্টার হামিদুল মিসবাহ ও অ্যাডভোকেট সাইফুল্লাহ আল মামুন।

হাসনাত আবদুল্লাহর পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিকী, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মুসা, অ্যাডভোকেট মুজাহিদুল ইসলাম শাহীন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুনানি শেষে গত ১৭ জানুয়ারি হাসনাত আবদুল্লাহর আপিল মঞ্জুর করে ইসি। এতে মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র অবৈধ হয়। ইসির ওই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে গত সোমবার (১৯ জানুয়ারি) হাইকোর্টে রিট করেন মুন্সী।

ফিলিপাইনে ৩৫০ যাত্রী নিয়ে ডুবে গেছে ফেরি, জীবিত উদ্ধার ১৩৮

Published

2 hours ago

on

জানুয়ারি ২৬, ২০২৬

By

ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ বাসিলানে যাত্রীবোঝাই ৩৫০ জনের বেশি যাত্রী বহনকারী একটি ফেরি ডুবে গেছে। এ ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ১৩৮ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন কোস্টগার্ড বাহিনীর ডুবুরিরা।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) মধ্যরাতের পর এ দুর্ঘটনা ঘটে। যাত্রীবাহী জাহাজ এমভি ত্রিশা কার্স্টিন-৩ বন্দর শহর জাম্বোয়াঙ্গা ছেড়ে দক্ষিণ সুলু প্রদেশের জোলো দ্বীপের দিকে যাচ্ছিল।

বাসিলানের মেয়র আরসিনা লাজা কাহিং ন্যানোহ এবং ফিলিপাইন কোস্টগার্ড বাহিনীর বাসিলান শাখার কর্তৃপক্ষ জানায়, ফেরিটিতে ৩৩২ যাত্রী ও ২৭ ক্রু ছিলেন। দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে এ পর্যন্ত ১৫ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং এখনো নিখোঁজ আছেন কমপক্ষে ৪৩ জন। এ ছাড়া এ পর্যন্ত ১৩৮ জনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন কোস্টগার্ড বাহিনীর ডুবুরিরা।

দুয়া বলেন, দুর্ঘটনার কারণ নির্ধারণের জন্য তদন্ত চলছে। এদিকে বাসিলান প্রদেশের টাউন মেয়র আরসিনা লাজা কাহিং ন্যানোহ ফেসবুকে এক পোস্টে বলেন, ফেরিডুবিতে কমপক্ষে ১৫ জন নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া গেছে। তিনি বেশ কয়েকজনকে উদ্ধার এবং মৃতদেহ নৌকায় তোলার একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন।

একটি পৃথক ভিডিও বিবৃতিতে কাহিং ন্যানোহ বলেন, উত্তাল সমুদ্র এবং অন্ধকারের কারণে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান ব্যাহত হচ্ছে।

বাসিলানের জরুরি উদ্ধারকর্মী রোনালিন পেরেজ বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছেন, কমপক্ষে ১৩৮ জনকে এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে।

মিন্দানাওয়ের কোস্টগার্ড কমান্ডার দুয়া জানিয়েছেন, কী কারণে ফেরিটি ডুবে গেছে, তাৎক্ষণিকভাবে সেটি স্পষ্ট নয় এবং এ বিষয়ে তদন্ত করা হবে। তিনি আরও বলেন, জাম্বোয়াঙ্গা বন্দর ছেড়ে যাওয়ার আগেই কোস্টগার্ড ফেরিটি সরিয়ে ফেলেছে এবং অতিরিক্ত যাত্রীবোঝাইয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

ঘন ঘন ঝড়, জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণে অবহেলা, অতিরিক্ত যাত্রী বহন এবং নিরাপত্তা বিধিমালার যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ার কারণে ফিলিপাইনে প্রায়ই এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে।

খবর : আলজাজিরা।

নাগরিকদের আমানতের পাহারাদার হতে চায় জামায়াত

Published

16 hours ago

on

জানুয়ারি ২৫, ২০২৬

By

ঋণখেলাপিদের ছায়া দিয়ে দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখানো হাস্যকর। আমাদের বেগম পাড়া গড়ার কোনো খায়েস নেই। আমরা মানুষের টাকা লুটপাট করতে আসিনি, আমরা আপনাদের আমানতের পাহারাদার হতে চাই। চৌকিদার হতে চাই বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাজধানীর বকশিবাজার আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে এক নির্বাচনী জনসভায় এ কথা বলেন তিনি।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিচারের নামে অবিচার করে আমাদের ১১ জন শীর্ষ নেতাকে ঠান্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছে। পাঁচজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে এবং ছয়জনকে জেলের ভেতরে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসেরে কোরআনকেও রহস্যজনকভাবে খুন করা হয়েছে।

২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ড থেকে শুরু করে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দেশপ্রেমিক সেনাসদস্য এবং সাধারণ মানুষের ওপর চলা জুলুমের তীব্র নিন্দা জানান তিনি।

জামায়াতে ইসলামীর আমির বলেন, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ মানে আপনি আজাদির পক্ষে। ফ্যাসিবাদ যেন আর ফিরে না আসে, সে জন্যই এই ‘হ্যাঁ’ ভোট দরকার। আমরা পেছনে কামড়াকামড়ি করতে চাই না, বরং সমৃদ্ধ আগামীর দিকে এগিয়ে যেতে চাই।

তিনি বলেন, যে দলের কর্মীরা চাঁদার জন্য নিজের ভাইদের জীবন কেড়ে নেয়, তাদের বিষয়ে জনগণকে নতুন করে ভাবতে হবে। জামায়াত ক্ষমতায় গেলে দেশের মানুষের শাসক নয়, বরং প্রকৃত সেবক হিসেবে কাজ করবে।

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে কোনো আবেদন করেনি পরিবার : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

Published

18 hours ago

on

জানুয়ারি ২৫, ২০২৬

By

স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুর ঘটনায় যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে বক্তব্য দিয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বক্তব্যের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা ফয়সল হাসান।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, স্ত্রী ও সন্তানের মৃত্যুতে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক বন্দি জুয়েল হাসান সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তির বিষয়ে তার পরিবারের পক্ষ থেকে যশোর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর কোনো আবেদন করা হয়নি। সাদ্দামের পরিবারের মৌখিক অভিপ্রায় অনুযায়ী যশোর জেলগেটে স্ত্রী ও সন্তানের লাশ দেখানোর সিদ্ধান্ত হয়। মানবিক দিক বিবেচনা করে এ বিষয়ে যশোর জেলা প্রশাসন ও যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, এ ঘটনায় বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যশোর জেলা প্রশাসক বা যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার কর্তৃপক্ষ বরাবর প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়েছে মর্মে প্রকাশিত সংবাদটি সঠিক নয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আশা করে, বিভিন্ন গণমাধ্যম সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য পাওয়ার অধিকার সমুন্নত রাখবে।

