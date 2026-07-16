হ্যারি কেনকে নিয়ে পরীমনির পোস্টে সরগরম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

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হ্যারি কেনকে নিয়ে পরীমনির পোস্টে সরগরম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
বিনোদন ডেস্ক
ইংল্যান্ড জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হ্যারি কেনকে নিয়ে ঢালিউড অভিনেত্রী পরীমনির একটি ফেসবুক পোস্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পোস্টটি প্রকাশের পর থেকেই সেটি দ্রুত ভাইরাল হয়ে পড়ে।
নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পরীমনি লেখেন, ‘Harry Kane, পারলে না তুমি আমার বিয়েটা ঠেকাতে!’। পোস্টের সঙ্গে তিনি হ্যারি কেনের একটি ছবিও যুক্ত করেন।
২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনা ২-১ গোলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠার পরপরই এই পোস্ট করেন অভিনেত্রী। এরপর থেকেই পোস্টটি নিয়ে নেটিজেনদের মধ্যে শুরু হয় নানা আলোচনা। কেউ মজার মন্তব্য করেছেন, আবার কেউ ফুটবল ও পরীমনির রসবোধ নিয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।
এর আগে আরেকটি ফেসবুক পোস্টেও আলোচনায় আসেন পরীমনি। সেখানে তিনি লেখেন, ‘আর্জেন্টিনা কাপ জিতলে আমি আবার একটা বিয়া করবো, ফাইনাল।’ সেই পোস্টটিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
হ্যারি কেনকে নিয়ে করা পোস্টে প্রায় দেড় লাখ প্রতিক্রিয়া এবং দেড় হাজারের বেশি শেয়ার হয়েছে। অন্যদিকে বিয়ে নিয়ে দেওয়া পোস্টে পড়েছে প্রায় পৌনে দুই লাখ প্রতিক্রিয়া এবং শেয়ার হয়েছে দেড় লাখেরও বেশি। এসব পোস্টের পর অনেক নেটিজেনই ধারণা করছেন, পরীমনি হয়তো আবারও বিয়ের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে এ বিষয়ে অভিনেত্রীর পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।
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শাকিরা-বিবারের পারফরম্যান্সে জমবে বিশ্বকাপ ফাইনাল
স্পোর্টস ডেস্ক
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের ফাইনালকে ঘিরে ফুটবলপ্রেমীদের আগ্রহের পাশাপাশি বাড়তি আকর্ষণ হয়ে উঠেছে জমকালো হাফটাইম শো। এবার প্রথমবারের মতো সুপার বোলের আদলে বিশ্বকাপ ফাইনালে বিশেষ এই আয়োজন করছে ফিফা। যেখানে পারফর্ম করবেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা শাকিরা, জাস্টিন বিবার, ম্যাডোনা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার জনপ্রিয় কে-পপ ব্যান্ড বিটিএস।
রোববার রাতে মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের ফাইনাল। শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচের বিরতিকে আরও বর্ণিল করে তুলতেই বিশেষ এই আয়োজন করেছে ফিফা।
হাফটাইম শোর প্রধান আকর্ষণ হিসেবে থাকছেন কলম্বিয়ান সংগীতশিল্পী শাকিরা। ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের অফিসিয়াল থিম সং ‘ওয়াকা ওয়াকা’ গেয়ে বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা পাওয়া এই শিল্পী এবারের বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও পারফর্ম করেছেন। সেখানে তার সঙ্গে মঞ্চ ভাগাভাগি করেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন সংগীতশিল্পী সঞ্জয় দেব।
ফাইনালের হাফটাইম শোতে শাকিরার পাশাপাশি ম্যাডোনা, বিটিএস এবং কানাডিয়ান পপ তারকা জাস্টিন বিবারও পারফর্ম করবেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন হলিউড তারকা টম ক্রুজ, ইতালিয়ান গায়িকা লরা পাউসিনি, নিকোল শেরজিঙ্গার, ব্রিটিশ গায়ক রবি উইলিয়ামস এবং জনপ্রিয় ইউটিউবার আইশোস্পিড। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করবেন গ্র্যামিজয়ী শিল্পী জেনিফার হাডসন।
সাধারণত ফুটবল ম্যাচের হাফটাইম বিরতি ১৫ মিনিট হলেও বিশ্বকাপ ফাইনালের এই বিশেষ আয়োজনের জন্য বিরতির সময় বাড়ানো হচ্ছে। ফিফা জানিয়েছে, নিয়মিত ১৫ মিনিটের সঙ্গে অতিরিক্ত সময় যোগ করে প্রায় ২০ থেকে ২৫ মিনিটের মধ্যে অনুষ্ঠানটি শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
যদিও আন্তর্জাতিক ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বোর্ডের (আইএফএবি) আইন অনুযায়ী, খেলোয়াড়দের জন্য হাফটাইম বিরতির সর্বোচ্চ সময় ১৫ মিনিট। তবে গত বছরের ক্লাব বিশ্বকাপ ফাইনালেও বিশেষ সাংস্কৃতিক আয়োজনের কারণে বিরতি ২৪ মিনিট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়েছিল।
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ত্রয়োদশ সংসদের প্রথম বাজেট অধিবেশন সমাপ্ত
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় ও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট অধিবেশন শেষ হয়েছে। বুধবার (১৫ জুলাই) ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল অধিবেশন সমাপনী সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের ঘোষণা পাঠের মাধ্যমে দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
এ অধিবেশনে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য ৯ লাখ ৩৮ হাজার কোটি টাকার জাতীয় বাজেট পাশ হয়। ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনের পর গঠিত বর্তমান বিএনপি সরকারের এটি প্রথম বাজেট।
গত ৭ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী ১১ জুন জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেন।
গত ৭ জুন থেকে ২৬ কার্যদিবস অধিবেশন চলার পর আজ ১৫ জুলাই জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শেষ হয়। বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা ১৪টি কার্যদিবসে মোট ৪৮ ঘণ্টা ৫১ মিনিট স্থায়ী হয় যাতে ৩১৬ জন সংসদ-সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ১০টি সরকারি বিল পাশ হয়েছে।
কার্যপ্রণালী-বিধির ৭১ বিধি অনুযায়ী ৭১৫টি নোটিশ পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২৪টি গৃহীত হয় এবং ২২টি নোটিশের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ৭১ (ক) বিধি অনুযায়ী ১২৫টি দুই মিনিটের নোটিশ আলোচিত হয়েছে। ১৩১ বিধি অনুযায়ী ৪টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব আলোচনা ও নিষ্পত্তি হয়েছে।
এ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর উত্তরদানের জন্য ২৭৮টি প্রশ্ন জমা পড়ে যার মধ্যে ৩৫টি প্রশ্নের উত্তর টেবিলে উপস্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের জন্য ৫ হাজার ৩১টি প্রশ্ন জমা পড়ে এবং ৩ হাজার ৪৭৪টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। এ অধিবেশনে সংবিধান সংশোধন-সংক্রান্ত বিশেষ কমিটিসহ মোট ১১টি কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কার্য উপদেষ্টা কমিটি পুনর্গঠিত হয়েছে।
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হাসিনাসহ ১০ শিল্পগোষ্ঠীর ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ জব্দ: বিএফআইইউ
নিজস্ব প্রতিবেদক
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১০টি শিল্পগোষ্ঠীর দেশে ও বিদেশে থাকা প্রায় ৭৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ আদালতের আদেশে জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) প্রধান ইখতিয়ারউদ্দিন মো. মামুন।
বুধবার (১৫ জুলাই) বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে বিএফআইইউর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান।
ইখতিয়ারউদ্দিন মো. মামুন বলেন, জব্দ করা সম্পদের মধ্যে দেশে থাকা সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫৭ হাজার কোটি টাকা এবং বিদেশে থাকা সম্পদের পরিমাণ ১৯ হাজার কোটি টাকা।
তিনি জানান, বিদেশে পাচার হওয়া সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগতি হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, চলতি বছরের শেষ নাগাদ সম্পদ উদ্ধারের বিষয়ে ইতিবাচক সংবাদ দেওয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বিএফআইইউ প্রধান বলেন, আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক পরিচয় বিবেচনায় কাজ করে না। সন্দেহজনক লেনদেন বা আর্থিক কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব স্থগিত বা ফ্রিজ করা হয়।
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দল-মতের ভিত্তিতে কাজ করি না। সন্দেহজনক কার্যক্রমের প্রমাণ মিললেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধেও এ ধরনের তথ্য পাওয়া গেলে একইভাবে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শেখ হাসিনা পরিবার এবং ১০টি শিল্পগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন, কর ফাঁকি ও অর্থপাচারের অভিযোগ তদন্তে একটি যৌথ তদন্ত দল কাজ শুরু করে। তদন্তের আওতায় থাকা শিল্পগোষ্ঠীগুলো হলো—এস আলম, বেক্সিমকো, নাবিল, সামিট, ওরিয়ন, নাসা, বসুন্ধরা, ডা. ইকবালের প্রিমিয়ার, সিকদার এবং সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাভেদের আরামিট গ্রুপ।
তিনি জানান, তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্পদ জব্দের পাশাপাশি সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে মামলা, বিদেশে থাকা সম্পদ ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক আইনি সহায়তা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে সমন্বয়সহ বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
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হ্যারি কেনকে নিয়ে পরীমনির পোস্টে সরগরম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম
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