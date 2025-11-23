Connect with us

১৩ সেনা কর্মকর্তাকে আনা হচ্ছে ট্রাইব্যুনালে, র‍্যাব-বিজিবির কড়া নিরাপত্তা

আবারও ভূমিকম্প, এবার উৎপত্তি বাড্ডায়

ভোটকেন্দ্র দখলের চেষ্টা করলে উপযুক্ত জবাব দেয়া হবে -আমীরে জামায়াত

গোপালগঞ্জে সংবাদ সম্মেলন করে আওয়ামী লীগের চার নেতার পদত্যাগ

আগামী নির্বাচনে কোনো ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করতে দেয়া হবে না: ডা. শফিকুর রহমান

নওগাঁ-২ আসনে জামায়াত প্রার্থীর বিশাল শোডাউন

১ মাসে যতজনের সঙ্গে কথা বলেছি, সবাই বলেছে- জামায়াতকে ভোট দেবে : মুনতাসির

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পানিতু ডুবে শিশুর মৃত্যু

চট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যর বাড়িতে ডাকাতি

ঝিনাইদহে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

Published

28 minutes ago

on

আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনামলে টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেল ও জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল (জেআইসি) বা ‘আয়নাঘর’–এ গুম-খুনের অভিযোগে দায়ের হওয়া পৃথক দুই মামলায় কারাগারে থাকা ১৩ সেনা কর্মকর্তাকে আজ রোববার (২৩ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হবে। এ উপলক্ষে সকাল থেকেই ট্রাইব্যুনালসহ আশপাশের এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

সকাল থেকে পুলিশের পাশাপাশি র‍্যাব ও বিজিবির সদস্যরা কড়া নিরাপত্তায় দায়িত্ব পালন করছেন। সাদা পোশাকে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদেরও সক্রিয় তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে।

আজ ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বিচারিক প্যানেলে দুই মামলার ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। আজ এই সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ফেরতসংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং পলাতক শেখ হাসিনা, তারেক সিদ্দিকী ও কামালের জন্য স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ দেওয়া হতে পারে।এর আগে গত ২০ নভেম্বর শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও তারিখ পেছানোর আবেদন গ্রহণ করে আজকের দিন ধার্য করা হয়।

