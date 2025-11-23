১৬ বছর দেশের গোস্ত খেয়ে হাড্ডিগুলো রেখে গেছে, আরেকটি দল সেই হাড্ডি চাটছে: আব্বাসী

জাতীয়
১৬ বছর দেশের গোস্ত খেয়ে হাড্ডিগুলো রেখে গেছে, আরেকটি দল সেই হাড্ডি চাটছে: আব্বাসী
বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ, তাহরিকে খতমে নবুয়ত বাংলাদেশ-এর আমির ড. সাইয়েদ মুহাম্মদ এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী বলেছেন, একটি ফ্যাসিবাদ ১৬ বছর দেশের সব গোস্ত খেয়ে হাড্ডিগুলো রেখে গেছে। এখন আরেকটি দল এসে সেই হাড্ডি চাটছে। আগে ঘুস যেতো বস্তায় বা ব্যাংকের চেকে—এখন তা যাচ্ছে অন্য পথে। তারপরও দেশ ঠিক হচ্ছে না।তিনি বলেন, ফেরাউনেরও উপদেষ্টা পরিষদ ছিল, তারা শক্তি নিয়ে বসে থাকত। কিন্তু আল্লাহভীতি ছাড়া ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র কোনোদিনও সঠিক পথে চলতে পারে না।
শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেলে কুমিল্লার বুড়িচংয়ের সোন্দ্রমে উপজেলা বিএনপি সভাপতি ও মনোনয়নপ্রত্যাশী এটিএম মিজানুর রহমানের আয়োজনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে এবং বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় অনুষ্ঠিত মিলাদ ও দোয়া মাহফিলে প্রধান বক্তার বক্তব্যে এসব কথা বলেন ড. এনায়েতুল্লাহ আব্বাসী।
বর্তমান পরিস্থিতি প্রসঙ্গে ড. আব্বাসী বলেন, চলমান গণভোট দেশের জন্য অশুভ সংকেত।এটি নির্বাচনের সময় পিছিয়ে দেওয়ার কৌশল এবং বাংলাদেশকে অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র। তিনি উল্লেখ করেন, ঐকমত্য কমিশনের ৯ মাসের বৈঠকে ৮৪টি বিষয়ে সম্মতি হলেও বাকিগুলোতে হয়নি। এর মধ্যেই আবার শুরু হয়েছে ‘গণভোট হবে কি, হবে না’—এ বিতর্ক।