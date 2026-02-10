Connect with us

২০০ পর্যবেক্ষক নিয়ে আজ মাঠে নামছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন

Published

32 seconds ago

on

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭টি সদস্যরাষ্ট্র থেকে আগত প্রায় ২০০ জন নির্বাচন পর্যবেক্ষক আজ থেকে সারাদেশে মাঠপর্যায়ে কাজ শুরু করছেন।

ইইউ ইলেকশন অবজারভেশন মিশন জানায়, ঢাকায় অবস্থানরত স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষকদের ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা ও ফলাফল পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মঙ্গলবার থেকে তাদের দেশের বিভিন্ন এলাকায় মোতায়েন করা হবে।

ইতোমধ্যে ইউরোপ থেকে ৯০ জন স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষক বাংলাদেশে পৌঁছেছেন। পাশাপাশি ইইউ কূটনৈতিক সম্প্রদায় ও অংশীদার দেশগুলো থেকে আরও ৩৫ জন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক এ মিশনে যুক্ত হয়েছেন।

এছাড়া গত বছরের ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে ১১ সদস্যের একটি বিশ্লেষক দল দেশে অবস্থান করছে। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময় থেকে ৫৬ জন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক দেশের ৬৪টি জেলায় দায়িত্ব পালন করছেন।

ইইউ পর্যবেক্ষকরা আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণ, ভোট গণনা ও ফলাফল তালিকা পর্যবেক্ষণ করবেন। এ ছাড়া ১৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান পর্যবেক্ষক ইভার ইজাবস মিশনের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবেন।

কেউ ভোট চুরি করতে আসলে তার ঠিকানা হবে হাসপাতাল: সারাজিস আলম

Published

11 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও ১১ দলীয় ঐক্য জোটের মনোনীত পঞ্চগড়-১ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী সারজিস আলম বলেছেন, রক্ত দিয়ে দেবেন, জীবন দিয়ে দেবেন, তবুও একটা ভোট চুরি করতে দেবেন না। যে ভোট চুরি করতে আসবে, তার একমাত্র ঠিকানা হবে হাসপাতাল। তাকে বাড়ি থেকে শেষ বিদায় নিয়ে আসতে বলবেন।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পঞ্চগড় উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি বলেন, ১২ তারিখের নির্বাচন শুধু একটি ভোটের লড়াই নয়, এটি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও মুক্তির লড়াই। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেউ যদি ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা গোপন কোনো নীলনকশা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে, তাহলে তার পরিণতি ভালো হবে না। তিনি নির্বাচন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

সারজিস আলম বলেন, যারা নিজেদের ভালো মানুষের মুখোশ পরে রাজনীতি করেন, অথচ তৃণমূল পর্যায়ে চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করেন, জনগণকে তাদের মুখোশ চিনে নিতে হবে। একটি অভ্যুত্থান দেশকে পুরোপুরি মুক্ত করতে পারেনি, তবে এই নির্বাচনই নব্য স্বৈরাচার থেকে মুক্তির একমাত্র পথ।

জামায়াত ‘প্রতারক দল’, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না: সালাহউদ্দিন আহমদ

Published

11 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে ‘প্রতারক দল’ আখ্যা দিয়ে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কক্সবাজার-১ (চকরিয়া-পেকুয়া) আসনের প্রার্থী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেছেন, এই দল দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তারা সঠিক ইতিহাসও বলবে না।

তিনি বলেন, “এখন আবার জামায়াতের মুখে নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের বয়ান শুনতে হচ্ছে। এমনকি একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ভাড়ায় এনে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে তাদেরও একজন মুক্তিযোদ্ধা আছে।”

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে পাঁচটায় কক্সবাজারের চকরিয়া শহীদ আবদুল হামিদ পৌর বাস টার্মিনালে আয়োজিত শেষ নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দিতে গিয়ে এসব কথা বলেন সালাহউদ্দিন আহমদ। জনসভায় তিনি কক্সবাজারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তুলে ধরে ধানের শীষে ভোট চান।

গণতন্ত্র, সাংবিধানিক সংস্কার এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার স্বার্থে ধানের শীষে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, “বিএনপি এ দেশের স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। যখনই গণতন্ত্র, সংবিধান ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়েছে, বিএনপি তা রক্ষা করেছে। তাই দেশ রক্ষার স্বার্থে বিএনপিকে বিজয়ী করতে হবে।”

জনসভায় তিনি কক্সবাজার ও চকরিয়া-পেকুয়ার জন্য একগুচ্ছ উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, নির্বাচিত হলে— চকরিয়ার সাতটি ইউনিয়ন নিয়ে মাতামুহুরী উপজেলা প্রতিষ্ঠা, মাতামুহুরী ও চকরিয়ায় দুটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত, চকরিয়া-পেকুয়া-বাঁশখালী-আনোয়ারা সড়ক চার লেনে উন্নীত ও চকরিয়া শহরে বাইপাস সড়ক ও দুটি ফ্লাইওভার নির্মাণ করবেন।

মন্ত্রী থাকাকালে চকরিয়া-পেকুয়ার উন্নয়ন তুলে ধরে তিনি বলেন, “বদরখালী থেকে বমুবিলছড়ি এবং খুটাখালী থেকে রাজাখালী পর্যন্ত যত সেতু করেছি, তা গুনতে আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সাত দিন সময় লাগবে। এবার নির্বাচিত হলে আরও সেতু ও সড়ক নির্মাণ করা হবে। আঞ্চলিক সড়কগুলো মহাসড়কে পরিণত করা হবে।” তিনি আরও বলেন, “আমার জন্মই হয়েছে এ দেশের উন্নয়ন ও সেবা করার জন্য। তাই আমাকে উন্নয়ন শিখিয়ে লাভ নেই।”

শহীদদের আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না : তারেক রহমান

Published

11 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

শহীদদের আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেছেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় সংঘটিত গণ-আন্দোলন ও সংগ্রামে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের আত্মত্যাগ কখনোই বৃথা যেতে দেওয়া যাবে না, ন্যায়ভিত্তিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই শহীদদের প্রতি প্রকৃত সম্মান জানানো সম্ভব।’

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

তারেক রহমান বলেন, ‘১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ৭ নভেম্বরের আধিপত্যবাদবিরোধী আন্দোলন, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী গণ-আন্দোলন, শাপলা চত্বরের হত্যাকাণ্ড এবং সর্বশেষ ২০২৪ সালের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম-ইতিহাসের প্রতিটি বাঁকে অসংখ্য মানুষ দেশের জন্য অকাতরে জীবন দিয়েছেন।’

তিনি বলেন, ‘একটি প্রাণের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায় একটি পরিবারের স্বপ্ন, আশা ও সম্ভাবনা। কোনো কিছুর বিনিময়েই সেই ক্ষতির পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা যারা এখনো বেঁচে আছি, আমাদের দায়িত্ব হলো—শহীদদের আকাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা।’

তারেক রহমান আরো বলেন, ‘ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলাই হতে পারে দেশ ও জনগণের জন্য উৎসর্গকৃত সব প্রাণের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা। গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া শহীদদের আত্মত্যাগের মর্যাদা রক্ষা করা সম্ভব নয়।’

নারীদের গুরুত্ব দিয়ে তারেক রহমান বলেন, ‘দেশের অর্ধেক জনশক্তির বেশি নারীশক্তিকে রাষ্ট্র রাজনীতি অর্থনীতির মূলধারার বাইরে রেখে দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয়। দেশে প্রায় চার কোটি পরিবার রয়েছে। যদি আপনারা বিএনপিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেন তাহলে আমরা এবার প্রথমবারের মতন দেশে প্রতিটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পরিবারগুলোর নারী প্রধানের নামে ফ্যামিলি কার্ড ইস্যু করা হবে। তবে প্রথম পর্যায়ে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা প্রান্তিক এবং নিম্নআয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে ফ্যামিলি কার্ডে প্রতিমাসে আড়াই হাজার টাকা কিংবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে। ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে আর্থিক সহযোগিতার পরিমাণ প্রয়োজন এবং বাস্তবতার নিরিখে পর্যায়ক্রমে বাড়ানো হবে। ফ্যামিলি কার্ডটিকে আমরা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রতীক হিসেবে মনে করি। দেশে প্রতিবন্ধী প্রায় ৪০ লাখ মানুষের কল্যাণ নিয়েও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি, প্রতিবন্ধী মানুষদের প্রতি শুধু পরিবার নয়, রাষ্ট্রেরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। আমরা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে চাই।’

তারেক রহমান বলেন, ‘বাংলাদেশে প্রায় ২ লাখ মসজিদ রয়েছে। এই মসজিদের কয়েক লাখ খতিব ইমাম মুয়াজ্জিন সাহেব রয়েছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমাদের রয়েছে ধর্মীয়, সামাজিক, আত্মিক এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। এদের অনেকেই আর্থিকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। জনগণের রায় বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে দেশের ইমাম, খতিব, মুয়াজ্জিন এবং একইভাবে অন্য সব ধর্মের ধর্মীয় গুরুদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক সহযোগিতা ইনশাআল্লাহ আমরা নিশ্চিত করতে চাই।’

তারেক রহমানের ভাষণটি সরাসরি বাংলাদেশ টেলিভিশনে (বিটিভি) সম্প্রচার করা হয়।

