top1
২৯৭ আসনের আনুষ্ঠানিক ফলঘোষণা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনে ২০৯টি আসন বিএনপি, ৬৮টি জামায়াত, এনসিপি ৬টি, বাংলাদেশ খেলাফত খেলাফত মজলিস ২টি, ইসলামি আন্দোলন ১টি, খেলাফত মজলিস ১টি, গণসংহতি ১টি, বিজেপি ১টি, গণঅধিকার ১টি, স্বতন্ত্র ৭টি আসনে জয় লাভ করেছে।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।
নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, চট্টগ্রাম-২ ও চট্টগ্রাম-৪ আসনের ফলাফল ঘোষণা স্থগিত রাখা হয়েছে। এই দুটি আসনের ফলাফল পরে ঘোষণা করা হবে। একটি আসনের ফলাফল আগেই স্থগিত করা হয়।
আখতার আহমেদ জানান, নির্বাচনে মোট ভোট দিয়েছে ৫৯. ৪৪ শতাংশ। আর গণভোটে ৬০.২৬ শতাংশ প্রদান করেছে সাধারণ মানুষ। এর মধ্যে ‘হ্যা’ ভোট দিয়েছে চার কোটি ৮০ লাখ ৭৪ হাজার ৪২৯ এবং ‘না’ ভোট দিয়েছে ২ কোটি ২৫ লাখ ৬৫ হাজার ৬২৭টি।
তিনি আরও বলেন, গণভোটে ২৯৯টি আসনের গণভোট গণনা করা হয়েছে। চট্টগ্রামের ২টি আসনে ফলাফল আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় সেখানকার প্রার্থীদের ভোট হিসেব করা হয়নি। আর আদালতের বাধা না থাকায় সেখানকার গণভোটের হিসেব করা হয়েছে। আর একটি আসনে নির্বাচন হয়নি।
top1
সারাদেশে গড়ে ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে: ইসি
ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের পর অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশে গড়ে ৫৯ দশমিক ৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে নিশ্চিত করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইসি সচিব এই তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন।
তিনি জানান যে, ২৯৯টি সংসদীয় আসনে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি। এবারের নির্বাচনে ভোটারদের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণকে নতুন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক যাত্রার একটি ইতিবাচক মাইলফলক হিসেবে দেখছে কমিশন।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত ২৯৯টি আসনে বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলে। শেরপুর-৩ আসনে একজন প্রার্থীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে সেখানে ভোট স্থগিত রাখা হলেও বাকি আসনগুলোর মধ্যে ইতিমধ্যে ২৯৭টির বেসরকারি ফলাফল হাতে এসেছে।
প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পথে রয়েছে এবং তারা ২০০টিরও বেশি আসনে জয়ী হয়েছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দ্বিতীয় এবং জুলাই অভ্যুত্থানের পর আত্মপ্রকাশ করা ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি’ (এনসিপি) তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে।
সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি এবারই প্রথমবারের মতো ‘জুলাই ন্যাশনাল চার্টার’ বা রাষ্ট্র সংস্কারের রূপরেখা নিয়ে একটি ঐতিহাসিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে যে, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী প্রায় ৭২ শতাংশ ভোটার এই সংস্কার চার্টারের পক্ষে তাদের রায় দিয়েছেন। নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে সেনাবাহিনী, বিজিবি, র্যাব ও পুলিশের সমন্বয়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছিল।
বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও এই নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ শেষে সামগ্রিকভাবে ‘সন্তোষজনক’ বলে অভিহিত করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস গতকাল সকালে ভোট প্রদানের পর দিনটিকে ‘নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন’ হিসেবে অভিহিত করেছিলেন, যা জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে সার্থকতা পেয়েছে।
উল্লেখ্য যে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দীর্ঘ ১৮ মাস রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনা করে। দীর্ঘ দেড় বছর পর অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে মোট ১২ কোটি ৭৭ লাখের বেশি ভোটার অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা এবং প্রযুক্তিগত কঠোর নজরদারির কারণে বড় কোনো কারচুপির অভিযোগ ছাড়াই এবারের ভোট সম্পন্ন হয়েছে।
ইসি সচিব আশা প্রকাশ করেছেন যে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাকি আসনগুলোর ফলাফল ও প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে নতুন সংসদ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। ভোটারদের এই সরব উপস্থিতি প্রমাণ করেছে যে মানুষ একটি স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য কতটা উন্মুখ ছিল।
top1
খুলনা বিভাগের ৩৬ আসনের ২৪টিতে দাঁড়িপাল্লা ১২টিতে ধানের শীষ জয়ী
খুলনা বিভাগের ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে দাঁড়িপাল্লা এবং ১২টিতে ধানের শীষের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সারা দিন ভোটগ্রহণের পর রাতে পাওয়া বেসরকারি ফলাফলে এ তথ্য জানা গেছে।
নিচে ফলাফল দেওয়া হলো:
কুষ্টিয়া-১ : বাচ্চু মোল্লা (ধানের শীষ)
কুষ্টিয়া-২ : আব্দুল গফুর (দাঁড়িপাল্লা)
কুষ্টিয়া -৩ : আমির হামজা (দাঁড়িপাল্লা)
কুষ্টিয়া-৪ : আফজাল হোসেন (দাঁড়িপাল্লা)
মেহেরপুর-১: তাজউদ্দীন খান (দাঁড়িপাল্লা)
মেহেরপুর-২: নাজমুল হুদা (দাঁড়িপাল্লা)
চুয়াডাঙ্গা-১ : মাসুদ পারভেজ (দাঁড়িপাল্লা)
চুয়াডাঙ্গা-২: রুহুল আমিন (দাঁড়িপাল্লা)
ঝিনাইদহ-১: আসাদুজ্জামান (ধানের শীষ)
ঝিনাইদহ-২ : আবু বকর (দাঁড়িপাল্লা)
ঝিনাইদহ-৩ : মতিয়ার রহমান (দাঁড়িপাল্লা)
ঝিনাইদহ-৪ : আবু তালিব (দাঁড়িপাল্লা)
সাতক্ষীরা-১ : ইজ্জত উল্লাহ (দাঁড়িপাল্লা)
সাতক্ষীরা-২: আব্দুল খালেক (দাঁড়িপাল্লা)
সাতক্ষীরা-৩: রবিউল বাশার (দাঁড়িপাল্লা)
সাতক্ষীরা-৪: নজরুল ইসলাম (দাঁড়িপাল্লা)
খুলনা-১: আমির এজাজ (ধানের শীষ)
খুলনা-২: জাহাঙ্গীর হুসাইন (দাঁড়িপাল্লা )
খুলনা-৩: রকিবুল ইসলাম বকুল (ধানের শীষ)
খুলনা-৪: আজিজুল বারি হেলাল (ধানের শীষ)
খুলনা-৫: আলি আজগার লবি (ধানের শীষ)
খুলনা-৬:আবুল কালাম আজাদ (দাঁড়িপাল্লা)
বাগেরহাট-১: মশিউর রহমান (দাঁড়িপাল্লা)
বাগেরহাট-২: মনজুরুল হক (দাঁড়িপাল্লা)
বাগেরহাট-৩: ফরিদুল ইসলাম (ধানের শীষ)
বাগেরহাট-৪: আব্দুল আলীম (দাঁড়িপাল্লা)
মাগুরা-১: মনোয়ার হোসেন খান (ধানের শীষ)
মাগুরা-২: নিতাই রায় (ধানের শীষ)
নড়াইল-১: জাহাঙ্গীর আলম (ধানের শীষ)
নড়াইল -২: আতাউর রহমান ( দাঁড়িপাল্লা)
যশোর-১: আজীজুর রহমান (দাঁড়িপাল্লা)
যশোর-২: মোসলেউদ্দিন ফরিদ (দাঁড়িপাল্লা)
যশোর-৩: অনিন্দ্য ইসলাম (ধানের শীষ)
যশোর-৪: গোলাম রসুল (দাঁড়িপাল্লা)
যশোর-৫: এনামুল হক (দাঁড়িপাল্লা)
যশোর-৬: মোক্তার আলী (দাঁড়িপাল্লা)
top1
তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানালেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নিরঙ্কুশ বিজয়ে দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) এক বার্তায় তিনি এই অভিনন্দন জানান। মোদি উল্লেখ করেন, এই বিজয় বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে তারেক রহমানের নেতৃত্বের ওপর অগাধ আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন।
তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, আগামী দিনে দুই দেশের মধ্যকার বহুমুখী সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হবে এবং অভিন্ন উন্নয়নের লক্ষ্যগুলো অর্জনে উভয় দেশ একযোগে কাজ করে যাবে।
অভিনন্দন বার্তায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, ভারত সবসময় একটি গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশের পাশে থাকবে। তিনি তার বার্তায় আরও উল্লেখ করেন যে, দুই দেশের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আগামীতে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।
তারেক রহমানের দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ একটি স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে বলেও তিনি বিশ্বাস করেন। মূলত নির্বাচনের ফলাফল বেসরকারিভাবে স্পষ্ট হওয়ার পরপরই আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে আসা এই অভিনন্দন বার্তাটি বিএনপির নতুন সরকারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক স্বীকৃতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, গতকাল ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে এবং দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঢাকা ও বগুড়ার আসন থেকে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন। মোদি তার বার্তায় দুই দেশের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নতুন সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।
কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই দ্রুত অভিনন্দন বার্তা ঢাকা ও দিল্লির মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করবে। এর মাধ্যমে দুই দেশের বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং উন্নয়ন অংশীদারিত্ব আরও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
তারেক রহমানও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সফলভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার পর গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসাকে ভারতের পক্ষ থেকে বড় জয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদির এই অভিনন্দন বার্তা ইতিমধ্যে বিএনপির ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ ও এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে, যা নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।
ঝিনাইদহে দফায় দফায় সংঘর্ষ
২৯৭ আসনের আনুষ্ঠানিক ফলঘোষণা
বরিশালের ৬টি আসনে বিএনপির নিরঙ্কুশ বিজয়, উচ্ছাসিত নেতাকর্মীরা
তুমি কে, আমি কে, রাজাকার! রাজাকার: প্রতীকী স্লোগানে উত্তাল ইবি
মহেশখালীতে অবৈধ বালু উত্তোলনে হুমকির মুখে গ্রামবাসী, প্রতিবাদে মানববন্ধন
সাংবাদিকের মোবাইল কেড়ে নিয়ে মারধর, অভিযুক্ত নিজেই ভিকটিম সেজে ধামাচাপার চেষ্টা
Trending
-
top11 day ago
ভোট গণনা শুরু, ফলাফলের অপেক্ষায় জনগণ
-
রাজনীতি1 day ago
মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজ কেন্দ্রে জিতলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
-
top11 day ago
মুন্সীগঞ্জে ভোটকেন্দ্রের বাইরে মুহুর্মুহু ককটেল বিস্ফোরণ
-
top21 day ago
৩ আসনের কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট স্থগিত চাইল জামায়াত
-
রাজনীতি2 days ago
রাজশাহীতে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে হাত-পায়ের রগ কেটে দিল দুর্বৃত্ত
-
top32 days ago
ঝিনাইদহে দাড়িপাল্লা প্রতীকের এজেন্টের স্বাক্ষরিত ২৩টি রেজাল্ট শীট উদ্ধার
-
top123 hours ago
বেসরকারি ফলে ১৬ আসনে জয়ী জামায়াত!
-
top31 day ago
সাড়ে ৪ ঘণ্টায় ৩২ হাজার ৭৮৯ কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৩২.৮৮ শতাংশ