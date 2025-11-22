Connect with us

৪৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রাবি শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

শিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষে রনক্ষত্র তিতুমীর কলেজে, আহত ৮

শিক্ষার্থীরা দাদাগিরি চায় না, চায় অধিকার ও ন্যায়বিচার: শিশির মনির

রাবিতে নাট্যকলা বিভাগে চলছে ১০ দিনব্যাপী মঞ্চ উৎসব

ইবির হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট বিভাগের নতুন সভাপতি উম্মে সালমা লুনা

জবি ছাত্র সংসদে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের প্যানেল ঘোষণা

জকসুতে ছাত্রশিবির-আপ বাংলাদেশের যৌথ প্যানেল, নেতৃত্বে রিয়াজ-আরিফ-মাসুদ

আল্লামা ইকবালের মতবাদ নিয়ে ইবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ের খুশিতে ইবিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বাতাসা ও মিষ্টি বিতরণ বিতরণ  

হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে টিএসসিতে মিষ্টি বিতরণ

11 hours ago

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক, রাবি

৪৭ তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা পেছানোর দাবিতে রেলপথ অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা৷ শনিবার (২২ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনসংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন ৪৭ তম বিসিএস প্রিলিমিনারী উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা। 

এসময় তারা ‘সময় চাই সময় চাই, যৌক্তিক সময় চাই “, “আমার ভাই অনশনে, আসিফ কেন চেয়ারে “,

” আমার ভাই অনশনে, ইউনুস কেন চেয়ারে “, ” এক দুই তিন চার, পিএসসি স্বৈরাচার “, ” সবাই পায় ছয় মাস, আমরা কেন দুই মাস “, ” লেগেছেরে লেগেছে রক্তে আগুন লেগেছে “,” বৈষম্য বিরোধী বাংলায় স্বৈরাচারের ঠাই নাই “,”কষ্টে টেকা ৪৭ আমার নষ্ট করার তুমি কে আবার “, ” আমার ভাইয়ের উপর হামলা কেন পিএসসি তুই জবাব দে ” প্রভৃতি স্লোগান ও লেখা সম্বলিত প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন করেন।

এসময় এডমিট কার্ড পুড়িয়ে চলতি মাসে ৪৭ তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা বর্জন করে। অবস্থান কর্মসূচিতে শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের হামলার বিভিন্ন ছবি প্রদর্শন করা হয়।

শিক্ষার্থীদের দাবি, ‘৪০ থেকে ৪৬তম বিসিএসের মধ্যে কোনো কোনো লিখিত পরীক্ষায় পিএসসি ৬ মাস, কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৮ মাস কিংবা ১১ মাস পর্যন্ত সময় দিয়েছে। কিন্তু ৪৭তম বিসিএসের ক্ষেত্রে মাত্র দুই মাস সময় দিচ্ছে যা প্রথমবার অংশগ্রহণকারীদের জন্য মারাত্মক বৈষম্যমূলক। এই স্বল্প সময়ে সিলেবাস বুঝতেই সময় ফুরিয়ে যাবে, অথচ যারা আগের বিসিএস (৪৫/৪৬তম)-এ লিখিত দিয়েছে, তারা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।’

ফিশারিজ বিভাগের ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ফয়সাল হোসেন বলেন, ‘বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ছয় মাসের ঊর্ধ্বে সময় দেওয়া হয় কিন্তু বর্তমান পিএসসি আমাদের না জানিয়েই দুই মাস সময় দিয়েছে‚ যা আমাদের জন্য কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে। এথেকে একরকম বলা যায় আমাদের এই যে প্রতিযোগিতামুলক পরিক্ষা এটা থেকে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আমরা পিএসসিতে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি শান্তিপুর্ণ আন্দোলন করেও ব্যর্থ হয়ে রেল অবরোধ করেছি।’

