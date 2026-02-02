রাজনীতি
৪ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করবে জামায়াত
আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত হোটেল শেরাটনে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ইশতেহার প্রকাশ করা হবে।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি এবং প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের কালবেলাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
যদিও গতকাল জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের ফেসবুক পোস্টে বলা হয়েছিল ৩ ফেব্রুয়ারি ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। তবে অনিবার্য কারণে একদিন পিছিয়ে ৪ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করা হয়েছে।
অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের জানান, দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সামনে রেখেই এবারের ইশতেহার সাজানো হয়েছে।
তিনি আরও জানান, জামায়াতের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে বিদেশি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ। ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি ও কূটনীতিকরা।
সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইশতেহারে দুর্নীতি দমন, সুশাসন, মানবাধিকার, অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হতে পারে। ইশতেহার ঘোষণার এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যে দলের ভেতরে এবং বাইরে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।
আইনশৃঙ্খলা ফেরানোই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে: শফিকুর রহমান
নির্বাচিত হলে প্রথম ঘণ্টা থেকেই আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাই হবে এক নম্বর অগ্রাধিকার হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
নিজের ভেরিয়ারেড ফেসবুক পেজে সোমবার ১১টা ৪ মিনিটে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, “দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন অনিরাপদ হয়ে উঠেছে, যা একটি গুরুতর আইনশৃঙ্খলা সংকটের প্রতিফলন। তিনি বলেন, মানুষ সৎভাবে বাঁচতে, পরিশ্রম করতে এবং পরিবার নিয়ে শান্তিতে থাকতে চায়, কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত।”
তিনি বলেন, “একটি ছোট দোকান চালাতে স্থানীয় মাস্তানকে চাঁদা দেওয়া এবং দুর্নীতি আইনশৃঙ্খলার ভয়াবহ অবক্ষয়ের প্রমাণ। রাস্তায় মোবাইল ছিনতাই থেকে শুরু করে চাঁদাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহার- এসব আর চলতে দেওয়া যাবে না।”
ফেসবুক পোস্টে তিনি আরও বলেন, “জুলাই বিপ্লবের পর বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম ও জেন জি, যে সংযম ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছে, তা দেশের শক্তির প্রমাণ।”
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে পুলিশ বাহিনীর সংস্কারকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা জানিয়ে জামায়াত আমির বলেন, “জনগণের আস্থা পুনর্গঠন করা হবে এবং সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে চাঁদাবাজি, ও দুর্নীতি নির্মূলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”
তিনি বলেন, “এটা শুধু একটা প্রতিশ্রুতি নয়। এটা আমার দায়িত্ব।”
কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নাহিদ ইসলামের রিট
ঢাকা-১১ আসনে বিএনপির এম এ কাইয়ুমের প্রার্থিতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছেন একই আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) দ্বৈত নাগরিকত্ব ও তথ্য গোপনের অভিযোগ এনে হাইকোর্টে সংশ্লিষ্ট শাখায় এই রিট দায়ের করা হয়েছে।
রিটে ঢাকা-১১ আসনে বিএনপি মনোনীত এ প্রার্থীর প্রার্থিতা স্থগিত চাওয়া হয়েছে।
নাহিদ ইসলামের পক্ষে আইনজীবীরা হলেন, অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মূসা, অ্যাডভোকেট আলী আজগর শরীফী।
অ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম মূসা বলেন, এ সপ্তাহেই হাইকোর্টে রিট আবেদনটির ওপর শুনানি হবে।
এর আগে ঢাকা-১১ আসনে ১২ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও দলটির ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্পাদক ড. এম এ কাইয়ুম এর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।
