৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারির ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২৩৮৫ প্রার্থী

Published

30 minutes ago

on

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা-২০২৫ এর ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন ১২ হাজার ৩৮৫ জন। ১২ হাজার ৩৮৫ জনকে ৫০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন।

গত ৩০ জানুয়ারি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ—এ আটটি বিভাগীয় শহরের ১৯০টি কেন্দ্রে একযোগে ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের বিসিএসে অংশ নিতে আবেদন করেছিলেন মোট ২ লাখ ৯০ হাজার ৯৫১ জন পরীক্ষার্থী। বর্তমান কমিশনের লক্ষ্য ছিল পরীক্ষা গ্রহণের পর দ্রুততম সময়ে ফলাফল প্রস্তুত করা, যাতে চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘসূত্রতার কবলে পড়তে না হয়।

পিএসসির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম দায়িত্ব নেওয়ার পর বিসিএসের পুরো প্রক্রিয়াটি ১২ মাসের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী আধুনিক ওএমআর (OMR) প্রযুক্তির সহায়তায় নির্ভুলভাবে উত্তরপত্র মূল্যায়ন শেষ করে এই ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। পিএসসি জানিয়েছে, ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী মেধাবীদের দ্রুত সময়ের মধ্যে দেশ সেবায় যুক্ত করতেই কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৫০তম বিসিএসে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার মিলিয়ে মোট ২ হাজার ১৫০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১ হাজার ৭৫৫টি ক্যাডার পদের বিপরীতে এই নিয়োগ কার্যক্রম চলছে। ক্যাডার পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে, যেখানে শূন্য পদের সংখ্যা ৬৫০টি। এ ছাড়া প্রশাসন ক্যাডারে ২০০ জন, পুলিশ ক্যাডারে ১১৭ জন এবং শিক্ষা ক্যাডারেও বিপুলসংখ্যক পদে জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এই প্রার্থীরা এখন ক্যাডার পদের বিপরীতে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন।

পরীক্ষার্থীরা পিএসসির ওয়েবসাইট থেকে বিস্তারিত ফলাফল দেখতে পারবেন। এ ছাড়া টেলিটক মোবাইল নম্বর থেকে এসএমএসের মাধ্যমেও ফলাফল জানার সুযোগ রাখা হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের পরবর্তী ধাপ অর্থাৎ লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি শিগগিরই কমিশনের ওয়েবসাইটে ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।

বগুড়ায় বিএনপি ও জামায়াতের তুমুল সংঘর্ষ

Published

2 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬

By

বগুড়া প্রতিনিধি

বগুড়ার নন্দীগ্রামে ভোটের টাকা বিতরণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতিসহ দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন।

সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার পারশুন গ্রামে এ সংঘর্ষ ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় বিএনপির নেতাকর্মীদের দাবি, সোমবার রাতে পারশুন গ্রামের আব্দুল আজিজের বাড়িতে কয়েকজনের সন্দেহজনক সমাগম দেখে তারা সেখানে যান। এ সময় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা বেলালসহ জামায়াতের কয়েকজন নেতাকর্মী ভোটারদের মধ্যে টাকা বিতরণ করছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। পরে বিএনপির নেতাকর্মীরা বেলালসহ দুজনকে আটক করে বুড়ইল ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাসুদ রানার বাড়িতে নিয়ে যান।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও অভিযোগ রয়েছে, পুলিশের উপস্থিতিতেই জামায়াতের প্রায় দুই শতাধিক নেতাকর্মী লাঠিসোঁটা ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মাসুদ রানার বাড়িতে হামলা চালায়। হামলায় মাসুদ রানা ও তার ভাইকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং আটক থাকা দুজনকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

এ সময় মাসুদ রানার বাড়িসহ আশপাশের তিনটি বাড়ি ও একটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় মাসুদ রানাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বগুড়া-৪ আসনে জামায়াতে ইসলামীর মনোনীত প্রার্থী মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ হামলার অভিযোগ অস্বীকার বলেন, আমাদের পক্ষ থেকে কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। বরং বিএনপির নেতাকর্মীরাই আমাদের কর্মী গালিবকে মারধর করে আহত করেছে। মিথ্যা অভিযোগ তুলে আমাদের দুই কর্মীকে আটক রেখে নির্যাতন করা হয়েছে।

বিএনপির প্রার্থী মোশারফ হোসেন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, পুলিশের উপস্থিতিতে কীভাবে এমন হামলার ঘটনা ঘটল, তা আমাদের বোধগম্য নয়। এভাবে পরিস্থিতি চলতে থাকলে ভোটের দিন পরিস্থিতির চরম অবনতি হবে। আমরা এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতোয়ার হোসেন বলেন, এ ঘটনায় এখনও কোনো পক্ষই মামলা করেনি। তবে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

'সুযোগ তৈরি হলে সবাই রাষ্ট্র গঠনে ভূমিকা রাখতে পারে: জাইমা

Published

8 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ১০, ২০২৬

By

রাজধানীর মহাখালীর ডিওএইচএস খেলার মাঠে আয়োজিত ‘চায়ের আড্ডা’ অনুষ্ঠানে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্র গঠন, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যানজট, সাইবার বুলিং, গ্যাস-পানি সংকটসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে তাদের ভাবনা তুলে ধরেন। এ সময় জাইমা রহমান বলেন, সুযোগ সৃষ্টি করা গেলে সব ধরনের মানুষই রাষ্ট্র গঠনের কাজে অংশ নিতে পারে। উদ্দেশ্য এক হলে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ কাজ করতে আগ্রহী হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র গঠনের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বলেন, একা কোনো পরিবর্তন সম্ভব নয়—সমষ্টিগত উদ্যোগ প্রয়োজন। জুলাই আন্দোলনে আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয়েও পরিবারের পক্ষ থেকে উদ্বেগ ও আলোচনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

আড্ডায় শিক্ষার্থীরা ঢাকা শহরের যানজট, পরিবেশ দূষণ, সড়ক নিরাপত্তা ও নগর ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা তুলে ধরেন। জাইমা রহমান বলেন, নিরাপদ সড়ক, হাঁটার উপযোগী পরিবেশ ও সবুজায়ন নিশ্চিত করা জরুরি।

অনুষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথাও উঠে আসে। জাইমা রহমান বলেন, নতুন প্রজন্মের মাধ্যমেই এ দূরত্ব কমানো সম্ভব।
আয়োজকদের জানান, প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী এ আয়োজনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তত ৫৫ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।

বাঁশের লাঠি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে থাকার আহ্বান জামায়াত প্রার্থীর

Published

19 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৯, ২০২৬

By

প্রয়োজনে কাঁচা বাঁশের লাঠি নিয়ে কামারখন্দবাসীকে ভোটকেন্দ্রে অবস্থান করার আহ্বান জানিয়েছেন সিরাজগঞ্জ-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, ‘আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি যারা ভোটকেন্দ্রে ভোট ডাকাতি করতে আসবে। আপনারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকবো, প্রশাসনও থাকবে। কিন্তু আপনারা যদি দুর্বল হলে কেউ আপনাদের পাশে দাঁড়াবে না; চাঁদা দিয়ে এই দেশে বসবাস করতে হবে।’

সোমবার (০৯ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচনী প্রচারণার শেষ দিনে সিরাজগঞ্জ শহরের বাজার স্টেশন মুক্তির সোপান চত্বরে মিছিল শুরুর আগে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন, ‘আপনারা একদিন রুখে দাঁড়ান, প্রতিহত করেন, ভোট ডাকাতদের নির্মুল করুন। তাহলে পাচঁ বছর সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ।

এর আগে, দুপুরের পর শহরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আসতে থাকে জামায়াতের নেতাকর্মী ও সমর্থকেরা। ধীরে ধীরে মুক্তির সোপান চত্বর কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। পরে বিকেল ৪ টার দিকে মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রচার মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

এ সময় জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক শহীদুল ইসলাম, শহর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট আব্দুল লতিফসহ অন্যান্য নেতারা উপস্থিত ছিলেন

