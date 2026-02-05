৮ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমানের শেষ নির্বাচনী প্রচারণা

Connect with us

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির নির্বাচনী প্রচারের শেষ জনসভা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর নয়াপল্টনে অনুষ্ঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

জনসভাটি ওইদিন বেলা দুইটায় শুরু হবে এবং এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। নির্বাচনের ঠিক আগে ঢাকার রাজপথে এই বৃহৎ জমায়েতের মাধ্যমে বিএনপি তাদের চূড়ান্ত সাংগঠনিক শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজভী জানান যে, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এই সমাপনী জনসভাকে কেন্দ্র করে নয়াপল্টন ও এর আশপাশের এলাকায় ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। জনসভায় সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে দলের বিভিন্ন ইউনিট এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলোর নেতাদের প্রতি বিশেষ নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

বিএনপি এই জনসভাকে কেবল একটি সমাবেশ হিসেবে নয়, বরং নির্বাচনপূর্ব ‘চূড়ান্ত শক্তি প্রদর্শন’ হিসেবে দেখছে। দলটির শীর্ষ নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা, এই সমাবেশ থেকে তারেক রহমান যে দিকনির্দেশনা দেবেন তা নির্বাচনের দিন নেতা-কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বিএনপি সূত্রমতে, এই সমাপনী জনসভায় তারেক রহমান দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি, দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং নির্বাচনের দিন করণীয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেবেন। বিশেষ করে ভোটকেন্দ্র রক্ষা এবং ভোটারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে তিনি নেতা-কর্মীদের বিশেষ বার্তা দিতে পারেন।

আজকের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দলের চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র মাহদী আমিন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেল এবং ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নেতারা। তারা সকলে মিলে জনসভাটি সফল করতে ঢাকার বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীদের সাথে সমন্বয় করছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ৮ ফেব্রুয়ারির এই জনসভা বিএনপির জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এদিনই দলটির প্রচার কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটবে। নয়াপল্টনের এই বিশাল জমায়েত থেকে আসা বার্তা সারা দেশের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়াই দলটির মূল লক্ষ্য।

ইতোমধ্যেই জনসভাকে ঘিরে পুলিশের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ট্রাফিক নির্দেশনার বিষয়ে যোগাযোগ শুরু করেছে বিএনপি। নির্বাচনের কয়েক দিন আগে আয়োজিত এই সমাবেশ রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষ উত্তাপ তৈরি করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আশুলিয়ায় ৬ মরদেহ পোড়ানোর মামলায় সাবেক এমপির মৃত্যুদণ্ড

Published

29 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬

By

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আশুলিয়ায় ছয় মরদেহ পোড়ানো ও একজনকে গুলি করে হত্যাসহ মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক এমপি সাইফুলের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২।

বন্দর বন্ধ রেখে দাবি আদায় ঠিক নয়: নৌ উপদেষ্টা

Published

48 minutes ago

on

ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬

By

কর্মবিরতির কারণে চট্টগ্রাম বন্দর বন্ধ থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে নৌ পরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম শাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, বন্দর বন্ধ না রেখেও দাবি আদায় করা সম্ভব।

বন্দর ভবনে এক বৈঠক শেষে বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, “সমস্যা সমাধানে আমি অত্যন্ত আশাবাদী। তারাও এ দেশেরই সন্তান। পাঁচ দিন কাজ বন্ধ থাকায় তাদেরই অসুবিধা হচ্ছে।”

উপদেষ্টা বলেন, সামনে রমজান। পণ্য সরবরাহব্যবস্থা যাতে ব্যাহত না হয়, সে চেষ্টা করছে সরকার। “তাদের কারণে মানুষ কষ্ট পাবে, এটা ঠিক নয়। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে সমাধানের চেষ্টা করছি,” বলেন তিনি।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ডিপি ওয়ার্ল্ডের কাছে ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ‘চট্টগ্রাম বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ’-এর ব্যানারে এই কর্মবিরতি চলছে।

গত শনিবার থেকে তিন দিন আট ঘণ্টা করে কর্মবিরতি পালনের পর মঙ্গলবার থেকে আন্দোলনকারীরা লাগাতার কর্মবিরতি শুরু করেন। এতে বন্দর কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে।

এ পরিস্থিতিতে বৈঠকে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার সকালে চট্টগ্রাম আসেন উপদেষ্টা। বিমানবন্দর থেকে বন্দরে যাওয়ার পথে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বন্দর ৪ নম্বর গেটে আন্দোলনরত শ্রমিকদের বাধার মুখে পড়েন তিনি।

এ সময় গাড়ি থেকে নেমে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন উপদেষ্টা। শ্রমিকেরা বলেন, তাদের মধ্যে ক্ষোভ আছে এবং তাদের কথা শুনতে হবে।

জবাবে উপদেষ্টা বলেন, দুপুর ১২টায় বসে আলোচনা করা যাবে। “আমি গত দেড় বছর আপনাদের সঙ্গে কাজ করছি। আপনাদের কথা শুনব, আপনাদেরও আমার কথা শুনতে হবে,” বলেন তিনি।

ওই সময় বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সমন্বয়ক মোহাম্মদ ইব্রাহিম খোকন বলেন, তিনি ৩২ বছর ধরে বন্দরে কাজ করছেন, কিন্তু বর্তমান চেয়ারম্যানের মতো কাউকে দেখেননি।

তার অভিযোগ, গত দেড় বছরে শ্রমিকদের নানাভাবে হয়রানি করা হয়েছে এবং চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবি করেন তিনি।

খোকনের কথার জবাবে উপদেষ্টা বলেন, চেয়ারম্যানকে আমি আনব না, আপনার সঙ্গে একান্তে কথা বলব। ‘ওয়ান টু ওয়ান’ কথা বলব বলেন তিনি।

সব ধর্মের মানুষকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাব: জামায়াত আমীর

Published

2 hours ago

on

ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৬

By

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সব ধর্মের মানুষকে বুকে ধারণ করে এগিয়ে যাব। যুবকদের হাতে বেকার ভাতা নয়, তাদের আমরা কাজ দিতে চাই। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে পেশাগত দক্ষ করে তোলা হবে। এখানে তো যুবকের বাইরে কাউকে দেখছি না। আপনাদের সঙ্গে আমিও যুবক।

বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে নওগাঁর ঐতিহাসিক এ.টিম মাঠে আয়োজিত জনসভায় তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, চাঁদাবাজ ও মামলাবাজদের ভোটের দিন পরাজিত করবে জনগণ। শিক্ষিত জাতি তৈরি করতে কাজ করবে জামায়াত। আমরা নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যারা পরিবারতান্ত্রিক সরকার চায়, তারাই আইডি হ্যাক করেছে।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জামায়াত রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে দেশের প্রতিটি শিশুর শিক্ষার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র এবং মাস্টার্স পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ সরকারি খরচে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে।

নওগাঁর ঐতিহ্যবাহী পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, কুসুম্বা মসজিদ ও দুপলাহাটি রাজবাড়ির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘অবহেলা আর দুর্নীতির কারণে দেশের পর্যটনশিল্প আজ ধ্বংসের মুখে।’ তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলো বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা দেশের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে এবং হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

বিগত সরকারগুলোর কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, মেগা প্রকল্পের নামে দেশে মেগা দুর্নীতি হয়েছে। ব্যাংক, বিমা ও শেয়ার বাজার লুটে নিয়ে প্রায় ২৮ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করা হয়েছে। এই টাকার মালিক জনগণ। যারা জনগণের টাকা চুরি ও ডাকাতি করেছে, তাদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। চাঁদাবাজ ও পেইন ডাকাতদের সঙ্গে জামায়াতের কোনো আপস নেই।

নারীদের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে তিনি বলেন, মায়েদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। মায়ের অপমান এ জাতি সহ্য করবে না। তিনি ঘর থেকে শুরু করে কর্মস্থল—সব জায়গায় নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিতের অঙ্গীকার করেন। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান বা সাঁওতাল বলে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না; নাগরিক হিসেবে সবাই সমান অধিকার ভোগ করবে।

