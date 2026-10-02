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1 Win MD bonus guide
Practical Guide to 1 Win MD – Your Path to Winning at Online Casinos
What Is 1 Win MD?
1 Win MD is a relatively new online gambling platform that focuses on players from the Caribbean and Central America, but it accepts players worldwide. The site is licensed by the Curacao eGaming authority, which means it follows a set of industry‑standard security and fairness rules. Its catalog includes a mix of slots, table games, a live dealer studio and a modest sportsbook section.
From a practical standpoint, 1 Win MD markets itself as “fast payouts, generous bonuses and mobile‑first design.” That promise is reflected in the user interface: bright colours, intuitive navigation and a quick‑load mobile site that works on both Android and iOS devices. If you are looking for a straightforward gambling destination that doesn’t overload you with jargon, 1 Win MD can be a solid starting point.
1 Win MD Registration Process – Step‑by‑Step
Signing up to 1 Win MD takes only a few minutes. First, click the “Sign Up” button located at the top right of the homepage. You will be asked for a valid email address, a strong password, and a choice of currency – typically USD, EUR, or local Caribbean dollars.
After submitting the form, a verification email is sent automatically. Click the link inside to confirm your account. Without confirming, you cannot deposit or claim any bonuses, so make sure your inbox is reachable.
Verification & KYC
Once the email is confirmed, 1 Win MD will request a few identity documents to satisfy KYC (Know Your Customer) regulations. Acceptable documents include a passport, driver’s license, or national ID, plus a recent utility bill for address proof. Upload the files through the “My Account → Verification” page.
The verification process usually finishes within 24 hours, but during peak times it may stretch to 48 hours. While you wait, you can explore the free demo games to get a feel for the platform without risking any money.
Bonuses and Promotions You Can Expect
1 Win MD offers a welcome package that typically includes a match bonus on your first deposit and a set of free spins on selected slots. The typical structure looks like “100% up to $200 + 50 free spins”. Keep an eye on the “Promotions” tab because the casino rotates weekly reload bonuses, cash‑back offers, and a loyalty program.
All bonuses come with wagering requirements, which usually sit at 30× the bonus amount. This means if you receive a $100 bonus, you need to wager $3,000 before you can withdraw any winnings derived from that bonus. The site also caps the maximum cashable amount from free spins, often at $50, so read the fine print.
- Welcome Bonus – 100% match up to $200 + 50 free spins
- Weekly Reload – 50% match up to $100
- Cash‑back – 10% on net losses every weekend
- Loyalty Points – Earn points for every wager, redeem for bonus credits
Payment Methods – Deposits and Withdrawals
Depositing funds into 1 Win MD is straightforward. The platform supports a range of popular payment methods, each with its own minimum and processing time. Below is a quick comparison to help you choose the best option for your needs.
|Method
|Min Deposit
|Max Deposit
|Processing Time
|Credit/Debit Card (Visa, MasterCard)
|$10
|$5,000
|Instant
|eWallets (Skrill, Neteller)
|$20
|$10,000
|Instant
|Bank Transfer
|$50
|$20,000
|1‑3 business days
|Prepaid Cards (Paysafecard)
|$10
|$2,000
|Instant
Withdrawals are processed a little slower, especially if you choose a bank transfer which can take up to five business days. E‑wallet withdrawals are typically completed within 24 hours. The casino does not charge a fee for most withdrawal methods, but you should verify any possible fees from your own bank or e‑wallet provider.
Mobile Experience – App and Browser Play
For players who prefer gaming on the go, 1 Win MD offers a responsive mobile website that works flawlessly on any modern smartphone or tablet. The layout automatically adapts, placing the most popular games at the top of the screen for quick access.
Additionally, there is a downloadable Android app that can be installed directly from the site. The app provides push notifications for bonus alerts and a smoother navigation experience. If you are in Bangladesh, you can find the app here: 1win bangladesh download. iOS users must rely on the mobile browser, which is fully optimized for Safari.
Game Selection – Casino, Live Casino, Sportsbook
The core of 1 Win MD is its casino library, powered by several leading software providers. You will find classic slots, video slots with high RTP (usually 96‑98%), and a selection of table games such as blackjack, roulette, baccarat, and poker.
The live casino section streams real dealers in HD, offering baccarat, roulette, and a live blackjack table that uses a single‑deck shoe for faster play. Sports betting is modest but covers major leagues in football, basketball, and cricket, with odds that are competitive for a mid‑size operator.
Security, Licensing and Responsible Gambling
Security on 1 Win MD is taken seriously. The site uses SSL encryption to protect all data transmission, and user passwords are stored as salted hashes. The Curacao license ensures that the platform abides by regular audits, although it is not as strict as a UKGC or Malta license.
Responsible gambling tools are built into the account settings. Players can set daily, weekly, or monthly deposit limits, self‑exclude for a chosen period, or permanently close their accounts. The casino also provides links to external support organisations for problem gambling.
Customer Support and Frequently Asked Questions
Support at 1 Win MD is available via live chat and email 24/7. The live chat response time is usually under two minutes, and the agents speak clear English with a helpful attitude. For more complex issues, you can submit a ticket through the “Support” section and expect a reply within 24 hours.
Common questions include “How do I claim my bonus?”, “What documents are needed for verification?” and “Why is my withdrawal pending?”. The FAQ page is organized by category, making it easy to find short, step‑by‑step answers without waiting for a live agent.
Final Thoughts – Should You Try 1 Win MD?
Overall, 1 Win MD offers a balanced mix of bonuses, game variety, and a user‑friendly mobile experience. The wagering requirements are standard for the industry, and the range of payment methods makes it accessible to most players. If you value quick deposits, a decent welcome package, and a straightforward verification process, this casino is worth a look.
Remember to gamble responsibly and only stake money you can afford to lose. With the practical tips above, you should feel confident navigating 1 Win MD, claiming bonuses, and withdrawing winnings without unnecessary hassle.
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বিক্ষোভে উত্তাল দিল্লি, ১২ ঘণ্টা ইন্টারনেট বন্ধ; আটক ৭০০-এর বেশি
অনলাইন ডেস্ক
ভারতের ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় অনিয়ম এবং বিপুলসংখ্যক ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভ ঘিরে যন্তর মন্তর ও আশপাশের এলাকায় ১২ ঘণ্টার জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। এ ঘটনায় ৭০০-এর বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ।
হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুক্রবার যন্তর মন্তর ও এর ১ দশমিক ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের এলাকায় স্থানীয় সময় সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখতে এয়ারটেল, রিলায়েন্স জিও ও ভোডাফোন আইডিয়ার মতো টেলিকম অপারেটরগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত এ বিষয়ে দিল্লি সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
বিক্ষোভে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও অন্যান্য সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এআইএসএ, এসএফআই ও এনএসইউআইসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনও এতে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ায় অনিয়মের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক ভোটারের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবি জানানো হচ্ছে।
পুলিশ জানিয়েছে, বিক্ষোভের জন্য আয়োজকদের কোনো অনুমতি ছিল না।
পিটিআইয়ের বরাতে বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যন্তর মন্তর ও আশপাশের এলাকা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ৭০০ বিক্ষোভকারীকে আটক করা হয়েছে। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরাও রয়েছেন।
এর আগে গত জুলাই মাসেও যন্তর মন্তর ও মধ্য দিল্লির কয়েকটি এলাকায় সাময়িকভাবে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছিল। সে সময় মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের অভিযোগে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজিপি) আন্দোলনের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ চলছিল।
প্রায় তিন মাসের ব্যবধানে একই এলাকায় ফের বিক্ষোভের মধ্যে ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।
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‘আসব, আসছি’ বলে লুকিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের মনোবল চাঙা রাখার চেষ্টা করছেন হাসিনা: আমান
কেরানীগঞ্জ প্রতিনিধি
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ঢাকা-২ আসনের সংসদ সদস্য আমানউল্লাহ আমান বলেছেন, ‘আসব, আসছি’ বলে বিভিন্ন সময় বক্তব্য দিয়ে শেখ হাসিনা লুকিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের মনোবল চাঙা রাখার চেষ্টা করছেন।
বৃহস্পতিবার (১ অক্টোবর) বিকেলে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলা অডিটোরিয়ামে কৃষক কার্ড ও কৃষি উপকরণ সহায়তা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
আমানউল্লাহ আমান বলেন, জনগণও বিষয়টি জানে। তাঁর ভাষ্য, কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি জনগণের আন্দোলনে পরাজিত হওয়ার পর আবার ক্ষমতায় ফিরে আসার নজির ইতিহাসে নেই।
তিনি বলেন, দেশের চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে একটি মহল অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। দেশ যখন সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, তখনই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে দেশকে পেছনের দিকে নেওয়ার চেষ্টা চলছে।
বিএনপির প্রতি জনগণের আস্থার কথা উল্লেখ করে আমানউল্লাহ আমান বলেন, সেই আস্থার প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তাঁর দাবি, গত ১৭ বছরে যেসব উন্নয়নকাজ হয়নি, সেগুলো নতুন করে শুরু হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, বর্তমানে স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির, সড়ক, সেতু ও কালভার্টসহ বিভিন্ন খাতে উন্নয়নকাজ চলছে। পাশাপাশি মানবসেবায়ও বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এসব উন্নয়ন কার্যক্রম দেখে একটি মহল পরিকল্পিতভাবে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে আমানউল্লাহ আমান বলেন, হাজারো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত গণতন্ত্র ধরে রাখতে হবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সবাইকে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে।
তিনি পাড়া-মহল্লা, গ্রাম, হাটবাজার, ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান, যাতে কেউ অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে। একই সঙ্গে কোনো ফ্যাসিবাদী শক্তি যাতে আবার দেশে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে না পারে, সে বিষয়েও সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।
কেরানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উমর ফারুকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মহুয়া শারমিন মুনমুনসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
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বেরোবির ১২৩ তম সিন্ডিকেট সভায় ১১ জনকে স্থায়ী বহিষ্কার, তিন শিক্ষকের পদ অবনমন ও ছাত্রী হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত
বেরোবি প্রতিনিধি
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) ১২৩তম সিন্ডিকেট সভায় তিন শিক্ষকসহ ১১ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার, তিন শিক্ষকের পদ অবনমন এবং নির্মাণাধীন ছাত্রী হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলীর সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের ১২৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বেরোবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২-এর চূড়ান্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে তিন শিক্ষক এবং আট কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মোট ১১ জনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয় সিন্ডিকেট।
স্থায়ীভাবে বহিষ্কৃত তিন শিক্ষক হলেন গণিত বিভাগের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক মশিউর রহমান, লোকপ্রশাসন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আসাদুজ্জামান মণ্ডল ওরফে আসাদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক প্রক্টর শরিফুল ইসলাম।
এ ছাড়া অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর মাহাবুবার রহমান ওরফে বাবু, তৎকালীন সহকারী রেজিস্ট্রার রাফিউল হাসান রাসেল, সহকারী রেজিস্ট্রার হাফিজুর রহমান ওরফে তুফান, সেকশন অফিসার মো. মনিরুজ্জামান পলাশ, এমএলএসএস মোহাম্মদ নুরুন্নবী মণ্ডল, নিরাপত্তাকর্মী নূর আলম মিয়া এবং এমএলএসএস এ কে এম আমির হোসেনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এদিকে যৌন হয়রানির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শিক্ষকের পদ অবনমনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. রশীদুল ইসলামকে অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাকিবুল ইসলামকে সহযোগী অধ্যাপক থেকে সহকারী অধ্যাপক এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. শামীম হোসেনকে সহকারী অধ্যাপক থেকে প্রভাষক পদে অবনমন করা হয়েছে।
সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ছাত্রী হলের নাম ‘বেগম খালেদা জিয়া হল’ করার প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।
উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী জানান, আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আদেশের কপি পাওয়ার পর বিষয়টি সিন্ডিকেট সভায় উপস্থাপন করা হয়। এরপর সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্টদের স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনের সময় ১৬ জুলাই রংপুরে বেরোবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিহত হন।
বেরোবির ১২৩তম সিন্ডিকেট সভায় ১১ জনকে
স্থায়ী বহিষ্কার, তিন শিক্ষকের পদ অবনমন ও ছাত্রী হলের নামকরণের সিদ্ধান্ত
আনাস মাহমুদ; বেরোবি প্রতিনিধি,
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর-এর ১২৩তম সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ শওকাত আলীর সভাপতিত্বে সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ হত্যা মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এর চূড়ান্ত রায়ের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন জন শিক্ষক এবং ৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ মোট ১১ জনকে চাকরি থেকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
সিন্ডিকেট সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণাধীন ছাত্রী হলের নামকরণ ‘বেগম খালেদা জিয়া হল’ করার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। এছাড়া যৌন হয়রানির অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ রশীদুল ইসলামকে অধ্যাপক পদ থেকে সহযোগী অধ্যাপক, দুর্যোগ বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. শাকিবুল ইসলামকে সহযোগী অধ্যাপক পদ থেকে সহকারী অধ্যাপক এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ শামীম হোসেনকে সহকারী অধ্যাপক পদ থেকে প্রভাষক পদে অবনমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
বিক্ষোভে উত্তাল দিল্লি, ১২ ঘণ্টা ইন্টারনেট বন্ধ; আটক ৭০০-এর বেশি
‘আসব, আসছি’ বলে লুকিয়ে থাকা নেতাকর্মীদের মনোবল চাঙা রাখার চেষ্টা করছেন হাসিনা: আমান
1 Win MD bonus guide
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