তিন দিনের ব্যাবধানে বিশ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক

Reporter Name Update Time : সোমবার, ১০ জুলাই, ২০২৩

নিজেস্ব প্রতিনিধি ::- পুনরায় দশ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। রোববার (৯ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ নিয়োগ দিয়ে আদেশ জারি করা হয় । এর আগে গত ৬ জুলাই আরো দশ জেলায় ডিসি পদে পরিবর্তন আনে সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় । কিছু দিন আগে নতুন ১০ জেলায় জেলা প্রশাসক পরিবর্তনের তিনদিনের মাথায় নতুন করে জেলা প্রশাসক পরিবর্তনের আদেশ এলো । ডিসি পরিবর্তিত জেলা গুলো ; বরগুনা, যশোর, হবিগঞ্জ, বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, নেত্রকোনা, পটুয়াখালী, সিলেট ও কুষ্টিয়া জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক নিয়োগ নিয়োগ দেওয়া হয় । জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে এক প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহা. রফিকুল ইসলামকে বরগুনা ; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব মোহাম্মদ আবরাউল হাছান মজুমদারকে যশোর ; অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব দেবী চন্দ্রকে হবিগঞ্জ ; অতিরিক্ত শরণার্থী ও ত্রাণ প্রত্যাবাসন কমিশনার-২ মোহা. খালিদ হোসেনকে বাগেরহাট ; নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহিদুল ইসলামকে বরিশাল, এবং জননিরাপত্তা বিভাগে বদলির আদেশাধীন উপসচিব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদকে ভোলা জেলার জেলা প্রশাসক ডিসি হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়। একই প্রজ্ঞাপনে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব শাহেদ পারভেজকে নেত্রকোণা ; আইনমন্ত্রীর একান্ত সচিব মো. নূর কুতুবুল আলমকে পটুয়াখালী ; বিদ্যুৎ বিভাগে উপসচিব শেখ রাসেল হাসানকে সিলেটের এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক মো. এহতেশাম রেজাকে কুষ্টিয়া জেলার জেলা প্রশাসক ডিসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।

