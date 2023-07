কুষ্টিয়ায় গুলি করে হত্যা চেষ্টা গুলিবিদ্ধ ১ জন

কুষ্টিয়ায় গুলি করে হত্যা চেষ্টা গুলিবিদ্ধ ১ জন

মঙ্গলবার, ১১ জুলাই, ২০২৩

Update Time : মঙ্গলবার, ১১ জুলাই, ২০২৩ ১৭৭ Time View

কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলার কয়া ইউনিয়নের বের কালোয়া, জেলে পাড়ার মোড়ে ইব্রাহিমের দোকানের সামনে ঝন্টু শেখ (৪০) কে গুলি করে হত্যার চেষ্টা। আজ রাত্রি ৯ টা ৩০ ঘটিকার সময় বের কালোয়া মোড়ে ইব্রাহিমের দোকানের সামনে মোটরসাইকেল যোগে তিনজন এসে হত্যার উদ্দেশ্যে তাকে গুলি করে, গুলি তাহার পেটে লাগে । ভিক্টিমের ছেলের অভিযোগ তার বাবাকে পিস্তল দিয়ে গুলি করা হয়। ঘটনা স্থলে খবর নিয়ে জানা যায় , গুলিবিদ্ধ ঝন্টু ও ইয়ারুল সবার মতো ইবরাহিমের চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল, এমন অবস্থায় তিন জন ব্যাক্তি মোটরসাইকেল যোগে এসে ইয়ারুল কে মারার উদ্দেশ্য গুলি করলে, গুলি গিয়ে লাগে ঝন্টু শেখের পেটে। এলাকা সূত্রে জানা যায় গুলির ঘটনার আগে উভয় পক্ষের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়।

