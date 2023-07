সড়ক দুর্ঘটনায় কুষ্টিয়ায় প্রান হারালো দুইজন

সড়ক দুর্ঘটনায় কুষ্টিয়ায় প্রান হারালো দুইজন

Reporter Name Update Time : বুধবার, ১২ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ১২ জুলাই, ২০২৩ ১৪৮ Time View

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :-

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সড়ক দুর্ঘটনায় মোটরসাইকেল চালক নিহত ও আরোহী মারাত্মক ভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু বরন করেন। বুধবার বেলা এগারটার দিকে চড়াইকোল আলাউদ্দিন নগর কালুরমোড় নামক এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত ব্যাক্তি চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামের সামছুল আলমের ছেলে শাহিন (৪৫)। দুর্ঘটনা কবলিত এলাকার প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে জানা যায় , বেলা এগারটার দিকে আলাউদ্দিন নগর কালুরমোড়ে নসিমন গাড়ির সাথে কুষ্টিয়া অভিমুখী মোটরসাইকেল এর সংঘর্ষ হয়। এসময় মোটরসাইকেলের চালক ও আরোহী নসিমন গাড়ির নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে চালক নিহত ও আরোহী মারাত্মক আহত হলে তাকে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠানোর পর তার মৃত্যু হয়, নিহতের নাম ইকরামুল হক। কুমারখালী থানার নবাগত ওসি আকিবুল ইসলাম গণমাধ্যমকে জানান, মরদেহ উদ্ধার করে হাইওয়ে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে, ঘাতক নসিমন গাড়িটি আটক করা হয়েছে ।

Please Share This Post in Your Social Media

এই বিভাগের আরও খবর