বুধবার, ১২ জুলাই, ২০২৩

Update Time : বুধবার, ১২ জুলাই, ২০২৩ ১৮৩ Time View

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি :- বুধবার (১২ জুলাই ২০২৩খ্রিঃ) তারিখ বিকাল-০৫.০০ ঘটিকায় কুষ্টিয়া জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি সম্মেলন কক্ষে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি, কুষ্টিয়া’র উদ্যোগে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ খাইরুল আলম, সুযোগ্য পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জনাব মোঃ কেরামত আলী, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া মহোদয় বিদায়ী অতিথিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং সম্মাননা স্মারকসহ উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আব্দুল কুদ্দুস, অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব ফজলে এলাহি খাঁন, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব তানিয়া বিনতে জাহিদ, সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব মাহমুদা সুলতানা, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব লাবনী সুলতানা পলি, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব জুয়েল রানা, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জনাব শ্রাবনী দাস, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, কুষ্টিয়া প্রমুখ।

