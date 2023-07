Reporter Name Update Time : শুক্রবার, ১৪ জুলাই, ২০২৩

Update Time : শুক্রবার, ১৪ জুলাই, ২০২৩

“হৃদয় গহীনে রাখিব যতনে” রাখিব যতনে” কুষ্টিয়ার জনবান্ধব পুলিশ সুপার জনাব মোঃ খাইরুল আলম এর বদলী জনিত বিদায় সংবর্ধনাঃ সততা, নিষ্ঠা ও কর্ম তৎপরতার কারণে কুষ্টিয়ার সব মহলে সমাদৃত হওয়া জনবান্ধব পুলিশ সুপার জনাব মোঃ খাইরুল আলম কে বদলি জনিত কারণে বিদায় সংবর্ধনা জানিয়েছে জেলা পুলিশ, কুষ্টিয়া। বৃহস্পতিবার (১৩ জুলাই, ২০২৩) সকাল ১০.০০ ঘটিকায় জেলা পুলিশ, কুষ্টিয়া’র আয়োজনে পুলিশ লাইন্স সম্মেলন কক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিদায়ী অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ খাইরুল আলম, পুলিশ সুপার,কুষ্টিয়া। এসময় বদলী জনিত কারনে বিদায়ী কর্মকর্তাকে জেলা পুলিশের পক্ষ হতে ফুলেল শুভেচ্ছা এবং সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয়। এ সময় বদলি জনিত বিদায়ে সহকর্মীদের ভালোবাসায় সিক্ত হন বিদায়ী অতিথি। জেলা পুলিশের সকলপর্যায়ের পুলিশ সদস্যদের বক্তব্যে; কর্মময় জীবনে বিদায়ী অতিথি একজন সৎ, মেধাবী,প্রতিশ্রুতিশীল আগুয়ান, চৌকস, পরিশ্রমী, দক্ষ, গুণী ও মানবিক গুণাবলী সম্পন্নপেশাদার পুলিশ সুপার হিসেবে আলোচিত হন। পুলিশ সুপার হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করে প্রায় ২ বছর ৫ মাস দায়িত্ব পালনকালে কর্মগুনে আলো ছড়িয়ে জয় করেছেন কুষ্টিয়া জেলা বাসীর মন। দায়িত্ব পালনকালে জেলা বাসীর জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তিনি কাজ করেছেন একাগ্রচিত্তে। পুলিশি সেবা সাধারণ মানুষের দৌড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে একজন পুলিশ সুপার হিসেবে নিয়েছেন নানামুখী উদ্যোগ। সহকর্মীরা বিদায়ী অতিথির পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করেন। বিদায়ী পুলিশ সুপার জনাব মোঃ খাইরুল আলম তার বক্তব্যে বলেন, ‘আমার যাবতীয় যত প্রশংসা সবকিছুই সহযোদ্ধা-সহকর্মী পুলিশ সদস্যদের জন্য। সকলে আমাকে এমনভাবে সহায়তা করেছেনতারা এমনভাবে দায়িত্বগুলো পালন করেছেন যার ফলশ্রুতিতেই আমি আজ সম্মানিত বোধ করছি। করোনাকালীন কার্যক্রমসহ জনমুখী বিভিন্ন কাজের জন্য পুলিশ সদস্যদের প্রশংসা করেন এবং প্রত্যেককে পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা ও সততার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জনবান্ধব পুলিশিং নিশ্চিত করনের নির্দেশনা প্রদান করেন। পুনাক সভানেত্রী জনাব দিলরুবা আলম উক্ত বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিদায়ী কর্মকর্তার কার্যক্রম নিয়ে ভূয়সী প্রশংসাকরেন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃফরহাদ হোসেন খাঁন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(ক্রাইম এন্ড অপস্), জনাব মোঃ আবু রাসেল,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সদর সার্কেল, জনাব মহসীন আল মুরাদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার,ভেড়ামারা সার্কেল, কুষ্টিয়া, জনাব মোঃ আবুল বাশার, শিক্ষানবিস সহকারী পুলিশ সুপার,কুষ্টিয়া, মোছাঃ সুলতানা রাজিয়া, মেডিকেল অফিসার, পুলিশ হাসপাতাল, কুষ্টিয়া, ডিআইও ১ (ডিএসবি), আরওআই (রির্জাভ অফিস), আরআই (পুলিশ লাইন্স),কুষ্টিয়া, অফিসার ইনচার্জ, সকল থানা, কুষ্টিয়া ও জেলার সকল পুলিশ ক্যাম্প, ফাঁড়ী,তদন্তকেন্দ্র কুষ্টিয়াসহ জেলা অন্যান্য পদমর্যাদার পুলিশের পুলিশ সদস্য বৃন্দ।

