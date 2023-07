জাতিসংঘের খাদ্য সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালির পথে প্রধানমন্ত্রী

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) আয়োজনে খাদ্য সম্মেলনে যোগ দিতে ইতালির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার ভোরে বিমানের একটি বিশেষ ফ্লাইটে রোমের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর রোম সফরে দেশটির সঙ্গে দুটি সমঝোতা স্মারক সই হবে বলে জানা গেছে। এদিকে আগামী ২৪-২৬ জুলাই ইতালির রোমে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) আয়োজনে খাদ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘের মহাসচিবের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল এ ফোরামে যোগদান করবেন। সফর শেষে আগামী ২৬ জুলাই ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন তিনি। ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী এফএও’র সদর দপ্তরে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ‘ফুড সিস্টেম অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন’ শীর্ষক প্লেনারি সেশনে অংশগ্রহণ করবেন শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ সরকার প্রধান রোম সফরের আগামী ২৫ জুলাই ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যে ‘কো-অপারেশন ইন দ্যা ফিল্ড এনার্জি’, এবং ‘কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম’ বিষয়ক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ইতালি সফরকালে সেখানের অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধ করার বিষয়টি দেশটির সরকারের কাছে তুলে ধরবেন। এছাড়াও আগামী ২৪ জুলাই রোমে ইউরোপে নিযুক্ত বাংলাদেশের দূতদের ‘আঞ্চলিক দূত সম্মেলন’-এ অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

